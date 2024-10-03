NASA'dan büyüleyici keşif: "Süpernovanın üç farklı anı tek karede"

Patlamanın üç farklı anı tek karede yakalandı
Aktarıldığı kadarıyla James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni görüntü, yüksek yıldız oluşum oranına ve süpernova patlamalarına sahip olan PLCK G165.7+67.0 (kısaca G165) galaksi kümesinden alındı. Aşağıda da görülebildiği gibi gözlemlenen görüntüde bir ışık izi ve üç parlak nokta var. Bu noktalar, patlayan bir beyaz cüce yıldızı temsil ediyor.
Bu süreçte patlamanın ışığı, önündeki galaksiler nedeniyle kütleçekimsel bir lens gibi bükülerek birden fazla görüntü oluşturuyor. Araştırma ekibinde bulunan Dr. Brenda Frye ise, bu durumu, bir aynada aynı kişinin farklı açılardan görülen görüntülerine benzetiyor. Bu da teleskobun erken, orta ve son patlama evrelerini aynı anda kaydetmesini sağladı.
Hubble sabiti için kısaca evrenin ne kadar hızlı genişlediğini anlatan bir sayı diyebiliriz. Bilim insanları bu değeri henüz tam olarak belirleyebilmiş değil. Ancak yeni süpernova görüntüsü, bu değeri daha net bir şekilde hesaplamaya yardımcı olabilir. Frye, bu süpernovaya, astronomların evrenin genişleme hızını daha iyi anlamalarına ışık tuttuğu için "SN H0pe" adını verdiklerini söylüyor.
Daha önce Chicago Üniversitesi'nden bir ekip, Hubble sabitini 72 olarak bulmuştu. Diğer araştırmacılar ise bu değeri 69.8 ile 74 arasında hesapladı. James Webb ekibi ise, bu değeri biraz daha yüksek, 75.4 olarak ölçtü. Ancak elde edilen sonuçlar daha fazla gözlem gerektiriyor ve gelecekteki araştırmalar bu konuda daha kesin sonuçlar sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.