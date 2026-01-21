Japonya, Fukushima’dan 15 yıl sonra dev nükleer santralini yeniden devreye alıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya’da 2011’deki Fukushima Daiichi nükleer felaketinin ardından uzun süre kapalı kalan nükleer santrallerden biri yeniden faaliyete geçiyor. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), Niigata eyaletinde bulunan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nin 6 No’lu reaktöründe kademeli yeniden başlatma sürecini resmen başlattı.

Dev tesiste kademeli devreye alma süreci başladı

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 1,36 gigawatt kurulu güce sahip olan 6 No’lu reaktör, Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NRA) verdiği “test amaçlı kullanım” onayının ardından nükleer reaksiyonu başlatmak üzere hazırlandı. TEPCO, reaktörün üretimini yaklaşık bir hafta içinde tam kapasitenin yüzde 50’sine çıkarmayı, ardından geçici olarak durdurarak ek güvenlik ve teknik kontroller gerçekleştirmeyi planlıyor. Tüm süreç sorunsuz ilerler ve nihai düzenleyici onay alınırsa reaktörün Şubat ayı sonuna doğru ticari üretime dönmesi hedefleniyor.

Tokyo’nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında, Japon Denizi kıyısında yer alan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali, yedi reaktörün tamamı devrede olduğunda 8,2 gigawattlık toplam kapasiteye ulaşıyor ve bu yönüyle küresel ölçekte en yüksek kapasiteli nükleer tesisler arasında bulunuyor. Santral kıyı bölgesinde yer alsa da, üretilen elektriğin büyük bölümü Tokyo ve çevresindeki yoğun nüfuslu bölgelere iletiliyor.

6 numaralı reaktörden sonra 7 numaralı reaktör de devreye alınacak ancak bu reaktörün 2030 civarında devreye alınması bekleniyor. Ayrıca bazı bazı reaktörlerin de hizmet dışı bırakılması öngörülüyor.

Japonya yeniden nükleere dönüyor

Tam Boyutta Gör 2011’deki deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukushima felaketi sonrasında Japonya, ülkedeki 54 nükleer reaktörün tamamını kademeli olarak kapatmıştı. O dönemde nükleer enerji, ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyordu. Günümüzde teknik olarak çalışabilir durumda olan 33 reaktör bulunmasına rağmen, yalnızca 15’i aktif olarak elektrik üretiyor.

2023 verilerine göre nükleer enerjinin Japonya’nın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor. 2040’a kadar bu oranın yüzde 20 seviyesine çıkarılması planlanıyor. Başbakan Sanae Takaichi ise özellikle yeni nesil ve küçük modüler reaktörler (SMR'ler) olmak üzere yeni reaktörlerin inşasını teşvik ediyor. Ülke, yakın zamanda nükleer enerjinin geri dönüşünü hızlandırmak için yeni bir kamu finansmanı programı da açıkladı.

Çin ile birlikte küresel ölçekte en büyük alıcılardan biri olan Japonya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının son nükleer gelişmelerle birlikte düşeceği öngörülüyor. Tahminlere göre 2026’da bir önceki yıla kıyasla sıvılaştırılmış doğal gazın 4 milyon metrik ton azalarak 62 milyon tona gerilemesini bekliyor.

