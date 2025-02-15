Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin’de işten çıkarmalar başladı

Blue Origin, 1400 kişiyi işten çıkarıyor
Yaklaşık 14.000 çalışanı bulunan Blue Origin, özellikle Florida, Texas ve Washington’daki personelini etkileyecek bu işten çıkarmalarla operasyonlarını daha çevik ve müşteri odaklı hale getirmeyi amaçlıyor. CEO Limp, Blue Origin’in mevcut yapısının şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını ve bu yüzden zor bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Başarıya ulaşmak için gerekli değişiklikleri yapmadıklarını kabul ederek, organizasyonlarını yeniden şekillendirmeleri gerektiğini vurguluyor.
Blue Origin’in bu hamlesinin arkasında, Elon Musk’ın SpaceX’i ile rekabette daha güçlü bir konuma gelme isteği yatıyor. Falcon 9’un sektördeki baskın konumunu kırmak isteyen şirket, New Glenn’in üretim sürecini hızlandırarak daha sık fırlatmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak, bu agresif dönüşüm süreci Blue Origin çalışanları arasında endişe yaratmış durumda. İsmini vermek istemeyen bazı çalışanlar, şirketin hız kazanma çabalarının iş ortamını olumsuz etkilediğini ve moral kaybına neden olduğunu belirtiyor. Hatta bazı çalışanlar, işten çıkarma dalgasından etkilenmeseler bile şirketten ayrılmayı düşündüklerini dile getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!