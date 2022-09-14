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    JBL markasından yeni TWS kulaklıklar

    Ses alanında fark yaratan ürünleriyle öne çıkan JBL de tam kablosuz kategorisinde ürün yelpazesini genişletiyor. İşte hem ses teknolojisi hem de tasarımlarıyla dikkat çeken bazı JBL kulaklıklar…
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    JBL Live Pro+

    Ses teknolojisinin lider markası JBL, True Wireless kulaklık kategorisinin büyüyen ismi olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların beğenisine sunulan Wave 100TWS, Wave 300TWS, Tune 230NC TWS ve Live Pro+ modelleri ergonomik yapıları sayesinde kulağa kolaylıkla uyum sağlayarak kesintisiz bir ses deneyimi vadediyor.  

    JBL Live Pro+ özellikleri ve fiyatı

    JBL Live Pro+ modeli JBL Signature Sound kalitesiyle kullanıcılarına benzersiz bir ses deneyimi sunuyor. Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği ile müziğe kolayca odaklanma sağlayan Live Pro+ kulaklık, akıllı ortam özelliğiyle çevredeki seslere yumuşak bir geçişi mümkün kılıyor. Gürültülü ortam ya da rüzgar seslerini bastıran izolasyon teknolojisiyle donatılan ürün, sesinizi yüz yüze bir görüşmedeymişsiniz kadar net iletiyor.

    Kulaklıklarda 7 saat, şarj kutusunda ise 21 saate kadar çalma süresi sunan kulaklık, toplamda 28 saat kesintisiz müzik deneyimi vadediyor. My JBL Headphones uygulamasıyla senkronize olarak çalışan JBL Live Pro+ TWS, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ses deneyimi sunuyor. Fiyatı ise 1900TL civarından başlıyor.

    JBL Tune 230NC
    Tam Boyutta Gör

    JBL Tune 230NC özellikleri ve fiyatı

    JBL Tune 230NC tam kablosuz kulaklık 6mm sürücüler ile geliyor. 4 mikrofonla donatılmış kulaklık mükemmel ses netliği ve 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sadece 10 dakikalık hızlı şarjla kulaklıklar 2 saat daha kullanmaya hazır hale geliyor. Tune 230NC TWS Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle dış dünyayla bağlantınızı keserek gürültülü ortamlarda görüşmenize veya müziğinize daha rahat odaklanmanıza yardımcı oluyor.

    Akıllı ortam teknolojisi ile çevredeki diğer seslere yumuşak bir geçiş sağlayan Tune 230NC TWS, My JBL Headphones uygulaması ile dinleme deneyimini kişiselleştirme imkanı sağlıyor. IPX4 sertifikalı su sıçramalarına dayanıklı modelin fiyatı 1250TL civarından başlıyor.

    JBL Wave 100

    JBL Wave 100 özellikleri ve fiyatı

    JBL Wave 100 kablosuz kulaklık tam kablosuz kategorisinin en çok satan modellerinden birisi. Ergonomik yapısı olan Wave 100 modeli Red Dot tasarım ödülüne sahip. 8 mm sürücüleriyle güçlü bir ses deneyimi sunan kulaklık, kulaklıklarda 5 saat, şarj kutusunda ise 15 saat kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Ürün, aynı zamanda çift bağlantı özelliği sayesinde tek ya da çift kulaklık olarak kullanılabiliyor. Ürün 600TL civarında bulunabiliyor.

    JBL Wave 300 özellikleri ve fiyatı

    JBL Wave 300 kulaklık modeli 12mm sürücüler ile geliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 1 saat kullanım sağlayan model; kullanım sırasında 6 saat, şarj kutusunda 20 saat, toplamda ise kesintisiz 26 saat ses deneyimi sunuyor. Wave 300TWS kulaklıklardan biri kullanılırken diğeri taşınabilir şarj kutusu sayesinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. Fiyatı 1300TL seviyesinde.

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