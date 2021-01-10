JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu

Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde farklı sektör çalışanlarına yönelik olarak biraz daha özelleştirilmiş ürünler de ortaya çıkmaya başladı. JBL Tour kablosuz kulaklık serisi iş profesyonellerine hitap ediyor.
JBL Tour Pro+ özellikleri ve fiyatı
JBL Tour Pro+ modeli firmanın 6.8mm dinamik sürücülerini kullanıyor ve JBL Pro Sound teknolojisi ile destekleniyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi gerektiği zamanda dışarıdaki sesleri de kulağa verebiliyor. 3 mikrofon bulunduran kulaklık; çağrı geldiği anda dış sesleri anında kapatıyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan ürünün dış kısmı da dokunmatik kontrol sağlıyor.İlginizi Çekebilir Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay
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Bluetooth üzerinden hızlı bir şekilde eşleşen kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Film veya müzik dinleme durumuna göre ses gecikmesi optimize edilebiliyor. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanım sunan kulaklığın kablosuz şarjlı kutusu da 22 saatlik katkı yapıyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saat ekstra kullanım süresi mümkün. JBL Tour Pro+ kulaklığı için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.
JBL Tour ONE özellikleri ve fiyatı
JBL Tour ONE kulak üstü bir kablosuz kulaklık modeli. 40mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık Tour Pro+ ile aynı aktif gürültü engelleme ve dış ses erişimi özelliklerini sunuyor. Mikrofon sayısı ise her parçada 4 olarak belirlenmiş.
Tek şarj ile 50 saat kullanılabilen kulaklık aktif gürültü engellemede 25 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım elde edebilmek mümkün. JBL Tour ONE için 300$ fiyat etiketi mevcut.
https://news.harman.com/releases/jblR-launches-tour-headphone-series-designed-for-business-professionals Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.