    SpaceX’in Starship testi büyük başarılarla tamamlandı! İşte o anlar

    SpaceX’in dev roketi Starship, 10. test uçuşunda tüm hedeflerini yerine getirdi. Super Heavy kontrollü iniş yaptı, Ship ise sahte Starlink uydularını yerleştirerek okyanusa iniş yaptı.

    SpaceX’in Starship testi büyük başarılarla tamamlandı! Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in dev Starship roketi, 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen 10. test uçuşunda kritik bir eşiği aşarak arka arkaya gelen sorunlardan sonra başarılı bir geri dönüş yaptı. Şirket, son aylarda yaşanan başarısız denemelerin ardından roketi yeniden güvenli bir şekilde gökyüzüne çıkarmayı ve indirmeyi başardı. Önceki uçuşlarda olduğu gibi tüm canlı yayın Starlink aracılığıyla aktarıldı.

    Starship, dünyanın bugüne kadar inşa edilmiş en büyük ve en güçlü roketi olarak biliniyor. Araç, SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinden 26 Ağustos akşamı 19.30’da (TSİ 02:30) havalandı. Kalkış, teknik sorunlar ve kötü hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenmişti. Ancak bu kez tüm sistemler sorunsuz çalıştı.

    Uçuşun ardından SpaceX CEO’su Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda “SpaceX ekibi harika bir iş çıkardı!” sözleriyle başarıyı kutladı. SpaceX mühendislerinden Amanda Lee ise canlı yayında “Bu kesinlikle inanılmazdı. Buradaki tüm ekipleri kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

    Onuncu denemeden 10/10’luk performans

    SpaceX’in Starship testi büyük başarılarla tamamlandı! Tam Boyutta Gör
    Bu uçuş, Starship için bugüne kadar gerçekleştirilen 10. deneme ve 2025 yılındaki dördüncü fırlatma oldu. Yılın önceki üç uçuşunda ise araç, görevlerini tam olarak yerine getirememişti. Bu deneme de ise neredeyse her hedefe ulaşıldı.

    Ocak ve Mart aylarındaki denemelerde roketin 52 metrelik üst modülü kalkıştan dakikalar sonra kaybedilmişti. Mayıs ayında gerçekleştirilen 9. uçuşta araç daha uzun süre görevde kalsa da atmosfere dönüşte parçalanarak planlanan inişi gerçekleştirememişti. Haziran ayında ise Starbase’de 10. uçuş için hazırlanan üst modül Starship test sırasında infilak etmiş, SpaceX farklı bir araçla denemeye devam etmek zorunda kalmıştı.

    Buna karşın Super Heavy adı verilen dev ilk kademe son testlerde daha başarılı bir performans gösterdi. Önceki uçuşlarda fırlatma kulesinin “chopstick” kolları tarafından yakalanarak üsse güvenli şekilde döndürüldü. Ayrıca, 9. uçuşta ilk kez aynı booster yeniden kullanılarak önemli bir kilometre taşı aşıldı.

    İki kademe de iniş yaptı

    Öte yandan 10. Starship uçuşunda hedefler büyük ölçüde yerine getirildi. Şirket, bir önceki denemede olduğu gibi Super Heavy üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirmeyi planlıyordu. Bu kapsamda yakıt tasarrufu sağlayan kontrollü dönüş manevraları ve özel motor kombinasyonlarıyla yapılan iniş denemeleri başarıyla sonuçlandı. Super Heavy, kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra Meksika Körfezi’ne kontrollü bir şekilde indi.

    Üst kademe olan Ship veya Starship de bu kez görevini eksiksiz yerine getirdi. Super Heavy’den zamanında ayrılan araç, planlanan yörüngeye oturdu. En kritik aşamalardan biri ise yaklaşık 20. dakikada gerçekleşti. Araç, SpaceX’in 8 sahte Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Daha önceki üç denemede başarısız olunan bu aşamanın tamamlanması son derece önemli. Starship sayesinde 60 adet Starlink uydusu tek seferde yörüngeye çıkarılabilecek.

    Görev sırasında bir başka önemli adım da yaklaşık 38. dakikada atıldı. Ship, uzayda motorunu ikinci kez ateşlemeyi başardı. Bu yeniden ateşleme denemesi, Starship’in uzun vadeli Mars ve Ay görevleri için kritik görülüyor.

    Fırlatmadan 45 dakika sonra üst kademe, Dünya atmosferine sert bir yeniden giriş yaptı. SpaceX, bu uçuşu aynı zamanda bir stres testi olarak kullandı. Roketin dış yüzeyinde bulunan ısı kalkanı seramik fayanslarının bir kısmı özellikle sökülerek zayıf noktalar denendi. Ayrıca yeni geliştirilen aktif soğutmalı metal kaplama seçenekleri de test edildi.

    Atmosfere giriş sırasında roketin motor bölümüne yakın kısmından bazı parçaların koptuğu görüldü. Buna rağmen araç görevine devam etti ve 66,5 dakika sonra Hint Okyanusu’na planlandığı gibi yumuşak bir iniş yaptı. Öyle ki, iniş alanına yerleştirilen bir kamera ile o anlar kaydedildi, bonus olarak patlama anları da paylaşıldı.

    Hemen alttaki X bağlantısından fırlatma görevinin tamamını izleyebilirsiniz.

