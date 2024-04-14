Tam Boyutta Gör Adalet Bakanlığı, 2015 yılında Elektronik Tebligat (e-Tebligat) sistemini kullanıma sunuldu. e-Tebligat sistemi ile tebligatlar posta yoluyla değil internet üzerinden, SMS veya e-posta yoluyla bildiriliyor. gecikmelerin önüne geçiliyor, zamandan ve kağıttan tasarruf sağlanıyor.

Bugüne kadar e-Tebligat ile kaç ileti gönderildi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından paylaşılan verilere göre 2015 yılından günümüze kadar e-Tebligat ile 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat, muhataplarına ulaştırıldı.

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Ne kadar tasarruf sağlandı?

Yaklaşık 213 milyon tebligatın posta yoluyla fiziksel olarak gönderilmesi yerine, dijital olarak gönderilmesi internet veya SMS yoluyla iletilmesi sayesinde bugüne kadar 7 bin 470 ton kağıttan tasarruf elde edildi. 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2015 yılından bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı.

e-Tebligat uygulaması, 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

e-Tebligat adresi tanımlamak için https://www.etebligat.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet’te iki aşamalı doğrulamayı aktif eden veya mobil imzası bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyor.q

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e-Tebligat ile 126 bin ağaç kesilmekten kurtuldu