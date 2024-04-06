Şiddetli depremle sarsılan Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığından yararlanacak

Tam Boyutta Gör Tayvan, geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki şiddetli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu bağlamda Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu-chang'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den dron kullanımı konusunda uzman yedi kişilik bir arama ekibi 6 Nisan Cumartesi akşamı Tayvan'a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığından yararlanacak

Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu-chang yaptığı açıklamada Türkiye'den dron kullanımı konusunda uzman 7 kişilik bir arama ekibinin dışında başka bir ülkeden gelecek yardım taleplerini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Basın brifinginde Yu-chang’e Tayvan'a yardım teklif eden birkaç ülke arasından neden sadece Türkiye'nin onaylandığı soruldu. Bakan, Türk ekibinin deprem enkazı altında kalan insanları bulmak için insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda ileri düzeyde deneyime sahip olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Türk arama kurtarma ekibi, Tayvan'a vardıktan sonra termal görüntüleme ekipmanı ve optik kameraları İHA'larına takacak ve Taichung şehri ile Taroko vadisi (depremin en şiddetli şekilde vurduğu bölgelerden biri) arasındaki Orta Çapraz Ada Otoyolunun bir parçası olan 8 No'lu Otoyol boyunca kaybolan insanları arayacak. İçişleri Bakanı Lin Yu-chang, yerli insansız hava araçlarının bu görevi başarıyla yerine getiremeyeceği için Tayvan'ın Türk ekibinden yardım almayı kabul ettiğini söyledi. Lin, Türkiye'den ikinci bir ekibin gelme olasılığının görüşüldüğünü de belirtti.

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Tayvan, diğer arama kurtarma ekiplerinden gelen yardımların yanı sıra malzeme şeklindeki yardımları da reddetti. Yapılan açıklamada Tayvan’ın bu tip yardımlara ihtiyacı olmadığı ve yeterli kaynağı olduğu bildirildi.

Tayvan’a giden Türk ekip: Fly BVLOS Technology şirketi

Tayvan İçişleri Bakanı, Türkiye’den gelen ekip hakkında fazla detay vermedi ancak konu özelinde daha önce Tayvan’a İHA ihracatı gerçekleştiren Fly Bvlos Technology şirketinden açıklama yapıldı:

“Destek Olma Sırası Şimdi Bizde! Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş depreminde en hızlı şekilde deprem bölgesine kurtarma ekibi yollayan Tayvan devletine destek olma sırası şimdi bizde! Tayvan’da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybedip 1000’in üzerinde insanın yaralandığı depremin ardından ülke, tüm büyük devletlerin yardım teklifini reddederken YALNIZCA Türkiye’den Fly BVLOS ekibinin yardımını kabul etti!

Fly BVLOS Technology adına pek çok başarılı iş birliklerine imza attığımız Tayvan’daki dostlarımızın yanında olmak için ekibimizden gönüllü arkadaşlarımızla deprem bölgesinde yerimizi alıyoruz. Ekip olarak elimizden gelen tüm yardımı yapacağımızı bildirir, dünya üzerinde sadece bizden yardım kabul etmelerinin verdiği güven ve sorumluluk bilinciyle imkanlarımızı seferber ederek Tayvan’da en kısa zamanda hayatın normal akışına dönmesi için çalışacağımızı taahhüt ederiz.”

Tayvan’daki deprem

Tayvan, deprem konusunda aslında Türkiye ile neredeyse aynı dönemde acı bir deneyim yaşamıştı. 21 Eylül 1999'da, Gölcük depreminden 1 ay sonra, Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı. Ülke, bu deprem felaketini bir milat olarak kabul ederek tüm altyapı ve mühendislik anlayışını buna göre şekillendiriyor.

3 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ve son 25 yılın en büyüğü olarak nitelenen 7.2’lik depremde ise Tayvan sadece 10 vatandaşını kaybetti. Ülke genelinde az sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

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Depremle sarsılan Tayvan, Türkiye’nin İHA uzmanlığını kullanacak