Çinlilerin uçan arabaları havada çarpıştı

Tam Boyutta Gör Çin’in Çangçun kentinde 16 Eylül’de gerçekleşen hava gösterisi provasında Xpeng Aeroht’a ait iki “uçan araba” çarpışarak düştü. Olayda en az bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Xpeng Aeroht, 2013 yılında kurulan Xpeng’in uçan araba birimi olarak dikkat çekiyor. Şirket, modüler uçan arabalar, tilt-rotor uçan araçlar ve elektrikli dikey kalkış-iniş (eVTOL) araçları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl, şirketin Land Aircraft Carrier (LAC) adlı modeli ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirmiş ve yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketiyle 2 binden fazla sipariş almıştı. LAC, 11 Eylül 2025’te BAE’de özel uçuş izni de almıştı.

Kaza nedeni belirsiz

Xpeng Aeroht, dünya genelinde düzenlenen hava gösterilerine katılarak teknolojilerini sergiliyor. Şirketin bir sonraki büyük etkinliği 19 Eylül’de başlayacak Changchun Air Show 2025 olacaktı. Ancak provada meydana gelen kazada iki eVTOL çarpıştı. Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, yaralanan yolcunun hayatının tehlikede olmadığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Bu eVTOL’ler hem otonom hem de manuel olarak kontrol edilebiliyor. Kazanın nedeninin ekipman arızası, rota planlama hatası veya insan kaynaklı bir hata olabileceği belirtiliyor. Meydana gelen olay ise alçak irtifa hava trafiğinin karmaşıklığını ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Xpeng Aeroht ise kazaya dair resmi bir açıklama paylaşmadı. Öte yandan kazanın prova sırasında gerçekleşmesi daha büyük bir felaketi önlemiş oldu.

Şirketin Land Aircraft Carrier (LAC) adlı modeli iki ana bileşenden oluşuyor: "Mothership" ve uçak. Ana gemi, 5.5 metre uzunluğunda, üç akslı bir taşıyıcı olup, EREV (Hem elektrikli hem yakıtlı) güç aktarma organına sahip. Bu platform aynı zamanda kaza yapan uçan araçları da içerisinde taşıyor. eVTOL, tam şarjla 5–6 uçuş yapabiliyor, 270 derece panoramik kokpite sahip ve tek bir kolla kontrol edilebiliyor. Araçlar 300–500 metre irtifada uçabiliyor. Land Aircraft Carrier, halihazırda ön siparişte ve 2026’da seri üretime geçmesi planlanıyor.

