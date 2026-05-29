    Jeff Bezos’un dev roketi fırlatma rampasında patladı: Musk teselli etti

    Blue Origin’un 98 metrelik New Glenn roketi, Florida’daki motor testi sırasında fırlatma rampasında patladı. Olayda yaralanan olmazken NASA’nın Artemis programı risk altına girdi.

    Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, yeni nesil ağır yük roketi New Glenn ile ilgili istenmeyen bir aksilik yaşadı. Şirketin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nda gerçekleştirdiği yer testleri sırasında roket büyük bir patlamayla yok oldu. Olay, şirketin önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı yeni görev hazırlıkları sırasında meydana geldi.

    Musk sessiz kalmadı

    Yaklaşık 98 metre yüksekliğindeki New Glenn, motor ateşleme testi sırasında patladı. Patlamanın ardından gökyüzünü dev bir ateş topu kaplarken çevre bölgelerde yaşayanlar da güçlü bir sarsıntı hissettiklerini bildirdi. Cape Canaveral ve Cocoa Beach sakinleri yüksek sesli patlamalar duyduklarını ve evlerinin sallandığını ifade etti.

    Blue Origin, olayın ardından yaptığı açıklamada test sırasında bir “anomali” yaşandığını doğruladı. Şirket, patlamanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti. İncelemeler ise sürüyor.

    Jeff Bezos da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tüm personelin güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Bezos, yaşananların şirket açısından zor bir gün olduğunu belirtirken gerekli tüm onarımların yapılacağını ve uçuş faaliyetlerine yeniden dönüleceğini söyledi.

    Elon Musk ise olayın ardından yaptığı açıklamada "Çok talihsiz. Roketler zordur." ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Bezos'un gönderisinin altına "Ad astra per aspera" yani ''zorlukların içinden yıldızlara doğru'' anlamına gelen popüler bir Latince özlü sözü yazdı. Pek çok ülkenin uzay ajansı ve havacılık kuruluşu tarafından motto olarak kullanıldığı biliniyor. Apollo 1 faciasında hayatını kaybeden astronotlar anısına dikilien anıtta da bu ifadeye yer verilmişti.

    Bezos'un Blue Origin şirketi Musk'ın SpaceX'inin en büyük rakibi olarak görülüyor.

    Tek fırlatma rampası ağır hasar aldı

    Patlamanın çevresindeki altyapıyı ve destek ekipmanlarını da büyük ölçüde tahrip ettiği belirtiliyor. Daha da önemlisi, New Glenn programı için kullanılan bu tesis Blue Origin’in roket için sahip olduğu tek fırlatma rampası konumunda bulunuyor.

    İlk değerlendirmelere göre rampanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi aylar sürebilir. Bu durum şirketin planladığı ticari ve bilimsel görevlerin takviminde önemli gecikmelere yol açabilir.

    Artemis planları etkilenebilir

    Yaşanan olayın etkileri yalnızca Blue Origin ile sınırlı kalmayabilir. New Glenn roketi, NASA’nın Ay’a dönüş hedeflerini içeren Artemis programında kritik rol üstlenmesi planlanan araçlardan biri olarak görülüyor.

    Şirketin hem kargo hem de mürettebat taşımacılığı için kullanılacak ticari Ay iniş sistemlerini geliştirmesi bekleniyor. NASA’nın ayrıca Blue Origin’i gelecekteki Ay üssü projeleri kapsamında önemli görevlerde değerlendirdiği biliniyor. New Glenn’in devre dışı kalması, bu programların zaman çizelgesinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.

    NASA Yöneticisi Jared Isaacman da olayın ardından yaptığı açıklamada kurumun yaşanan anomaliden haberdar olduğunu belirtti. NASA’nın soruşturma sürecinde Blue Origin ile birlikte çalışacağını ifade eden Isaacman, Artemis ve Ay üssü projelerine yönelik olası etkilerin ilerleyen dönemde açıklanacağını söyledi.

    New Glenn’in önümüzdeki hafta Amazon’un alçak Dünya yörüngesindeki Leo internet uydu ağına yeni uydular taşıması planlanıyordu. Ayrıca NASA’nın kısa süre önce Blue Origin’e gelecekteki Artemis görevlerinde kullanılacak iki Ay roverını (yüzey aracı) fırlatmak için yüz milyonlarca dolar değerinde bir sözleşme verdiği belirtiliyor.

    Buna karşın yetkililer, bölgedeki diğer fırlatma tesislerinin faaliyetlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini açıkladı. Yakındaki rampalardan gerçekleştirilecek görevlerin planlandığı şekilde devam edeceği belirtilirken çevredeki yerleşim alanları için tehlikeli gaz veya benzeri bir risk oluşmadığı da ifade edildi.

