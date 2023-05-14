Kredi kartıyla alışverişlerde dijital slip dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanılarak POS cihazlarıyla yapılan ödeme işlemleri için yeni düzenlemeyi duyurdu. Kağıt slipler dijitalleşecek ve kağıt israfının önüne geçilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler kartlı ödemelerde kağıt slip yerine "dijital slip" almayı tercih edebilecek. Dijital slipler, bankanın mobil uygulamasından ve internet şubesinden 6 ay boyunca görüntülenecek ve paylaşılabilecek.

Üç seçenek sunulacak

Slip tercihi için müşterilere mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden üç seçenek sunulacak: "Temassız işlem limitinin altında slip almak istemiyorum", “Hiçbir işlemde slip almak istemiyorum" ve "Tüm işlemlerimde slip almak istiyorum.” İlk iki seçeneği seçenen tüketiciler dijital slip teknolojisini kullanacak.

Dijital slipe ne zaman geçilecek?

Dijital sliplere geçiş için iki farklı tarih belirlendi. Müşteri kartı ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda en geç 1 Eylül 2023’te, farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak. 1 Aralık 2023’ten itibaren tüm POS’lardan yapılan tüm kartlı ödemelerde dijital slip alınabilecek.

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Kağıt slipler geri dönüştürülemiyor

Sliplerde kullanılan kağıdın içerisindeki kimyasal maddeden dolayı geri dönüşümü yapılamıyordu. Sliplerin dijitalleşmesiyle birlikte her 1 ton slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak. Karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra ödemelerde zaman tasarrufu da sağlanacak.

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