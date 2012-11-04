İzmir Gücü Spor Vakfı ve Avea, FCBEscola Camp Avea seçmeleri için işbirliği yaptığını duyurdu





Ülkemizin lider operatörlerinden Avea, dünyanın en iyi takımlarından FC Barcelona ile ülkemizin gelecekteki futbol yıldızlarını yetiştirmek üzere FCBEscola Camp Avea adında bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında farklı şehirlerin genç yetenekleri ve futbol eğitmenleri, Barcelona'nın deneyimli eğitimcilerinden dersler alıyor.





Avea, yaptığı bir duyuru ile İzmir Gücü Spor Vakfı - İZVAK ile FCBEscola Camp Avea seçmeleri için işbirliği yaptığını açıkladı.





İşbirliği kapsamında İZVAK tarafından seçilen İzmirli genç yetenekler, FCBEscola Camp Avea'nın 2. dönem kampına katılacak. Genç yetenekler İzmir'in en köklü 7 futbol takımı olan Altay, Altınordu A.Ş., Bucaspor, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Menemen Belediyespor takımlarından olacak. Bu gençler FCBEscola Camp Avea'nın 12- 16 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 2. dönem kampında Barçalı hocalardan eğitim alacak.





Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun basın toplantısında; FCBEscola Camp Avea'nın gençlere farklı bir ufuk açacağına inandıklarını, İzmir'de yapılan seçmeler sonucu 11 genç yeteneğin UEFA standartlarındaki tesislerde yapılacak eğitimlere katılacağını, taraftarın futbol sevgisinin İzmir'i farklı bir yerde tuttuğunu ve kendilerinin de buna katkı yapmaktan büyük gurur duyduklarını açıkladı.





İZVAK Başkanı Tuğrul Yemişçi, Avea ve Barcelona kulüplerine İzmir adına teşekkürlerini sunarken, FBscola Camp Avea'nın ülkemizdeki gençlere fırsat eşitliği sunan bir iş modeli olduğunu ve böyle bir projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.





İZVAK Başkan Vekili Selçuk Sert ise İZVAK ve Avea ile aralarındaki iş birliketliğinin bu proje ile daha da büyüyeceğini ve proje sayesinde İzmir'in futbola bakış açısının değişeceğina inandığını dile getirdi.

FCBEScola Camp Avea'nın ikinci dönem eğitimleri 12-16 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan bu çalışma kapsamında 120 genç yetenek ve 12 öğretmenin tüm ihtiyaçları Avea tarafından karşılanacak.