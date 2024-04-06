Şiddetli depremle sarsılan Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığından yararlanacak

- Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığından yararlanacak
- Tayvan’a giden Türk ekip: Fly BVLOS Technology şirketi
- Tayvan’daki deprem
- Yorumlar
Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığından yararlanacak
Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu-chang yaptığı açıklamada Türkiye'den dron kullanımı konusunda uzman 7 kişilik bir arama ekibinin dışında başka bir ülkeden gelecek yardım taleplerini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Basın brifinginde Yu-chang’e Tayvan'a yardım teklif eden birkaç ülke arasından neden sadece Türkiye'nin onaylandığı soruldu. Bakan, Türk ekibinin deprem enkazı altında kalan insanları bulmak için insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda ileri düzeyde deneyime sahip olduğunu söyledi.
Tayvan, diğer arama kurtarma ekiplerinden gelen yardımların yanı sıra malzeme şeklindeki yardımları da reddetti. Yapılan açıklamada Tayvan’ın bu tip yardımlara ihtiyacı olmadığı ve yeterli kaynağı olduğu bildirildi.
Tayvan’a giden Türk ekip: Fly BVLOS Technology şirketi
Tayvan İçişleri Bakanı, Türkiye’den gelen ekip hakkında fazla detay vermedi ancak konu özelinde daha önce Tayvan’a İHA ihracatı gerçekleştiren Fly Bvlos Technology şirketinden açıklama yapıldı:
“Destek Olma Sırası Şimdi Bizde! Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş depreminde en hızlı şekilde deprem bölgesine kurtarma ekibi yollayan Tayvan devletine destek olma sırası şimdi bizde! Tayvan’da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybedip 1000’in üzerinde insanın yaralandığı depremin ardından ülke, tüm büyük devletlerin yardım teklifini reddederken YALNIZCA Türkiye’den Fly BVLOS ekibinin yardımını kabul etti!
Fly BVLOS Technology adına pek çok başarılı iş birliklerine imza attığımız Tayvan’daki dostlarımızın yanında olmak için ekibimizden gönüllü arkadaşlarımızla deprem bölgesinde yerimizi alıyoruz. Ekip olarak elimizden gelen tüm yardımı yapacağımızı bildirir, dünya üzerinde sadece bizden yardım kabul etmelerinin verdiği güven ve sorumluluk bilinciyle imkanlarımızı seferber ederek Tayvan’da en kısa zamanda hayatın normal akışına dönmesi için çalışacağımızı taahhüt ederiz.”
Tayvan’daki deprem
Tayvan, deprem konusunda aslında Türkiye ile neredeyse aynı dönemde acı bir deneyim yaşamıştı. 21 Eylül 1999'da, Gölcük depreminden 1 ay sonra, Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı. Ülke, bu deprem felaketini bir milat olarak kabul ederek tüm altyapı ve mühendislik anlayışını buna göre şekillendiriyor.
3 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ve son 25 yılın en büyüğü olarak nitelenen 7.2’lik depremde ise Tayvan sadece 10 vatandaşını kaybetti. Ülke genelinde az sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.Kaynakça https://www.taiwannews.com.tw/news/5137516 https://www.rti.org.tw/news/view/id/2201545 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...