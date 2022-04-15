Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Itopya‘dan Dizüstü Bilgisayar Kategorisinde Büyük Atak

    Hazır Bilgisayar Sistemleriyle adından söz ettiren Itopya, 2022 itibariyle odaklandığı komponent işinin yanında dizüstü bilgisayar kategorisinde de pazarın hakim oyuncuları arasına yer almaya başladı.
    Oy Ver

    Itopya ‘dan Dizüstü Bilgisayarda Kategorisinde Büyük Atak
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar Hazır Bilgisayar Sistemleriyle adından sıkça söz ettiren Itopya, 2022 itibariyle odaklandığı komponent işinin yanında dizüstü bilgisayar kategorisinde de pazarın hakim oyuncuları arasına yer almaya başladı.

    Müşteri deneyimini yıllarca hazır sistem, toplama bilgisayar gibi komponent odaklı parçalarda üst seviyelere taşıyan Itopya, çok kısa önce yenilenen Acıbadem Mağazası ve geçtiğimiz ay açılan Ankara mağazası dahil, artık dizüstü bilgisayarlarının daha fazla sergilenecek alan bulmasıyla bu alana da söz sahibi olmaya başladığını gösterdi.

    Özellikle MSI, Gigabyte ve Lenovo gibi kendi alanındaki Dünyada kendini kanıtlamış, güçlü oyuncu bilgisayar ve ekipmanları bulunan markalarla yola çıkan Itopya, çok kısa bir sürede dizüstü bilgisayarlara olan talebi mağazalarında konumlaması ve deneyim alanı sunmasıyla, tercih noktalarından biri haline geldi.

    Pandemi sonrası süreçte en dikkat çeken noktalardan birisi olan, mağazada ürünlerin deneyimlenmesi ve kullanıcı odaklı online alışveriş deneyimini hibrit olarak bir araya getiren Itopya, bugüne kadar sürdürdüğü geniş oyuncu ekipmanları portföyünü, dizüstü bilgisayar markalarının seçili ve rekabetçi ürünleriyle de gelişletmeye devam ediyor.

    İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü ve Ankara’da yeni açılan mağazasında deneyimleme imkanı bulabileceğiniz dizüstü bilgisayarları, ürüne hakim ve bilgili çalışanlarının desteği ile ihtiyacınıza göre bir çözümü kolayca bulabilirsiniz.

    Itopya Hakkında

    Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem'de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürün gamını sunmaktadır.

    Web: https://www.itopya.com/

    Facebook: https://www.facebook.com/itopya

    Twitter: https://twitter.com/itopyacom

    Instagram: https://www.instagram.com/itopya

    Youtube: https://www.youtube.com/itopya

    Tiktok: https://www.tiktok.com/@itopya

    Linkedin: https://tr.linkedin.com/company/itopya-com

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    A
    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A51
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız