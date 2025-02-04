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    Japonlar 5 kapılı Suzuki Jimny'e hücum etti: Siparişler durduruldu

    30 Ocak'ta Japonya'da siparişe açılan 5 kapılı Suzuki Jimny, yoğun talep görerek sadece dört günde 50 bin sipariş aldı. Talep üretim kapasitesini aşınca sipariş 
    5 kapılı Jimny, aşırı talep nedeniyle Japonya'da siparişe kapandı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de satılan Suzuki Jimny'nin 5 kapılı versiyonu kısa süre önce Japonya'da siparişe açıldı. Jimny Nomade olarak adlandırılan modele Japonların ilgisi büyük oldu ve araç sadece dört gün içerisinde 50 bin sipariş aldı.

    Olay buraya kadar normal görünse de Suzuki, Japonya'dan böylesine büyük bir talep beklemiyordu. Şirket hemen sipariş alımını durdurdu ve ne zaman yeniden açılacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Üstelik nisan ayı için planlanan tüm tanıtım etkinlikleri de iptal edildi. Bunun sebebi ise Japonya'dan gelen talebin üretim kapasitesini aşmış olmasıydı.

    Hindistan'da üretilen Jimny Nomade'ın üretim kapasitesi oldukça sınırlı ve Japonya dışında Güney Afrika ve Latin Amerika gibi pazarlara da ihraç edilecek. Bu nedenle Japonya için ayrılabilecek stok ayda sadece 1200 adet olarak açıklandı. Bu durum, beş kapılı model için teslimat sürelerinin 3,5 yıl gibi absürt sürelere uzaması anlamına geliyor. Siparişlerin durdurulmasının ardından Suzuki'den şöyle bir açıklama yapıldı:

    5 kapılı Jimny, aşırı talep nedeniyle Japonya'da siparişe kapandı Tam Boyutta Gör
    "Jimny Nomade satın almayı düşünen müşterilerimizden, siparişlerin askıya alınması nedeniyle özür dileriz. Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Jimny Nomade büyük ilgi gördü ve üretim kapasitemizi çok aşan siparişler aldık. Bu nedenle siparişleri geçici olarak durduruyoruz. Gelecekteki üretim durumu göz önünde bulundurularak, siparişlerin ne zaman yeniden açılacağı konusunda bilgilendirme yapacağız. Bu rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diler ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

    Jimny Nomade, üç kapılı versiyona göre daha uzun aks mesafesi ve ekstra kapıları ile arazi yeteneklerinden ödün vermeden daha pratik bir kullanım sunuyor. Üç kapılı versiyona göre 340 mm (13,4 inç) daha uzun olmasına rağmen hala kompakt yapısını koruyarak model 3.890 mm uzunluğa sahip.

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