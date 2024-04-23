İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor

Tam Boyutta Gör İklim krizi ve küresel ısınma etkilerini göstermeye devam ediyor. Yeni bir Avrupa İklim Durumu (ESOTC) raporuna göre Avrupa küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. Bu durumun kıta genelinde ölümcül sıcak hava dalgalarına, şiddetli sellere ve büyük orman yangınlarına yol açtığının altı çiziliyor. Kıtadaki olumlu bir gelişme ise yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlı olması. 2023 yılı, Avrupa'nın elektrik üretiminin fosil yakıtlardan çok güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği ikinci yıl oldu.

Avrupa hızla ısınıyor





Rapora göre, beş yıllık ortalamaya göre Avrupa'da sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 2.3 santigrat derece üzerine çıkmış durumda. Küresel sıcaklıklar ise 1.3 santigrat derece noktasında seyrediyor. 2023 yılını kapsayan rapor, Avrupa'nın bazı bölgelerinde 60 ila 80 gün arasında "güçlü ısı stresi" yaşandığının altını çiziyor. Benzer şekilde çok sayıda aşırı soğuk stresinin yaşandığı dönemlerin de olduğu belirtiliyor.

Rapor, Avrupa’da sıcaklığa bağlı ölümlerin son 20 yılda neredeyse yüzde 30 oranında arttığını gösteriyor. Ancak en ekstrem durum ise son otuz yılda Avrupa'daki sıcaklıkların dünyanın geri kalanına kıyasla iki kat daha fazla artmış olması. İklim uzmanları bunun büyük ölçüde Avrupa'nın coğrafi konumundan kaynaklandığını söylüyor. Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olan Kuzey Kutbu'nun hemen altında yer aldığı ve ayrıca hızla ısınan okyanuslarla çevrili olduğuna işaret ediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ve C3S'den bilim insanları, 2023 yılında Doğu Akdeniz, Baltık, Karadeniz ve Güney Okyanusu’nun yüzey ısınma oranlarının küresel ortalamanın üç katı olduğu sonucuna vardı.

Tam Boyutta Gör Raporda Türkiye'nin özellikle aşırı yağışlar ve sel baskınlarından etkinlendiği ifade ediliyor. Rapor, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'de Eylül ayında rekor düzeyde yağış ve sel görüldüğünü belirtiyor.Tüm iklim olaylarının kıta genelinde 13.4 milyar avro zarara neden olduğu, sel baskınlarının 1.6 milyon kişiyi etkilediğinin altı çiziliyor. Ayrıca fırtına ve orman yangınlarından da toplamda 586 bin kişinin etkilendiği aktarılıyor.

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İklim: Avrupa, ortalamanın iki katı hızla ısınıyor