Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı

Boom XB-1, Mojave Çölü üzerinde 7,120 feet maksimum irtifaya erişirken 246 knot (455 km/h) azami hıza ulaştı. İlk uçuş yaklaşık olarak 12 dakika sürdü. Boom, bu testleri artık daha fazla sıklaştırmak isterken Concorde'un 20 yıl önce yaptığı gibi ilk süpersonik ticari uçağı Overture'u piyasaya sürebilmeyi amaçlıyor.
Ancak Symphony veya şirketin hedeflediği diğer motorlar XB-1 modelinde kullanılmadı. Bunun yerine XB-1’de 1950'lerden kalma F-5 uçaklarında kullanılan J85 turbojet motorlarından 3 adet kullanıyor. J85 motoru Overture'da bulunacak Symphony motorlarının yanına yaklaşacak bir güç üretemiyor. Öyle ki, her bir Symphony motoru üç J85 motorunun toplam gücünün yaklaşık üç katı güç sağlayacak. Bunun yanı sıra test uçağı da hedeflenen ticari uçağın üçte biri boyutunda.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...