İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor

Avrupa hızla ısınıyor
Rapora göre, beş yıllık ortalamaya göre Avrupa'da sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 2.3 santigrat derece üzerine çıkmış durumda. Küresel sıcaklıklar ise 1.3 santigrat derece noktasında seyrediyor. 2023 yılını kapsayan rapor, Avrupa'nın bazı bölgelerinde 60 ila 80 gün arasında "güçlü ısı stresi" yaşandığının altını çiziyor. Benzer şekilde çok sayıda aşırı soğuk stresinin yaşandığı dönemlerin de olduğu belirtiliyor.
Rapor, Avrupa’da sıcaklığa bağlı ölümlerin son 20 yılda neredeyse yüzde 30 oranında arttığını gösteriyor. Ancak en ekstrem durum ise son otuz yılda Avrupa'daki sıcaklıkların dünyanın geri kalanına kıyasla iki kat daha fazla artmış olması. İklim uzmanları bunun büyük ölçüde Avrupa'nın coğrafi konumundan kaynaklandığını söylüyor. Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olan Kuzey Kutbu'nun hemen altında yer aldığı ve ayrıca hızla ısınan okyanuslarla çevrili olduğuna işaret ediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ve C3S'den bilim insanları, 2023 yılında Doğu Akdeniz, Baltık, Karadeniz ve Güney Okyanusu’nun yüzey ısınma oranlarının küresel ortalamanın üç katı olduğu sonucuna vardı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/22/24137368/europe-climate-change-warming-un-copernicus-report https://climate.copernicus.eu/esotc/2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu