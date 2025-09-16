Giriş
    Trump yönetiminden elektrikli hava taksileri için hızlandırılmış program

    ABD, elektrikli hava taksiler için üç yıllık pilot program başlattı. Yeni girişim, eVTOL araçlarının güvenli ve uygulanabilir olduğunu kanıtlamayı ve havacılıkta küresel liderliği hedefliyor.

    Trump yönetiminden hava taksileri için hızlandırılmış program Tam Boyutta Gör
    ABD, elektrikli hava taksiler konusunda küresel liderliği hedefleyen yeni bir adım atıyor. Trump yönetimi, Federal Havacılık İdaresi (FAA) öncülüğünde üç yıl sürecek bir pilot program başlattı. Bu girişim, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araçların (eVTOL) sertifikasyon süreci tamamlanmadan önce gerçek koşullarda test edilmesine imkan tanıyacak.

    Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Entegrasyon Pilot Programı (eIPP), en az beş katılımcıyla başlayacak ve hem insanlı hem de uzaktan kumandalı hava araçlarını yolcu taşımacılığı, kargo lojistiği ve acil tıbbi müdahale gibi farklı alanlarda test edecek.

    Joby ve Archer Aviation programa katılıyor

    Program, FAA’nın daha önce verdiği sınırlı uçuş izinlerinin üzerine inşa ediliyor. 2023’te Joby Aviation, eVTOL prototipini test etme onayı almıştı ve şirket bu programa da katılacağını açıkladı. Şirketin politika sorumlusu Greg Bowles, 15 yılı aşkın geliştirme sürecinin ardından eVTOL’ların belirli bölgelerde sınırlı hizmete başlayabileceğini vurguladı.

    Sektörün bir diğer oyuncusu Archer Aviation da sürece dahil olacak. CEO Adam Goldstein, öncelikli hedeflerinin bu araçların güvenli ve sessiz bir şekilde şehirlerde kullanılabileceğini kanıtlamak olduğunu belirtti.

    FAA, program kapsamında federal düzenleyiciler, eyalet ve yerel yönetimler ile özel sektör şirketlerinin yakın iş birliği içinde çalışacağını duyurdu. Daha önce dron entegrasyonunda kullanılan bu yaklaşım, kontrollü ortamlarda teknoloji testlerine olanak sağlamıştı. Pilot program, geniş çaplı denemelere izin vererek hem düzenleyicilere veri sağlamayı hem de toplulukların hava taksilerin şehir içi ulaşıma nasıl entegre olabileceğini görmesini hedefliyor. Bu arada kurallara göre her hava aracının FAA’dan tam sertifika alması gerekliliği devam ediyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

