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    NASA'dan büyüleyici keşif: "Süpernovanın üç farklı anı tek karede"

    James Webb Uzay Teleskobu, 3.6 milyar ışık yılı uzaklıkta inanılmaz bir olayı görüntüledi. Süpernova patlamasının üç farklı anı tek karede yakalandı. İşte görüntüler...
    NASA'dan büyüleyici keşif: Süpernovanın üç farklı anı yakalandı Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 3,6 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşen süpernova patlamasının görüntüsü yakaladı. İlginç olan, bu süpernovanın patlamasının farklı evreleri, tek bir görüntüde üç kez görülebiliyor ve bilim insanlarının evrenin genişleme hızını anlamalarına yardımcı olabilir.

    Patlamanın üç farklı anı tek karede yakalandı

    Aktarıldığı kadarıyla James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni görüntü, yüksek yıldız oluşum oranına ve süpernova patlamalarına sahip olan PLCK G165.7+67.0 (kısaca G165) galaksi kümesinden alındı. Aşağıda da görülebildiği gibi gözlemlenen görüntüde bir ışık izi ve üç parlak nokta var. Bu noktalar, patlayan bir beyaz cüce yıldızı temsil ediyor.

    Bu süreçte patlamanın ışığı, önündeki galaksiler nedeniyle kütleçekimsel bir lens gibi bükülerek birden fazla görüntü oluşturuyor. Araştırma ekibinde bulunan Dr. Brenda Frye ise, bu durumu, bir aynada aynı kişinin farklı açılardan görülen görüntülerine benzetiyor. Bu da teleskobun erken, orta ve son patlama evrelerini aynı anda kaydetmesini sağladı.

    NASA'dan büyüleyici keşif: Süpernovanın üç farklı anı yakalandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın yeni keşfi, aynı zamanda şimdiye kadar gözlemlenen en uzak Tip Ia süpernova olarak da öne çıkıyor ve evrenin genişleme hızını gösteren Hubble sabiti hakkında bilgi verebilir.

    Hubble sabiti için kısaca evrenin ne kadar hızlı genişlediğini anlatan bir sayı diyebiliriz. Bilim insanları bu değeri henüz tam olarak belirleyebilmiş değil. Ancak yeni süpernova görüntüsü, bu değeri daha net bir şekilde hesaplamaya yardımcı olabilir. Frye, bu süpernovaya, astronomların evrenin genişleme hızını daha iyi anlamalarına ışık tuttuğu için "SN H0pe" adını verdiklerini söylüyor.

    Daha önce Chicago Üniversitesi'nden bir ekip, Hubble sabitini 72 olarak bulmuştu. Diğer araştırmacılar ise bu değeri 69.8 ile 74 arasında hesapladı. James Webb ekibi ise, bu değeri biraz daha yüksek, 75.4 olarak ölçtü. Ancak elde edilen sonuçlar daha fazla gözlem gerektiriyor ve gelecekteki araştırmalar bu konuda daha kesin sonuçlar sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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