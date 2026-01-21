Japonya, Fukushima’dan 15 yıl sonra dev nükleer santralini yeniden devreye alıyor

Dev tesiste kademeli devreye alma süreci başladı
Tokyo’nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında, Japon Denizi kıyısında yer alan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali, yedi reaktörün tamamı devrede olduğunda 8,2 gigawattlık toplam kapasiteye ulaşıyor ve bu yönüyle küresel ölçekte en yüksek kapasiteli nükleer tesisler arasında bulunuyor. Santral kıyı bölgesinde yer alsa da, üretilen elektriğin büyük bölümü Tokyo ve çevresindeki yoğun nüfuslu bölgelere iletiliyor.
6 numaralı reaktörden sonra 7 numaralı reaktör de devreye alınacak ancak bu reaktörün 2030 civarında devreye alınması bekleniyor. Ayrıca bazı bazı reaktörlerin de hizmet dışı bırakılması öngörülüyor.
Japonya yeniden nükleere dönüyor
2023 verilerine göre nükleer enerjinin Japonya’nın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor. 2040’a kadar bu oranın yüzde 20 seviyesine çıkarılması planlanıyor. Başbakan Sanae Takaichi ise özellikle yeni nesil ve küçük modüler reaktörler (SMR'ler) olmak üzere yeni reaktörlerin inşasını teşvik ediyor. Ülke, yakın zamanda nükleer enerjinin geri dönüşünü hızlandırmak için yeni bir kamu finansmanı programı da açıkladı.
Çin ile birlikte küresel ölçekte en büyük alıcılardan biri olan Japonya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının son nükleer gelişmelerle birlikte düşeceği öngörülüyor. Tahminlere göre 2026'da bir önceki yıla kıyasla sıvılaştırılmış doğal gazın 4 milyon metrik ton azalarak 62 milyon tona gerilemesini bekliyor.