JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi duyuruldu

Tam Boyutta Gör JBL markasının geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü iki kablosuz hoparlörü JBL Boombox 3 ve Charge 5 yenilendi. JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi yeni kablosuz bağlantı takviyesiyle daha verimli hale geliyor.

JBL Boombox 3 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı

JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli orijinal modelden tasarım anlamında farklı değil. Wi-Fi bağlantısının eklenmesiyle artık çok daha uzak mesafelerden müzik aktarımı yapabilmek mümkün olacak. Apple AirPlay, Alexa MRM ve Google Chromecast ile kolay yansıtma yapılabiliyor.

JBL kablosuz kulaklıklar geniş bir segmente hitap ediyor 7 ay önce eklendi

Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen modelde 5 adet hoparlör, bir subwoofer, 2 tweeter ve 2 orta mesafe sürücü yer alıyor. 24-bit/ 96kHz HD sesi destekleyen ürün içeriğe göre sesi optimize edebiliyor. 24 saate kadar kullanım sunan JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli 599 Avro fiyat etiketine sahip.

JBL Charge 5 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı

JBL Charge 5 Wi-Fi modeli ise iki pasif bass radyatör, bir tweeter ve bir uzun sapma sürücüsü barındırıyor. Bluetooth 5.3, 24-bit/ 96kHz HD ses ve kolay yansıtma özelliklerine yine yer verilmiş. Tek şarj ile 20 saate kadar kullanılabilen ürün 249 Avro olarak satılacak.

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JBL Boombox 3 Wi-Fi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı