e-Tebligat ile 126 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Bugüne kadar e-Tebligat ile kaç ileti gönderildi?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından paylaşılan verilere göre 2015 yılından günümüze kadar e-Tebligat ile 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat, muhataplarına ulaştırıldı.
Ne kadar tasarruf sağlandı?
Yaklaşık 213 milyon tebligatın posta yoluyla fiziksel olarak gönderilmesi yerine, dijital olarak gönderilmesi internet veya SMS yoluyla iletilmesi sayesinde bugüne kadar 7 bin 470 ton kağıttan tasarruf elde edildi. 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2015 yılından bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı.
e-Tebligat uygulaması, 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.
e-Tebligat adresi tanımlamak için https://www.etebligat.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet’te iki aşamalı doğrulamayı aktif eden veya mobil imzası bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyor.qBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)