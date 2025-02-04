Japonlar 5 kapılı Suzuki Jimny'e hücum etti: Siparişler durduruldu

Olay buraya kadar normal görünse de Suzuki, Japonya'dan böylesine büyük bir talep beklemiyordu. Şirket hemen sipariş alımını durdurdu ve ne zaman yeniden açılacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Üstelik nisan ayı için planlanan tüm tanıtım etkinlikleri de iptal edildi. Bunun sebebi ise Japonya'dan gelen talebin üretim kapasitesini aşmış olmasıydı.
Hindistan'da üretilen Jimny Nomade'ın üretim kapasitesi oldukça sınırlı ve Japonya dışında Güney Afrika ve Latin Amerika gibi pazarlara da ihraç edilecek. Bu nedenle Japonya için ayrılabilecek stok ayda sadece 1200 adet olarak açıklandı. Bu durum, beş kapılı model için teslimat sürelerinin 3,5 yıl gibi absürt sürelere uzaması anlamına geliyor. Siparişlerin durdurulmasının ardından Suzuki'den şöyle bir açıklama yapıldı:
Jimny Nomade, üç kapılı versiyona göre daha uzun aks mesafesi ve ekstra kapıları ile arazi yeteneklerinden ödün vermeden daha pratik bir kullanım sunuyor. Üç kapılı versiyona göre 340 mm (13,4 inç) daha uzun olmasına rağmen hala kompakt yapısını koruyarak model 3.890 mm uzunluğa sahip.
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