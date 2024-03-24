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    Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı

    Boom Supersonic, yıllarca yaşanan gecikmelerin ardından nihayet XB-1 olarak adlandırılan prototip uçağını havalandırdı. Bu, sivil süpersonik uçuşların dönüşü için büyük bir adım.
    Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı Tam Boyutta Gör
    Boom Supersonic, uzunca bir süredir sivil süpersonik uçuşları geri getirmek için çalışıyor olsa da yaşanan sürekli ertelemeler projeyi hedeflerinden uzaklaştırdı. En azından geçtiğimiz günlere kadar durum böyleydi. Firma, Boom XB-1 adlı prototip uçağını ilk kez başarıyla havalandırdı ve ticari süpersonik uçuşlar için büyük bir adım attı. Boom XB-1, ilk testinde ses altı hızlarda uçuş gerçekleştirdi.

    Boom XB-1 ilk defa havalandı

    Boom XB-1, Mojave Çölü üzerinde 7,120 feet maksimum irtifaya erişirken 246 knot (455 km/h) azami hıza ulaştı. İlk uçuş yaklaşık olarak 12 dakika sürdü. Boom, bu testleri artık daha fazla sıklaştırmak isterken Concorde'un 20 yıl önce yaptığı gibi ilk süpersonik ticari uçağı Overture'u piyasaya sürebilmeyi amaçlıyor.

    Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı Tam Boyutta Gör
    Boom, hedeflerinin yanı sıra aynı zamanda şimdiden American ve United Airlines gibi büyük büyük havayolu şirketleriyle sözleşmeler imzalamış durumda. Overture uçağında kullanılacak Symphony motoru için de Florida Turbine Technologies (FTT) ve GE Additive ile anlaşmalar çoktan imzalandı.

    Ancak Symphony veya şirketin hedeflediği diğer motorlar XB-1 modelinde kullanılmadı. Bunun yerine XB-1’de 1950'lerden kalma F-5 uçaklarında kullanılan J85 turbojet motorlarından 3 adet kullanıyor. J85 motoru Overture'da bulunacak Symphony motorlarının yanına yaklaşacak bir güç üretemiyor. Öyle ki, her bir Symphony motoru üç J85 motorunun toplam gücünün yaklaşık üç katı güç sağlayacak. Bunun yanı sıra test uçağı da hedeflenen ticari uçağın üçte biri boyutunda.

    Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı Tam Boyutta Gör
    Boom, bu test uçağıyla hem doğru yolda olduklarını göstermek ve simülasyon verileriyle korelasyonu görmek isterken aynı zamanda yatırımcılara da “burada gelişim var” sinyali veriyor. Şu anki ana hedef ise Overture uçağının ilk uçuşunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi. Firma, bunun için ciddi bir bütçe gerekeceğinin de altını çiziyor; Halihazırda 700 milyon dolardan fazla para toplanmış olsa da Overture için 8 milyar dolar gerekiyor.

    Tek sorun para değil

    Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı Tam Boyutta Gör
    Boom Overture’un önündeki tek engel fiyat değil, aslında en önemli engel firmanın adı. Concorde'un sonunu getiren şek süpersonik uçuşların yarattığı sonik patlamalardı. Ve günümüzde sonik patlamalar için katı kurallar bulunuyor. NASA X-59 gibi projelerle sonik patlamaları tasarımsal çözümlerle sadece bir “gümbürtüye” dönüştürmeye çalışıyor. Eğer başarılır olurlarsa Overture için önemli bir eşik aşılmış olacak. Olamazlarsa Overture, kara üzerinde süpersonik uçamayacak. Buna rağmen Mach 1.7 hızın çıkacağı söylenen Overture, New York-Londra arası yolculuğu yarı yarıya kısaltacak.

     

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/22/24108850/boom-supersonic-first-test-flight-xb1-demonstrator https://boomsupersonic.com/flyby/inaugural-first-flight-xb1-supersonic-demonstrator
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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