Kıyamet Günü Saati güncellendi: Dünyanın sonuna sadece 90 saniye kaldı

Tam Boyutta Gör Sembolik bir kıyamet saati kadranı olan Kıyamet Günü Saati (Doomsday clock), bilim insanları tarafından güncellendi. Saat, artık kıyameti sembolize eden gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmış durumda. Bilim insanları ise Dünya için artan yok oluş risklerine bir kez daha dikkat çekiyor ve diyalog çağrısı yapıyor.

Gece yarısına 90 saniyeye ayarlanan saat, gezegenimizin insan yapımı eylemler nedeniyle tamamen yok olmaya ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), saatin büyük ölçüde Ukrayna'daki savaş nedeniyle hareket ettiğini söylüyor. Bir nükleer yok oluş senaryosunu temsil eden saat, insanlığın kendi kendini yok etmesine kalan süreyi gösteriyor.

Kıyamet Günü Saati nedir?

Kıyamet Günü Saati fikri, 1947'de insanlığı nükleer savaşın tehlikelerine karşı uyarmak için ortaya çıktı. Kıyamet Saati, 1945'te ABD tarafından Japonya'ya atılan nükleer bombalardan sonra oluşturuldu ve o yılda yok oluşa 7 dakika kaldığını gösteriyordu. Saat 1947'den 2007 yılına akdar 18 kez hareket ettirildi.

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Saatin ibreleri, bilim insanlarının belirli bir zamanda varoluşsal tehditleri okumalarına bağlı olarak gece yarısına yakın veya gece yarısından uzağa hareket ettiriliyor. Gece yarısı ise yok oluşun teorik noktasını işaret ediyor.

Bilim insanları Kıyamet Günü Saati ile neyi anlatıyor?

Tam Boyutta Gör Saatin ayarlanma kararı ise 13 Nobel Ödülü sahibini içeren BAS bilim ve güvenlik kurulu tarafından veriliyor. Bu yıl gerçekleştirilen duyuru Ukrayna'daki savaş nedeniyle İngilizce'nin yanı sıra Ukraynaca ve Rusça olarak da sunuldu. Açıklamada, "Rusya'nın üstü örtülü nükleer silah kullanma” tehditlerine değinildi.

Bu yılki duyuruda yapılan açıklamada aynı zamanda iklim değişikliği, biyolojik tehditler ve yıkıcı teknolojiler yer alıyor. Kurul ayrıca Covid-19 gibi kaynağı ister doğal, ister tesadüfi veya kasıtlı olan kütlesel salgınlara karşı dünya liderlerini uyarıyor ve kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Kıyamet Saati, 2020, 2021 ve 2022’de gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı bir şekilde sabit kalmıştı. Şimdi ise ilk defa gece yarısına en yakın olan 90 saniyeye ayarlanmış durumda. Saatin akreplerinin şimdiye kadarki en uzak noktası ise, Soğuk Savaş'ın bitiminden hemen sonrasındaydı ve gece yarısına 17 dakika vardı.

Eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson, yeni güncelleme hakkında şunları söyledi: "Kıyamet Saati tüm insanlık için alarm veriyor. Bir uçurumun eşiğindeyiz. Ancak liderlerimiz yeterli hızda hareket etmiyor.”

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