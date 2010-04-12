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iTVGoggles ITG-Vidix gözlük ile 50 inç'lik ekran karşınızda

Los Angeles merkezli bir firma olan iTVGoggle, ITG-Vidix adını verdiği gözlük ile kullanıcılara 50 inç boyutunda görüntü alma imkanı sağlıyor
9 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Los Angeles merkezli bir firma olan iTVGoggle, ITG-Vidix adını verdiği gözlük ile kullanıcılara 50 inç boyutunda görüntü alma imkanı sağlıyor. ITG-Vidix adı verilen gözlük birçok medya oynatıcı ve cihaz ile uyumlu olarak çalışıyor. Dahili 2GB hafızaya sahip olan ITG-Vidix, video, müzik, fotoğraf ve e-kitap gibi birçok dosya formatını destekliyor. MicroSD kart girişi ile 32GB'ye kadar depolama alanına sahip olabilen gözlük, composite girişi sayesinde Xbox 360, Playstation 3 gibi oyun konsollarıyla, iPhone, iPod Touch, Zune gibi taşınabilir cihazlarla ve DVD oynatıcılarla uyumlu olarak çalışıyor. Stereo kulaklığa sahip olan ITG-Vidix gözlük kullanıcılara 2-3 saat arası kullanım vaad ediyor.
iTVGoggles firmasının ürettiği ITG-Vidix adlı gözlüklerin Nisan ayı sonundan itibaren 279$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi

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gun 9 yıl
En son hali ile kullanılacak bir teknoloji değil. Bunda 50" e bakacağıma cep telefonunun ekranını kullanmayı yeğliyo millet.
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artenis 9 yıl
80 lerın sonunda bunun hereketlı bir yataga baglanmıs bi.imi vardı, hatta PS2 Tekken 5 ın gırısınde o oyun var(yakından benzeri) ;)
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***CoNDoR*** 9 yıl
Yalnız iPhone uyumu olması güzel bir şey. Şehirler/ülkelerarası yolculuklarda tak film izle 50"
Otobüs/Uçaktaki minnacık ekrandan keyif vermiyor ki kardeşim. Hep böyle her cihaza uyan bu tarz gözlükler olsun istemişimdir adamlar yapmış.
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ekostros 9 yıl
Bu niymiş böyle yiğenim gavurlara bah ele gene tehnoloji harikası bi ürün yapı virmişler. Genede 279 doları össen virmem
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GCGorusu 9 yıl
bu tip aletler uzun zamandır satılmıyor mu?
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