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Ivvi akıllı telefon incelik rekorunu kırmaya geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivvi akıllı telefon incelik rekorunu kırmaya geliyor

Akıllı telefonlarda incelik rekoru artık Çin'in kendi meselesi haline geldi. Uzun süredir dünyanın en ince akıllı telefonları Çinli üreticilerden geliyor. Hali hazırda Vivo X5 Max modelinde olan 4.75mm ile incelik rekoru başka bir Çinli'ye geçebilir. 

Ivvi adındaki bir üreticiden gelecek olan akıllı telefon 4.7mm kalınlığa sahip olacak. Yani X5 Max modelinden 0.05mm daha ince. Ivvi aslında Çinli dev Coolpad'in bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Cihazın 4.7 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Ancak cihaz ne zaman piyasaya çıkacak ve ne tür bir donanım sunacak bilinmiyor. 

Akıllı telefon pazarında genelde 6mm olarak kabul edilen incelik sınırı Gionee ile birlikte 5mm'ye inmişti. Vivo ise sınırı 4.75mm'ye kadar çekti. Ancak artık incelik rekorları 0.05mm veya 0.1mm gibi farklarla kırılıyor. Zira donanım ve bileşenlerin yerleşimi açısından artık daha büyük adımlar atmak biraz zor gibi.  

http://www.phonearena.com/news/Move-away-Vivo-X5-Max-the-next-thinnest-phone-in-the-world-is-reportedly-in-the-making_id65148 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Abi alıntılıyorsunuz bari biraz araştırın ivvi telefonun modeli markası coolpad olacak.Türkiye'de zaten var ama kimse almaz zannetmiyorum.
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FromZeroToHero 4 yıl
Kulaklık girişi 3,5 mm olduğundan bu iş 3,5 mm'e kadar gider aga

ondan sonra kulaklık standartlarını değiştirir bu çinliler...
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xmasx 4 yıl
Kalınlıgın 9 mm`e kadar yolu var, kenarlar tasarımla inceltilebilir.

Basta Samsung, sony, apple LG, bır zahmet birlesip batarya gelistirmek icin bir araya gelsinler artik, millete 1 gunluk bataryalari iteleyip alistirdilar tabi ama milyon dolarlar kazanmasinida biliyorlar.
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varol7 4 yıl
türkiye ye gelmez......
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Umutcan 4 yıl
Batarya ve fiyat yarışına girseler de çıkacak sonuçlardan kullanıcılar kazansa...
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doctor_bey 4 yıl
Bükülmesin
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Bu kadar ince yapıp ne yapıcaklar merak ediyorum . Boş işler
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Das Boot 4 yıl
Böyle bi cihaz almak isterim açıkçası. Huawei p8'den ümitliyim. 6mm altına inebilir.
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fthkn 4 yıl
hafif büyük bataryalı ve kalın olsa en iyisi olur bu batarya teknolojisi koşullarında. Ayrıca çıkarılabilir olmayan bataryalı cihazlardan nefret ediyorum. O yüzden dönüp dolaşıp samsung alıyorum.
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Gece772 4 yıl
İnce telefon uzun batarya olsa........
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berkanenes 4 yıl
İncelik rekorları kırılıyor da donanım ve performans ne alemde ?
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ouzqan 4 yıl
Ne kadar ince yaparlarsa yapsınlar batarya güçlü olmadıkdan sonra o cihazın hiç bir işlevinin olmadığını anlayamadılar .
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Gladiotürk 4 yıl
Bataryayı artıramıyoruz inceltelim bari diyorlar sanırım firmalar
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