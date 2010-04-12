iTVGoggles ITG-Vidix gözlük ile 50 inç'lik ekran karşınızda

Los Angeles merkezli bir firma olan iTVGoggle, ITG-Vidix adını verdiği gözlük ile kullanıcılara 50 inç boyutunda görüntü alma imkanı sağlıyor. ITG-Vidix adı verilen gözlük birçok medya oynatıcı ve cihaz ile uyumlu olarak çalışıyor. Dahili 2GB hafızaya sahip olan ITG-Vidix, video, müzik, fotoğraf ve e-kitap gibi birçok dosya formatını destekliyor. MicroSD kart girişi ile 32GB'ye kadar depolama alanına sahip olabilen gözlük, composite girişi sayesinde Xbox 360, Playstation 3 gibi oyun konsollarıyla, iPhone, iPod Touch, Zune gibi taşınabilir cihazlarla ve DVD oynatıcılarla uyumlu olarak çalışıyor. Stereo kulaklığa sahip olan ITG-Vidix gözlük kullanıcılara 2-3 saat arası kullanım vaad ediyor.