NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi

Tam Boyutta Gör NASA, Psyche uzay aracının Mars yakın geçişi sırasında elde ettiği yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Metalik yapısıyla dikkat çeken 16 Psyche asteroidine doğru ilerleyen uzay aracı, kızıl gezegenin yerçekiminden yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen manevra sırasında hem Mars yüzeyini hem de güney kutbunu yüksek çözünürlükte görüntüledi.

Mars yakın geçişi Psyche görevinin hız kazanmasını sağladı

Psyche uzay aracı tarafından paylaşılan en dikkat çekici görüntülerden biri, Mars yüzeyindeki Huygens çift halkalı krateri oldu. Yaklaşık 290 mil çapındaki bu dev krater, uzay aracının gezegene en yakın konumdan uzaklaşmasının hemen ardından görüntülendi. NASA tarafından yayımlanan karelerde görülen renk farklılıklarının, Mars yüzeyindeki toz, kum ve kayaç bileşimlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Kurum, görüntülerdeki renk tonlarının bilimsel analizleri daha görünür hale getirmek amacıyla dijital olarak iyileştirildiğini de açıkladı.

Tam Boyutta Gör Görev sırasında elde edilen bir diğer önemli kare ise Mars’ın güney kutbunu gösteren yüksek çözünürlüklü görüntü oldu. Fotoğrafta parlak bir bölge şeklinde görülen alanın, yıl boyunca varlığını koruyan geniş su buzu katmanları olduğu ifade ediliyor. Mars’ın kutup bölgeleri uzun süredir bilim insanlarının dikkatini çekiyor çünkü bu alanlar gezegenin iklim geçmişi ve potansiyel su döngüsü hakkında önemli ipuçları taşıyor. Psyche’nin çektiği görüntüler, daha önceki Mars görevlerinden elde edilen verileri desteklerken, farklı açı ve ışık koşulları sayesinde yeni karşılaştırmalar yapılmasına da imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Uzay aracının Mars’a yaklaşma sürecinde kaydettiği hilal şeklindeki görüntü ise görevin görsel açıdan en dikkat çekici detaylarından biri oldu. Psyche, gezegene yüksek irtifadan yaklaşırken Mars yüzeyinden yansıyan güneş ışığını kaydetti. NASA’ya göre hilal görünümünün beklenenden daha parlak ve geniş algılanmasının temel nedeni, Mars’ın ince fakat yoğun toz içeren atmosferinin de güneş ışığını yansıtmasıydı. Bu durum, Dünya’daki gün batımı sırasında atmosferin ışığı dağıtmasına benzer bir etki yaratıyor. Özellikle Mars atmosferindeki toz hareketlerinin incelenmesi açısından bu tür görüntüler, gelecekteki görevler için önemli veri sağlayabilir.

Psyche görevinin teknik açıdan dikkat çeken yönlerinden biri de kullanılan güneş enerjili elektrikli itki sistemi. Geleneksel kimyasal roket motorlarına kıyasla daha düşük itiş gücü üreten bu sistem, uzun vadede çok daha verimli bir enerji kullanımı sağlıyor. Uzay aracı, Mars’tan aldığı yerçekimi desteğinin ardından yeniden elektrikli itki sistemini devreye alarak rotasını 16 Psyche asteroidine çevirecek.

Görevin bilimsel hedefi ise yalnızca bir asteroidin incelenmesiyle sınırlı değil. Psyche’nin ulaşmayı hedeflediği 16 Psyche asteroidi, güneş sistemindeki bilinen en büyük metalik asteroid olarak öne çıkıyor. Bilim insanları, bu gök cisminin bir protoplanetin açığa çıkmış çekirdeği olabileceğini düşünüyor. Eğer bu teori doğrulanırsa araştırmacılar Dünya benzeri kayalık gezegenlerin çekirdek oluşum süreçlerine dair doğrudan veri elde etme fırsatı yakalayabilir.

