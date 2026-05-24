Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi

    NASA, Psyche uzay aracının Mars yakın geçişi sırasında çektiği yeni görüntüleri paylaştı. Görev, 16 Psyche asteroidine giden yolculukta kritik bir aşamayı geride bıraktı. İşte detaylar:

    NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi Tam Boyutta Gör
    NASA, Psyche uzay aracının Mars yakın geçişi sırasında elde ettiği yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Metalik yapısıyla dikkat çeken 16 Psyche asteroidine doğru ilerleyen uzay aracı, kızıl gezegenin yerçekiminden yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen manevra sırasında hem Mars yüzeyini hem de güney kutbunu yüksek çözünürlükte görüntüledi.

    Mars yakın geçişi Psyche görevinin hız kazanmasını sağladı

    Psyche uzay aracı tarafından paylaşılan en dikkat çekici görüntülerden biri, Mars yüzeyindeki Huygens çift halkalı krateri oldu. Yaklaşık 290 mil çapındaki bu dev krater, uzay aracının gezegene en yakın konumdan uzaklaşmasının hemen ardından görüntülendi. NASA tarafından yayımlanan karelerde görülen renk farklılıklarının, Mars yüzeyindeki toz, kum ve kayaç bileşimlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Kurum, görüntülerdeki renk tonlarının bilimsel analizleri daha görünür hale getirmek amacıyla dijital olarak iyileştirildiğini de açıkladı.

    NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi Tam Boyutta Gör
    Görev sırasında elde edilen bir diğer önemli kare ise Mars’ın güney kutbunu gösteren yüksek çözünürlüklü görüntü oldu. Fotoğrafta parlak bir bölge şeklinde görülen alanın, yıl boyunca varlığını koruyan geniş su buzu katmanları olduğu ifade ediliyor. Mars’ın kutup bölgeleri uzun süredir bilim insanlarının dikkatini çekiyor çünkü bu alanlar gezegenin iklim geçmişi ve potansiyel su döngüsü hakkında önemli ipuçları taşıyor. Psyche’nin çektiği görüntüler, daha önceki Mars görevlerinden elde edilen verileri desteklerken, farklı açı ve ışık koşulları sayesinde yeni karşılaştırmalar yapılmasına da imkan tanıyor.
    NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi Tam Boyutta Gör
    Uzay aracının Mars’a yaklaşma sürecinde kaydettiği hilal şeklindeki görüntü ise görevin görsel açıdan en dikkat çekici detaylarından biri oldu. Psyche, gezegene yüksek irtifadan yaklaşırken Mars yüzeyinden yansıyan güneş ışığını kaydetti. NASA’ya göre hilal görünümünün beklenenden daha parlak ve geniş algılanmasının temel nedeni, Mars’ın ince fakat yoğun toz içeren atmosferinin de güneş ışığını yansıtmasıydı. Bu durum, Dünya’daki gün batımı sırasında atmosferin ışığı dağıtmasına benzer bir etki yaratıyor. Özellikle Mars atmosferindeki toz hareketlerinin incelenmesi açısından bu tür görüntüler, gelecekteki görevler için önemli veri sağlayabilir.

    Psyche görevinin teknik açıdan dikkat çeken yönlerinden biri de kullanılan güneş enerjili elektrikli itki sistemi. Geleneksel kimyasal roket motorlarına kıyasla daha düşük itiş gücü üreten bu sistem, uzun vadede çok daha verimli bir enerji kullanımı sağlıyor. Uzay aracı, Mars’tan aldığı yerçekimi desteğinin ardından yeniden elektrikli itki sistemini devreye alarak rotasını 16 Psyche asteroidine çevirecek.

    Görevin bilimsel hedefi ise yalnızca bir asteroidin incelenmesiyle sınırlı değil. Psyche’nin ulaşmayı hedeflediği 16 Psyche asteroidi, güneş sistemindeki bilinen en büyük metalik asteroid olarak öne çıkıyor. Bilim insanları, bu gök cisminin bir protoplanetin açığa çıkmış çekirdeği olabileceğini düşünüyor. Eğer bu teori doğrulanırsa araştırmacılar Dünya benzeri kayalık gezegenlerin çekirdek oluşum süreçlerine dair doğrudan veri elde etme fırsatı yakalayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 6 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    full metal alchemist izleme sırası milli parklar hgs sorgulama acemiler için otomatik vites araba tavsiyesi elektrikli traktör ahmet akgündüz kitapları toplatildi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum