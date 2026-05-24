NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’tan yeni görüntüler gönderdi

Mars yakın geçişi Psyche görevinin hız kazanmasını sağladı
Psyche uzay aracı tarafından paylaşılan en dikkat çekici görüntülerden biri, Mars yüzeyindeki Huygens çift halkalı krateri oldu. Yaklaşık 290 mil çapındaki bu dev krater, uzay aracının gezegene en yakın konumdan uzaklaşmasının hemen ardından görüntülendi. NASA tarafından yayımlanan karelerde görülen renk farklılıklarının, Mars yüzeyindeki toz, kum ve kayaç bileşimlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Kurum, görüntülerdeki renk tonlarının bilimsel analizleri daha görünür hale getirmek amacıyla dijital olarak iyileştirildiğini de açıkladı.
Psyche görevinin teknik açıdan dikkat çeken yönlerinden biri de kullanılan güneş enerjili elektrikli itki sistemi. Geleneksel kimyasal roket motorlarına kıyasla daha düşük itiş gücü üreten bu sistem, uzun vadede çok daha verimli bir enerji kullanımı sağlıyor. Uzay aracı, Mars’tan aldığı yerçekimi desteğinin ardından yeniden elektrikli itki sistemini devreye alarak rotasını 16 Psyche asteroidine çevirecek.
Görevin bilimsel hedefi ise yalnızca bir asteroidin incelenmesiyle sınırlı değil. Psyche’nin ulaşmayı hedeflediği 16 Psyche asteroidi, güneş sistemindeki bilinen en büyük metalik asteroid olarak öne çıkıyor. Bilim insanları, bu gök cisminin bir protoplanetin açığa çıkmış çekirdeği olabileceğini düşünüyor. Eğer bu teori doğrulanırsa araştırmacılar Dünya benzeri kayalık gezegenlerin çekirdek oluşum süreçlerine dair doğrudan veri elde etme fırsatı yakalayabilir.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.