Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İzmir Gücü Spor Vakfı ve Avea, FCBEscola Camp Avea seçmeleri için işbirliği yaptığını duyurdu

6 yıl
330
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ülkemizin lider operatörlerinden Avea, dünyanın en iyi takımlarından FC Barcelona ile ülkemizin gelecekteki futbol yıldızlarını yetiştirmek üzere FCBEscola Camp Avea adında bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında farklı şehirlerin genç yetenekleri ve futbol eğitmenleri, Barcelona'nın deneyimli eğitimcilerinden dersler alıyor.

Avea, yaptığı bir duyuru ile İzmir Gücü Spor Vakfı - İZVAK ile FCBEscola Camp Avea seçmeleri için işbirliği yaptığını açıkladı.

İşbirliği kapsamında  İZVAK tarafından seçilen İzmirli genç yetenekler, FCBEscola Camp Avea'nın 2. dönem kampına katılacak. Genç yetenekler İzmir'in en köklü 7 futbol takımı olan Altay, Altınordu A.Ş.,  Bucaspor, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Menemen Belediyespor takımlarından olacak. Bu gençler FCBEscola Camp Avea'nın 12- 16 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 2. dönem kampında Barçalı hocalardan eğitim alacak.

Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun basın toplantısında; FCBEscola Camp Avea'nın gençlere farklı bir ufuk açacağına inandıklarını, İzmir'de yapılan seçmeler sonucu 11 genç yeteneğin UEFA standartlarındaki tesislerde yapılacak eğitimlere katılacağını, taraftarın futbol sevgisinin İzmir'i farklı bir yerde tuttuğunu ve kendilerinin de buna katkı yapmaktan büyük gurur duyduklarını açıkladı.

İZVAK Başkanı Tuğrul Yemişçi, Avea ve Barcelona kulüplerine İzmir adına teşekkürlerini sunarken, FBscola Camp Avea'nın ülkemizdeki gençlere fırsat eşitliği sunan bir iş modeli olduğunu ve böyle bir projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İZVAK Başkan Vekili Selçuk Sert ise İZVAK ve Avea ile aralarındaki iş birliketliğinin bu proje ile daha da büyüyeceğini ve proje sayesinde İzmir'in futbola bakış açısının değişeceğina inandığını dile getirdi.
FCBEScola Camp Avea'nın ikinci dönem eğitimleri 12-16 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan bu çalışma kapsamında 120 genç yetenek ve 12 öğretmenin tüm ihtiyaçları Avea tarafından karşılanacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
guest98765 6 yıl
Çok güzel reklam yaptınız sayfa komple avea ile doldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2666MHz bellek kiti video inceleme 6 yıl Sony Xperia Sola video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim