Japonya’dan hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım kararı

Japonya, hidrojenli yolcu uçağı yapacak
Aktarılanlara göre bir ekonomi bakanlığı yetkilisi sektör uzmanlarıyla yaptığı toplantıda 2035 sonrası için hedefleri netleştirdi. Japonya, yolcu uçağı hedefine ulaşmak için önümüzdeki on yıl içinde 5 trilyon yen veya yaklaşık 33 milyar dolar tutarında önemli bir yatırım yaparak yeni yolcu uçağının araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlayacak.
Öte yandan Japonya’nın bu hedefi yeni değil. Gecikmelerin ve geçen yıl Mitsubishi Heavy Industries’in öncülük ettiği girişim durdurulmuştu. Ancak yeni projede bu büyük yük sadece özel şirketlerin omuzlarına değil aynı zamanda kamunun da omuzlarına aktarılıyor. Yeni kamu-özel sektör konsorsiyumunun riski azaltacağına inanılıyor.
Japonya, halihazırda havacılık endüstrisinde söz sahibi olsa da en büyük oyunlardan biri değil. Bu son girişim, Japonya'yı yolcu uçağı üretiminde lider konumuna getirmeyi amaçlarken ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi'den sorumlu Devlet Bakanı Kazuchika Iwata, "Japon uçak endüstrisinin sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için, parça tedarikçisi konumumuzla yetinemeyiz" ifadelerini kullandı. Japonya, başarılı olması halinde çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunacak ve ülke, hızla gelişen bir sektörde endüstri lideri olarak konumlanma fırsatı yakalayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...