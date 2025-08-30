Giriş
    ABD’nin insansız savaş uçağı YFQ-42A ilk kez havalandı

    ABD Hava Kuvvetleri için General Atomics’in geliştirdiği YFQ-42A insansız savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi. Gizlilik odaklı jet, pilotlu savaş uçaklarına otonom yoldaş olacak.

    ABD’nin insansız savaş uçağı YFQ-42A ilk kez havalandı Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri’nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft – CCA) programı kapsamında geliştirilen ilk prototip insansız hava aracının başarılı şekilde uçtuğunu açıkladı. General Atomics tarafından üretilen YFQ-42A, Kaliforniya’daki gizli bir bölgede yapılan denemede havalandı.

    1.000’den fazla üretilecek

    Test uçuşunda, uçağın otonom sistemleri, uçuş performansı ve görev donanımlarının entegrasyonu üzerine veri toplandı. Program kapsamında geliştirilen ikinci prototip Anduril’in YFQ-44A modelinin de yakında uçacağı açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri, her iki şirkete de 2024 yılında ilk CCA sözleşme vermişti.

    General Atomics YFQ-42A, önceki MQ-20 Avenger gibi modellerden edinilen tecrübeler üzerine inşa edilmiş durumda. Gelişmiş otonomi yazılımı sayesinde pilotlu uçaklarla yarı bağımsız şekilde görev yapabiliyor. Uçağın öne çıkan özellikleri arasında gizlilik odaklı tasarım ve 700 deniz milinin üzerinde menzil bulunuyor.

    ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakları F-35 ve geliştirilmekte olan F-47 gibi altıncı nesil savaş uçaklarının yanında kullanmayı hedefliyor. Bu yeni insansız filonun en az 1.000 adet olması planlanıyor. Hem YFQ-42A hem de YFQ-44A hava-hava saldırıları, keşif, elektronik harp ve düşman ateşini üzerine çekme gibi işlevlerde kullanılabilecekler. Bu uçaklar, son dönemde Loyal Wingman (Sadık Kanat Arkadaşı) olarak nitelendiriliyor.

    Yetkililere göre programın en dikkat çekici yanı yenilikçi tedarik stratejisi sayesinde konseptten uçuşa yalnızca iki yıl içinde geçilmiş olması. Hava Kuvvetleri, 2026 mali yılında hangi prototipin seri üretime geçeceğine karar verecek. Programın mimarları, modüler ve açık sistem mimarisi sayesinde bu araçların sürekli geliştirilebileceğini ve otonom yeteneklerinin hızla evrileceğini vurguluyor.

