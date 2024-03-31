JetZero'nun devrimsel uçak prototipi uçuşa hazır: Karışık kanat gövdeli uçakların avantajları neler?

Şirket, FAA'nın küçük ölçekli demo uçağına uçuşa elverişlilik sertifikası verdiğini duyurdu. Pathfinder olarak bilinen bu model, 7 metrelik kanat açıklığına sahip ve gerçek uçağın %12.5 ölçeğinde.
Karışık kanat gövdeli uçakların avantajları neler?
Bu tip uçakların birkaç avantajı bulunuyor. Gövdenin kendisi, şeklinden dolayı, tüp şeklindeki uçaklara göre kaldırma kuvvetine daha fazla katkıda bulunuyor. Dolayısıyla çok fazla kanat yüzeyine ihtiyaç duyulmuyor. Aynı zamanda aerodinamik olarak stabil olduğundan kuyruk kanadına ihtiyaç duyulmuyor. Bu faktörler, sürtünme ve ağırlıkta dramatik azalmalara neden olarak, daha küçük motorların kullanılmasına ve ağırlıktan tasarruf etmeye izin veriyor. Üstelik geniş gövde sayesinde, daha fazla yolcu ve kargo taşınabiliyor. Motorlar, üst tarafa yerleştirilebildiği için hem kabinde hem yerde daha az gürültü duyuluyor.
Karma kanatın dezavantajı ise kanat açıklığının tipik bir uçaktan daha geniş olması. Bu nedenle katlanabilir kanatlara sahip olmadıkları takdirde havaalanlarında uygun olmayan bazı slotlarda kullanılamıyor. Diğer dezavantajları ise yolcuların tahliye edilmesinin zorluğu ve birçok yolcunun pencere zevkinden mahrum kalması olarak sıralanabilir.
Hem NASA hem de Airbus, prototiplerinin yakıt tüketimini %20 azalttığını belirtirken, JetZero, klasik uçaklara göre %50 yakıt tasarrufu sunacaklarını iddia ediyor.
İlk JetZero uçağı, eğer üretilebilirse Z-5 adını taşıyacak. Boeing 767'nin yerini alacak şekilde tasarlanan uçak, en az 250 yolcu kapasitesi ve 9.200 km'nin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor. 767'nin kanat açıklığı yaklaşık 52 m iken, Z-5 yaklaşık 61 m genişliğe sahip olacak. Yine de Airbus A330'un kullanabildiği herhangi bir havaalanında çalışmaya devam edecek ve mevcut jet motorlarını kullanacak.Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/jetzero-blended-wing-demonstrator-faa-airworthiness/ https://newatlas.com/aircraft/jetzero-blended-wing/?itm_source=newatlas&itm_medium=article-body Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...