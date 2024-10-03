NASA'dan büyüleyici keşif: "Süpernovanın üç farklı anı tek karede"

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Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 3,6 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşen süpernova patlamasının görüntüsü yakaladı. İlginç olan, bu süpernovanın patlamasının farklı evreleri, tek bir görüntüde üç kez görülebiliyor ve bilim insanlarının evrenin genişleme hızını anlamalarına yardımcı olabilir.

Patlamanın üç farklı anı tek karede yakalandı

Aktarıldığı kadarıyla James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni görüntü, yüksek yıldız oluşum oranına ve süpernova patlamalarına sahip olan PLCK G165.7+67.0 (kısaca G165) galaksi kümesinden alındı. Aşağıda da görülebildiği gibi gözlemlenen görüntüde bir ışık izi ve üç parlak nokta var. Bu noktalar, patlayan bir beyaz cüce yıldızı temsil ediyor.

Bu süreçte patlamanın ışığı, önündeki galaksiler nedeniyle kütleçekimsel bir lens gibi bükülerek birden fazla görüntü oluşturuyor. Araştırma ekibinde bulunan Dr. Brenda Frye ise, bu durumu, bir aynada aynı kişinin farklı açılardan görülen görüntülerine benzetiyor. Bu da teleskobun erken, orta ve son patlama evrelerini aynı anda kaydetmesini sağladı.

Tam Boyutta Gör NASA'nın yeni keşfi, aynı zamanda şimdiye kadar gözlemlenen en uzak Tip Ia süpernova olarak da öne çıkıyor ve evrenin genişleme hızını gösteren Hubble sabiti hakkında bilgi verebilir.

Hubble sabiti için kısaca evrenin ne kadar hızlı genişlediğini anlatan bir sayı diyebiliriz. Bilim insanları bu değeri henüz tam olarak belirleyebilmiş değil. Ancak yeni süpernova görüntüsü, bu değeri daha net bir şekilde hesaplamaya yardımcı olabilir. Frye, bu süpernovaya, astronomların evrenin genişleme hızını daha iyi anlamalarına ışık tuttuğu için "SN H0pe" adını verdiklerini söylüyor.

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Daha önce Chicago Üniversitesi'nden bir ekip, Hubble sabitini 72 olarak bulmuştu. Diğer araştırmacılar ise bu değeri 69.8 ile 74 arasında hesapladı. James Webb ekibi ise, bu değeri biraz daha yüksek, 75.4 olarak ölçtü. Ancak elde edilen sonuçlar daha fazla gözlem gerektiriyor ve gelecekteki araştırmalar bu konuda daha kesin sonuçlar sağlayabilir.

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