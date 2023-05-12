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    JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi duyuruldu

    JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi kablosuz hoparlörler, Wi-Fi teknolojisinin de eklenmesiyle daha uzun mesafelere daha kesintisiz müzik aktarımı yapabilecekler.
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    JBL Boombox 3 Wi-Fi Tam Boyutta Gör
    JBL markasının geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü iki kablosuz hoparlörü JBL Boombox 3 ve Charge 5 yenilendi. JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi yeni kablosuz bağlantı takviyesiyle daha verimli hale geliyor.

    JBL Boombox 3 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı

    JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli orijinal modelden tasarım anlamında farklı değil. Wi-Fi bağlantısının eklenmesiyle artık çok daha uzak mesafelerden müzik aktarımı yapabilmek mümkün olacak. Apple AirPlay, Alexa MRM ve Google Chromecast ile kolay yansıtma yapılabiliyor.

    Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen modelde 5 adet hoparlör, bir subwoofer, 2 tweeter ve 2 orta mesafe sürücü yer alıyor. 24-bit/ 96kHz HD sesi destekleyen ürün içeriğe göre sesi optimize edebiliyor. 24 saate kadar kullanım sunan JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli 599 Avro fiyat etiketine sahip.

    JBL Charge 5 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı

    JBL Charge 5 Wi-Fi modeli ise iki pasif bass radyatör, bir tweeter ve bir uzun sapma sürücüsü barındırıyor. Bluetooth 5.3, 24-bit/ 96kHz HD ses ve kolay yansıtma özelliklerine yine yer verilmiş. Tek şarj ile 20 saate kadar kullanılabilen ürün 249 Avro olarak satılacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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