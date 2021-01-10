JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu

Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde farklı sektör çalışanlarına yönelik olarak biraz daha özelleştirilmiş ürünler de ortaya çıkmaya başladı. JBL Tour kablosuz kulaklık serisi iş profesyonellerine hitap ediyor.

JBL Tour Pro+ özellikleri ve fiyatı

JBL Tour Pro+ modeli firmanın 6.8mm dinamik sürücülerini kullanıyor ve JBL Pro Sound teknolojisi ile destekleniyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi gerektiği zamanda dışarıdaki sesleri de kulağa verebiliyor. 3 mikrofon bulunduran kulaklık; çağrı geldiği anda dış sesleri anında kapatıyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan ürünün dış kısmı da dokunmatik kontrol sağlıyor.

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Bluetooth üzerinden hızlı bir şekilde eşleşen kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Film veya müzik dinleme durumuna göre ses gecikmesi optimize edilebiliyor. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanım sunan kulaklığın kablosuz şarjlı kutusu da 22 saatlik katkı yapıyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saat ekstra kullanım süresi mümkün. JBL Tour Pro+ kulaklığı için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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JBL Tour ONE özellikleri ve fiyatı

JBL Tour ONE kulak üstü bir kablosuz kulaklık modeli. 40mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık Tour Pro+ ile aynı aktif gürültü engelleme ve dış ses erişimi özelliklerini sunuyor. Mikrofon sayısı ise her parçada 4 olarak belirlenmiş.

Tek şarj ile 50 saat kullanılabilen kulaklık aktif gürültü engellemede 25 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım elde edebilmek mümkün. JBL Tour ONE için 300$ fiyat etiketi mevcut.

https://news.harman.com/releases/jblR-launches-tour-headphone-series-designed-for-business-professionals

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