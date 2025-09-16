Trump yönetiminden elektrikli hava taksileri için hızlandırılmış program

Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Entegrasyon Pilot Programı (eIPP), en az beş katılımcıyla başlayacak ve hem insanlı hem de uzaktan kumandalı hava araçlarını yolcu taşımacılığı, kargo lojistiği ve acil tıbbi müdahale gibi farklı alanlarda test edecek.
Joby ve Archer Aviation programa katılıyor
Program, FAA’nın daha önce verdiği sınırlı uçuş izinlerinin üzerine inşa ediliyor. 2023’te Joby Aviation, eVTOL prototipini test etme onayı almıştı ve şirket bu programa da katılacağını açıkladı. Şirketin politika sorumlusu Greg Bowles, 15 yılı aşkın geliştirme sürecinin ardından eVTOL’ların belirli bölgelerde sınırlı hizmete başlayabileceğini vurguladı.
Sektörün bir diğer oyuncusu Archer Aviation da sürece dahil olacak. CEO Adam Goldstein, öncelikli hedeflerinin bu araçların güvenli ve sessiz bir şekilde şehirlerde kullanılabileceğini kanıtlamak olduğunu belirtti.
FAA, program kapsamında federal düzenleyiciler, eyalet ve yerel yönetimler ile özel sektör şirketlerinin yakın iş birliği içinde çalışacağını duyurdu. Daha önce dron entegrasyonunda kullanılan bu yaklaşım, kontrollü ortamlarda teknoloji testlerine olanak sağlamıştı. Pilot program, geniş çaplı denemelere izin vererek hem düzenleyicilere veri sağlamayı hem de toplulukların hava taksilerin şehir içi ulaşıma nasıl entegre olabileceğini görmesini hedefliyor. Bu arada kurallara göre her hava aracının FAA'dan tam sertifika alması gerekliliği devam ediyor.
