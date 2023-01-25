James Webb Uzay Teleskobu, derin uzayda yoğun miktarda buz keşfetti

James Webb'ten bir başarı daha
Webb, bilim insanlarının Chameleon I adını verdiği moleküler bir uzay bulutunu gözlemledi. Dünya’dan yaklaşık 500 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu yer, genç yıldız oluşumlarının olduğu en yakın yıldız oluşum bölgelerinden birisi konumunda. Bilim insanları bu alandaki bazı noktaları daha öne gözlemleyemiyordu zira bazı bölgelerde o kadar yoğun gaz ve toz var ki gözlem için gereken arka plan ışığı buralardan geçemiyordu. Chameleon I gibi bulutlarda bulunan gaz, toz ve diğer materyaller zamanla çökerek yıldızlar ve gezegenler oluşturuyor. Oluşacak sistemlerin kimyasını ise bulutta bulunan moleküller belirliyor.
"James Webb olmadan gözlemleyemezdik"
Maryland, Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsünde Webb proje bilimcisi olan Klaus Pontoppidan, "Webb olmadan bu buzları gözlemleyemezdik" açıklamalarını yapıyor ve ekliyor: “Bu kadar soğuk ve yoğun bölgelerde, arka plandaki yıldızdan gelen ışığın çoğu engelleniyor ve yıldız ışığını algılamak ve dolayısıyla moleküler buluttaki buzları belirlemek için Webb'in mükemmel hassasiyeti gerekliydi.”
Yapılan gözlemler sonucunda Chameleon I’in tozlu kalbi -263 santigrat derecede. Gözlemlenen alan aynı zamanda bir protostar oluşumunun ilk aşamalarında bulunuyor. Bu arada Webb tarafından yapılan gözlemler aslında son derece basit. Ancak bu basitlik yüksek bir hassasiyet gerektiriyor. Webb'in uzaydan elde ettiği veriler aslında ışık spektrumlarının incelenmesiyle oluşturuluyor. Bu araştırmada Chameleon I’in arkasındaki iki yıldızdan gelen ışığı kullandı.Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-unveils-dark-side-of-pre-stellar-ice-chemistry https://www.space.com/james-webb-space-telescope-coldest-ice Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?