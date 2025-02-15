Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin’de işten çıkarmalar başladı

    Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin CEO'su Dave Limp, maliyetleri düşürmek ve roket fırlatmalarını hızlandırmak amacıyla şirket genelinde işten çıkarmalar yapılacağını duyurdu.
    Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin işten çıkarmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, çalışan sayısında önemli bir kesintiye gidiyor. CEO Dave Limp, şirketin maliyetleri düşürmek ve roket üretimini hızlandırmak amacıyla çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, Blue Origin’in dev New Glenn roketinin üretim sürecini hızlandırma hedefiyle bağlantılı.

    Blue Origin, 1400 kişiyi işten çıkarıyor

    Yaklaşık 14.000 çalışanı bulunan Blue Origin, özellikle Florida, Texas ve Washington’daki personelini etkileyecek bu işten çıkarmalarla operasyonlarını daha çevik ve müşteri odaklı hale getirmeyi amaçlıyor. CEO Limp, Blue Origin’in mevcut yapısının şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını ve bu yüzden zor bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Başarıya ulaşmak için gerekli değişiklikleri yapmadıklarını kabul ederek, organizasyonlarını yeniden şekillendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

    Blue Origin’in bu hamlesinin arkasında, Elon Musk’ın SpaceX’i ile rekabette daha güçlü bir konuma gelme isteği yatıyor. Falcon 9’un sektördeki baskın konumunu kırmak isteyen şirket, New Glenn’in üretim sürecini hızlandırarak daha sık fırlatmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak, bu agresif dönüşüm süreci Blue Origin çalışanları arasında endişe yaratmış durumda. İsmini vermek istemeyen bazı çalışanlar, şirketin hız kazanma çabalarının iş ortamını olumsuz etkilediğini ve moral kaybına neden olduğunu belirtiyor. Hatta bazı çalışanlar, işten çıkarma dalgasından etkilenmeseler bile şirketten ayrılmayı düşündüklerini dile getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oda sıcaklığı 25 derece ayt kimya kaynak önerileri sakal neden beyazlar üst 2 ne demek bacakta platin askerliğe engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum