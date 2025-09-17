Çinlilerin uçan arabaları havada çarpıştı

Xpeng Aeroht, 2013 yılında kurulan Xpeng’in uçan araba birimi olarak dikkat çekiyor. Şirket, modüler uçan arabalar, tilt-rotor uçan araçlar ve elektrikli dikey kalkış-iniş (eVTOL) araçları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl, şirketin Land Aircraft Carrier (LAC) adlı modeli ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirmiş ve yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketiyle 2 binden fazla sipariş almıştı. LAC, 11 Eylül 2025’te BAE’de özel uçuş izni de almıştı.
Kaza nedeni belirsiz
Xpeng Aeroht, dünya genelinde düzenlenen hava gösterilerine katılarak teknolojilerini sergiliyor. Şirketin bir sonraki büyük etkinliği 19 Eylül’de başlayacak Changchun Air Show 2025 olacaktı. Ancak provada meydana gelen kazada iki eVTOL çarpıştı. Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, yaralanan yolcunun hayatının tehlikede olmadığını belirtti.
Şirketin Land Aircraft Carrier (LAC) adlı modeli iki ana bileşenden oluşuyor: "Mothership" ve uçak. Ana gemi, 5.5 metre uzunluğunda, üç akslı bir taşıyıcı olup, EREV (Hem elektrikli hem yakıtlı) güç aktarma organına sahip. Bu platform aynı zamanda kaza yapan uçan araçları da içerisinde taşıyor. eVTOL, tam şarjla 5–6 uçuş yapabiliyor, 270 derece panoramik kokpite sahip ve tek bir kolla kontrol edilebiliyor. Araçlar 300–500 metre irtifada uçabiliyor. Land Aircraft Carrier, halihazırda ön siparişte ve 2026'da seri üretime geçmesi planlanıyor.
