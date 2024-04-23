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    Anlık Bildirim

    İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor

    Yeni bir rapora göre Avrupa kıtası küresel ortalamanın neredeyse iki katı hızla ısınıyor. Bu ekstrem durumun aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli sel baskınları ve yangınlara neden olması bekleniyor.
    İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor Tam Boyutta Gör
    İklim krizi ve küresel ısınma etkilerini göstermeye devam ediyor. Yeni bir Avrupa İklim Durumu (ESOTC) raporuna göre Avrupa küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. Bu durumun kıta genelinde ölümcül sıcak hava dalgalarına, şiddetli sellere ve büyük orman yangınlarına yol açtığının altı çiziliyor. Kıtadaki olumlu bir gelişme ise yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlı olması. 2023 yılı, Avrupa'nın elektrik üretiminin fosil yakıtlardan çok güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği ikinci yıl oldu.

    Avrupa hızla ısınıyor



    Rapora göre, beş yıllık ortalamaya göre Avrupa'da sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 2.3 santigrat derece üzerine çıkmış durumda. Küresel sıcaklıklar ise 1.3 santigrat derece noktasında seyrediyor. 2023 yılını kapsayan rapor, Avrupa'nın bazı bölgelerinde 60 ila 80 gün arasında "güçlü ısı stresi" yaşandığının altını çiziyor. Benzer şekilde çok sayıda aşırı soğuk stresinin yaşandığı dönemlerin de olduğu belirtiliyor.

    Rapor, Avrupa’da sıcaklığa bağlı ölümlerin son 20 yılda neredeyse yüzde 30 oranında arttığını gösteriyor. Ancak en ekstrem durum ise son otuz yılda Avrupa'daki sıcaklıkların dünyanın geri kalanına kıyasla iki kat daha fazla artmış olması. İklim uzmanları bunun büyük ölçüde Avrupa'nın coğrafi konumundan kaynaklandığını söylüyor. Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olan Kuzey Kutbu'nun hemen altında yer aldığı ve ayrıca hızla ısınan okyanuslarla çevrili olduğuna işaret ediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ve C3S'den bilim insanları, 2023 yılında Doğu Akdeniz, Baltık, Karadeniz ve Güney Okyanusu’nun yüzey ısınma oranlarının küresel ortalamanın üç katı olduğu sonucuna vardı.

    İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor Tam Boyutta Gör
    Raporda Türkiye'nin özellikle aşırı yağışlar ve sel baskınlarından etkinlendiği ifade ediliyor. Rapor, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'de Eylül ayında rekor düzeyde yağış ve sel görüldüğünü belirtiyor.Tüm iklim olaylarının kıta genelinde 13.4 milyar avro zarara neden olduğu, sel baskınlarının 1.6 milyon kişiyi etkilediğinin altı çiziliyor. Ayrıca fırtına ve orman yangınlarından da toplamda 586 bin kişinin etkilendiği aktarılıyor.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/22/24137368/europe-climate-change-warming-un-copernicus-report https://climate.copernicus.eu/esotc/2023
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 12 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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