Japonya’dan hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım kararı

Tam Boyutta Gör Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada hava taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaştırılması konusundaki kararlılığını vurgularken yeni nesil uçaklar inşa etme hedefleri üzerinde durdu. Yapılan açıklamada, "Japonya'nın rekabetçi olduğu teknolojilere dayalı yeni nesil uçaklar inşa etmek ve aynı zamanda hava taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmak bizim için önemli" denildi. Bu bağlamda hidrojen yakıtlı yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım kararı alındı.

Japonya, hidrojenli yolcu uçağı yapacak

Aktarılanlara göre bir ekonomi bakanlığı yetkilisi sektör uzmanlarıyla yaptığı toplantıda 2035 sonrası için hedefleri netleştirdi. Japonya, yolcu uçağı hedefine ulaşmak için önümüzdeki on yıl içinde 5 trilyon yen veya yaklaşık 33 milyar dolar tutarında önemli bir yatırım yaparak yeni yolcu uçağının araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Japonya, yeni nesil yolcu uçağında hidrojen yakıtı veya hibrid-elektrik tahrik gibi sistemleri hedefliyor. Hidrojen yakıtı, karbon emisyonu içermemesi ve Japonya'nın 2050 net sıfır taahhüdüne sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması nedeniyle umut verici bir alternatif olarak görülüyor. Ancak eleştirmenler, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen güvenilir bir tedarik zinciri olmadan "yeşil" hidrojenin uygulanabilirliği konusunda şüpheli.

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Öte yandan Japonya’nın bu hedefi yeni değil. Gecikmelerin ve geçen yıl Mitsubishi Heavy Industries’in öncülük ettiği girişim durdurulmuştu. Ancak yeni projede bu büyük yük sadece özel şirketlerin omuzlarına değil aynı zamanda kamunun da omuzlarına aktarılıyor. Yeni kamu-özel sektör konsorsiyumunun riski azaltacağına inanılıyor.

Japonya, halihazırda havacılık endüstrisinde söz sahibi olsa da en büyük oyunlardan biri değil. Bu son girişim, Japonya'yı yolcu uçağı üretiminde lider konumuna getirmeyi amaçlarken ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi'den sorumlu Devlet Bakanı Kazuchika Iwata, "Japon uçak endüstrisinin sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için, parça tedarikçisi konumumuzla yetinemeyiz" ifadelerini kullandı. Japonya, başarılı olması halinde çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunacak ve ülke, hızla gelişen bir sektörde endüstri lideri olarak konumlanma fırsatı yakalayacak.

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Japonya’dan hidrojenli yolcu uçağı için 33 milyar dolar yatırım