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    Anlık Bildirim

    e-Tebligat ile 126 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

    Adelet Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan e-Tebligat ile bugüne kadar 7 bin 470 ton kağıttan tasarruf elde edildi. 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı.   
    e-Tebligat ile 126 bin ağaç kesilmekten kurtuldu Tam Boyutta Gör
    Adalet Bakanlığı, 2015 yılında Elektronik Tebligat (e-Tebligat) sistemini kullanıma sunuldu. e-Tebligat sistemi ile tebligatlar posta yoluyla değil internet üzerinden, SMS veya e-posta yoluyla bildiriliyor. gecikmelerin önüne geçiliyor, zamandan ve kağıttan tasarruf sağlanıyor.

    Bugüne kadar e-Tebligat ile kaç ileti gönderildi?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından paylaşılan verilere göre 2015 yılından günümüze kadar e-Tebligat ile 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat, muhataplarına ulaştırıldı.

    Ne kadar tasarruf sağlandı?

    Yaklaşık 213 milyon tebligatın posta yoluyla fiziksel olarak gönderilmesi yerine, dijital olarak gönderilmesi internet veya SMS yoluyla iletilmesi sayesinde bugüne kadar 7 bin 470 ton kağıttan tasarruf elde edildi. 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2015 yılından bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı.

    e-Tebligat uygulaması, 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

    e-Tebligat adresi tanımlamak için https://www.etebligat.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet’te iki aşamalı doğrulamayı aktif eden veya mobil imzası bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyor.q

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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