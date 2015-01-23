Ivvi akıllı telefon incelik rekorunu kırmaya geliyor





Akıllı telefonlarda incelik rekoru artık Çin'in kendi meselesi haline geldi. Uzun süredir dünyanın en ince akıllı telefonları Çinli üreticilerden geliyor. Hali hazırda Vivo X5 Max modelinde olan 4.75mm ile incelik rekoru başka bir Çinli'ye geçebilir.





Ivvi adındaki bir üreticiden gelecek olan akıllı telefon 4.7mm kalınlığa sahip olacak. Yani X5 Max modelinden 0.05mm daha ince. Ivvi aslında Çinli dev Coolpad'in bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Cihazın 4.7 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Ancak cihaz ne zaman piyasaya çıkacak ve ne tür bir donanım sunacak bilinmiyor.





Akıllı telefon pazarında genelde 6mm olarak kabul edilen incelik sınırı Gionee ile birlikte 5mm'ye inmişti. Vivo ise sınırı 4.75mm'ye kadar çekti. Ancak artık incelik rekorları 0.05mm veya 0.1mm gibi farklarla kırılıyor. Zira donanım ve bileşenlerin yerleşimi açısından artık daha büyük adımlar atmak biraz zor gibi.

http://www.phonearena.com/news/Move-away-Vivo-X5-Max-the-next-thinnest-phone-in-the-world-is-reportedly-in-the-making_id65148