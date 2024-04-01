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    Anlık Bildirim

    Japonya’dan hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım kararı

    Japonya kendi imkanlarıyla yolcu uçağı üretmek ve bunu temiz bir şekilde yapmak istiyor. Son gelen haberlere göre hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım yapılacağı belirtiliyor.
    Japonya’dan hidrojenli yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada hava taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaştırılması konusundaki kararlılığını vurgularken yeni nesil uçaklar inşa etme hedefleri üzerinde durdu. Yapılan açıklamada, "Japonya'nın rekabetçi olduğu teknolojilere dayalı yeni nesil uçaklar inşa etmek ve aynı zamanda hava taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmak bizim için önemli" denildi. Bu bağlamda hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım kararı alındı.

    Japonya, hidrojenli yolcu uçağı yapacak

    Aktarılanlara göre bir ekonomi bakanlığı yetkilisi sektör uzmanlarıyla yaptığı toplantıda 2035 sonrası için hedefleri netleştirdi. Japonya, yolcu uçağı hedefine ulaşmak için önümüzdeki on yıl içinde 5 trilyon yen veya yaklaşık 33 milyar dolar tutarında önemli bir yatırım yaparak yeni yolcu uçağının araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlayacak.

    Japonya’dan hidrojenli yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Japonya, yeni nesil yolcu uçağında hidrojen yakıtı veya hibrid-elektrik tahrik gibi sistemleri hedefliyor. Hidrojen yakıtı, karbon emisyonu içermemesi ve Japonya'nın 2050 net sıfır taahhüdüne sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması nedeniyle umut verici bir alternatif olarak görülüyor. Ancak eleştirmenler, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen güvenilir bir tedarik zinciri olmadan "yeşil" hidrojenin uygulanabilirliği konusunda şüpheli.

    Öte yandan Japonya’nın bu hedefi yeni değil. Gecikmelerin ve geçen yıl Mitsubishi Heavy Industries’in öncülük ettiği girişim durdurulmuştu. Ancak yeni projede bu büyük yük sadece özel şirketlerin omuzlarına değil aynı zamanda kamunun da omuzlarına aktarılıyor. Yeni kamu-özel sektör konsorsiyumunun riski azaltacağına inanılıyor.

    Japonya, halihazırda havacılık endüstrisinde söz sahibi olsa da en büyük oyunlardan biri değil. Bu son girişim, Japonya'yı yolcu uçağı üretiminde lider konumuna getirmeyi amaçlarken ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi'den sorumlu Devlet Bakanı Kazuchika Iwata, "Japon uçak endüstrisinin sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için, parça tedarikçisi konumumuzla yetinemeyiz" ifadelerini kullandı. Japonya, başarılı olması halinde çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunacak ve ülke, hızla gelişen bir sektörde endüstri lideri olarak konumlanma fırsatı yakalayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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