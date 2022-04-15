Itopya‘dan Dizüstü Bilgisayar Kategorisinde Büyük Atak

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Bugüne kadar Hazır Bilgisayar Sistemleriyle adından sıkça söz ettiren Itopya, 2022 itibariyle odaklandığı komponent işinin yanında dizüstü bilgisayar kategorisinde de pazarın hakim oyuncuları arasına yer almaya başladı.

Müşteri deneyimini yıllarca hazır sistem, toplama bilgisayar gibi komponent odaklı parçalarda üst seviyelere taşıyan Itopya, çok kısa önce yenilenen Acıbadem Mağazası ve geçtiğimiz ay açılan Ankara mağazası dahil, artık dizüstü bilgisayarlarının daha fazla sergilenecek alan bulmasıyla bu alana da söz sahibi olmaya başladığını gösterdi.

Özellikle MSI, Gigabyte ve Lenovo gibi kendi alanındaki Dünyada kendini kanıtlamış, güçlü oyuncu bilgisayar ve ekipmanları bulunan markalarla yola çıkan Itopya, çok kısa bir sürede dizüstü bilgisayarlara olan talebi mağazalarında konumlaması ve deneyim alanı sunmasıyla, tercih noktalarından biri haline geldi.

Pandemi sonrası süreçte en dikkat çeken noktalardan birisi olan, mağazada ürünlerin deneyimlenmesi ve kullanıcı odaklı online alışveriş deneyimini hibrit olarak bir araya getiren Itopya, bugüne kadar sürdürdüğü geniş oyuncu ekipmanları portföyünü, dizüstü bilgisayar markalarının seçili ve rekabetçi ürünleriyle de gelişletmeye devam ediyor.

İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü ve Ankara’da yeni açılan mağazasında deneyimleme imkanı bulabileceğiniz dizüstü bilgisayarları, ürüne hakim ve bilgili çalışanlarının desteği ile ihtiyacınıza göre bir çözümü kolayca bulabilirsiniz.

Itopya Hakkında

Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem'de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürün gamını sunmaktadır.

Web: https://www.itopya.com/

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