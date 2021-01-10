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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu

    JBL Tour Pro+ tam kablosuz kulaklık ve JBL Tour ONE kulak üstü kablosuz kulaklık modelleri aktif gürültü engelleme, hızlı şarj, çoklu mikrofon gibi özelliklerle geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu

    Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde farklı sektör çalışanlarına yönelik olarak biraz daha özelleştirilmiş ürünler de ortaya çıkmaya başladı. JBL Tour kablosuz kulaklık serisi iş profesyonellerine hitap ediyor.

    JBL Tour Pro+ özellikleri ve fiyatı

    JBL Tour Pro+ modeli firmanın 6.8mm dinamik sürücülerini kullanıyor ve JBL Pro Sound teknolojisi ile destekleniyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi gerektiği zamanda dışarıdaki sesleri de kulağa verebiliyor. 3 mikrofon bulunduran kulaklık; çağrı geldiği anda dış sesleri anında kapatıyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan ürünün dış kısmı da dokunmatik kontrol sağlıyor.

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    Bluetooth üzerinden hızlı bir şekilde eşleşen kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Film veya müzik dinleme durumuna göre ses gecikmesi optimize edilebiliyor. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanım sunan kulaklığın kablosuz şarjlı kutusu da 22 saatlik katkı yapıyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saat ekstra kullanım süresi mümkün. JBL Tour Pro+ kulaklığı için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu
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    JBL Tour ONE özellikleri ve fiyatı

    JBL Tour ONE kulak üstü bir kablosuz kulaklık modeli. 40mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık Tour Pro+ ile aynı aktif gürültü engelleme ve dış ses erişimi özelliklerini sunuyor. Mikrofon sayısı ise her parçada 4 olarak belirlenmiş.

    Tek şarj ile 50 saat kullanılabilen kulaklık aktif gürültü engellemede 25 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım elde edebilmek mümkün. JBL Tour ONE için 300$ fiyat etiketi mevcut.



    https://news.harman.com/releases/jblR-launches-tour-headphone-series-designed-for-business-professionals Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the most important thing 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Trump kendi sosyal medyasını kuracakmış o haberi de verin
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