JBL Boombox 3 Wi-Fi ve Charge 5 Wi-Fi duyuruldu

JBL Boombox 3 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı
JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli orijinal modelden tasarım anlamında farklı değil. Wi-Fi bağlantısının eklenmesiyle artık çok daha uzak mesafelerden müzik aktarımı yapabilmek mümkün olacak. Apple AirPlay, Alexa MRM ve Google Chromecast ile kolay yansıtma yapılabiliyor.
Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen modelde 5 adet hoparlör, bir subwoofer, 2 tweeter ve 2 orta mesafe sürücü yer alıyor. 24-bit/ 96kHz HD sesi destekleyen ürün içeriğe göre sesi optimize edebiliyor. 24 saate kadar kullanım sunan JBL Boombox 3 Wi-Fi modeli 599 Avro fiyat etiketine sahip.
JBL Charge 5 Wi-Fi özellikleri ve fiyatı
JBL Charge 5 Wi-Fi modeli ise iki pasif bass radyatör, bir tweeter ve bir uzun sapma sürücüsü barındırıyor. Bluetooth 5.3, 24-bit/ 96kHz HD ses ve kolay yansıtma özelliklerine yine yer verilmiş. Tek şarj ile 20 saate kadar kullanılabilen ürün 249 Avro olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.