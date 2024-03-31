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    JetZero'nun devrimsel uçak prototipi uçuşa hazır: Karışık kanat gövdeli uçakların avantajları neler?

    Kaliforniyalı startup JetZero, karışık kanat gövdeli jet uçağınının küçük ölçekli prototipi için uçuş sertifikası aldı. Geleceğin uçağı olarak gösterilen karma kanatlı uçakların avantajları neler?
    JetZero'nun devrimsel uçak prototipi uçuşa hazır Tam Boyutta Gör
    Kaliforniyalı startup JetZero, karışık kanat gövdeli jet uçağını 2030 yılına kadar hizmete sokmak için USAF, NASA ve FAA ile birlikte çalışıyor. Şirket, klasik uçaklardan oldukça farklı olan yeni kanat ve gövde yapısına sahip uçağın, %50 daha az yakıt tüketmesinin yanında, temiz hidrojenli uçaklar için mükemmel bir platform sağladığını söylüyor.

    Şirket, FAA'nın küçük ölçekli demo uçağına uçuşa elverişlilik sertifikası verdiğini duyurdu. Pathfinder olarak bilinen bu model, 7 metrelik kanat açıklığına sahip ve gerçek uçağın %12.5 ölçeğinde.

    JetZero'nun devrimsel uçak prototipi uçuşa hazır Tam Boyutta Gör
    Karma kanat tasarımlı uçaklar, Airbus, NASA ve Boeing gibi şirket ve kuruluşlar tarafından geliştiriliyor. Ancak hiçbiri şuana kadar bu uçakları kullanıma sokmayı taahhüt etmedi. Tam uçan kanat tasarımı ile geleneksel uçak şeklinin ortasında yer alan karma kanat gövdesi, kanadı gövdeden ayıran net bir ayrım çizgisi bulundurmuyor. Geniş gövdeye sahip bu tip uçaklar, dışa doğru incelen, düz bir gövdeye sahipler.

    Karışık kanat gövdeli uçakların avantajları neler?

    Bu tip uçakların birkaç avantajı bulunuyor. Gövdenin kendisi, şeklinden dolayı, tüp şeklindeki uçaklara göre kaldırma kuvvetine daha fazla katkıda bulunuyor. Dolayısıyla çok fazla kanat yüzeyine ihtiyaç duyulmuyor. Aynı zamanda aerodinamik olarak stabil olduğundan kuyruk kanadına ihtiyaç duyulmuyor. Bu faktörler, sürtünme ve ağırlıkta dramatik azalmalara neden olarak, daha küçük motorların kullanılmasına ve ağırlıktan tasarruf etmeye izin veriyor. Üstelik geniş gövde sayesinde, daha fazla yolcu ve kargo taşınabiliyor. Motorlar, üst tarafa yerleştirilebildiği için hem kabinde hem yerde daha az gürültü duyuluyor.

    JetZero'nun devrimsel uçak prototipi uçuşa hazır Tam Boyutta Gör
    Bu tip uçakların bir diğer avantajı (belki de en büyük avantajı), hidrojenli uçakların kullanımına imkan tanıması. Gövde kanatlara doğru genişlediği için, hafif olmasına rağmen çok yer kaplayan hidrojen tankları için bol miktarda yer açılıyor. Bu tip karma kanat konsepti, Airbus'ın 2020 yılında hidrojen yakıtlı geleceğin yolcu uçağı olarak sunduğu üç uçaktan biriydi.

    Karma kanatın dezavantajı ise kanat açıklığının tipik bir uçaktan daha geniş olması. Bu nedenle katlanabilir kanatlara sahip olmadıkları takdirde havaalanlarında uygun olmayan bazı slotlarda kullanılamıyor. Diğer dezavantajları ise yolcuların tahliye edilmesinin zorluğu ve birçok yolcunun pencere zevkinden mahrum kalması olarak sıralanabilir.

    Hem NASA hem de Airbus, prototiplerinin yakıt tüketimini %20 azalttığını belirtirken, JetZero, klasik uçaklara göre %50 yakıt tasarrufu sunacaklarını iddia ediyor.

    İlk JetZero uçağı, eğer üretilebilirse Z-5 adını taşıyacak. Boeing 767'nin yerini alacak şekilde tasarlanan uçak, en az 250 yolcu kapasitesi ve 9.200 km'nin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor. 767'nin kanat açıklığı yaklaşık 52 m iken, Z-5 yaklaşık 61 m genişliğe sahip olacak. Yine de Airbus A330'un kullanabildiği herhangi bir havaalanında çalışmaya devam edecek ve mevcut jet motorlarını kullanacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/jetzero-blended-wing-demonstrator-faa-airworthiness/ https://newatlas.com/aircraft/jetzero-blended-wing/?itm_source=newatlas&itm_medium=article-body
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    overcooked 2 türkçe yama dış cepheden su girmesi ne yapmalıyım 1 bar kaç m3/h columbia made in turkey orjinal mi kıza ilk mesaj

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