Boom XB-1 ilk uçuşunu yaparak süpersonik uçuşlara göz kırptı

Tam Boyutta Gör Boom Supersonic, uzunca bir süredir sivil süpersonik uçuşları geri getirmek için çalışıyor olsa da yaşanan sürekli ertelemeler projeyi hedeflerinden uzaklaştırdı. En azından geçtiğimiz günlere kadar durum böyleydi. Firma, Boom XB-1 adlı prototip uçağını ilk kez başarıyla havalandırdı ve ticari süpersonik uçuşlar için büyük bir adım attı. Boom XB-1, ilk testinde ses altı hızlarda uçuş gerçekleştirdi.

Boom XB-1 ilk defa havalandı

Boom XB-1, Mojave Çölü üzerinde 7,120 feet maksimum irtifaya erişirken 246 knot (455 km/h) azami hıza ulaştı. İlk uçuş yaklaşık olarak 12 dakika sürdü. Boom, bu testleri artık daha fazla sıklaştırmak isterken Concorde'un 20 yıl önce yaptığı gibi ilk süpersonik ticari uçağı Overture'u piyasaya sürebilmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Boom, hedeflerinin yanı sıra aynı zamanda şimdiden American ve United Airlines gibi büyük büyük havayolu şirketleriyle sözleşmeler imzalamış durumda. Overture uçağında kullanılacak Symphony motoru için de Florida Turbine Technologies (FTT) ve GE Additive ile anlaşmalar çoktan imzalandı.

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Ancak Symphony veya şirketin hedeflediği diğer motorlar XB-1 modelinde kullanılmadı. Bunun yerine XB-1’de 1950'lerden kalma F-5 uçaklarında kullanılan J85 turbojet motorlarından 3 adet kullanıyor. J85 motoru Overture'da bulunacak Symphony motorlarının yanına yaklaşacak bir güç üretemiyor. Öyle ki, her bir Symphony motoru üç J85 motorunun toplam gücünün yaklaşık üç katı güç sağlayacak. Bunun yanı sıra test uçağı da hedeflenen ticari uçağın üçte biri boyutunda.

Tam Boyutta Gör Boom, bu test uçağıyla hem doğru yolda olduklarını göstermek ve simülasyon verileriyle korelasyonu görmek isterken aynı zamanda yatırımcılara da “burada gelişim var” sinyali veriyor. Şu anki ana hedef ise Overture uçağının ilk uçuşunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi. Firma, bunun için ciddi bir bütçe gerekeceğinin de altını çiziyor; Halihazırda 700 milyon dolardan fazla para toplanmış olsa da Overture için 8 milyar dolar gerekiyor.

Tek sorun para değil

Tam Boyutta Gör Boom Overture’un önündeki tek engel fiyat değil, aslında en önemli engel firmanın adı. Concorde'un sonunu getiren şek süpersonik uçuşların yarattığı sonik patlamalardı. Ve günümüzde sonik patlamalar için katı kurallar bulunuyor. NASA X-59 gibi projelerle sonik patlamaları tasarımsal çözümlerle sadece bir “gümbürtüye” dönüştürmeye çalışıyor. Eğer başarılır olurlarsa Overture için önemli bir eşik aşılmış olacak. Olamazlarsa Overture, kara üzerinde süpersonik uçamayacak. Buna rağmen Mach 1.7 hızın çıkacağı söylenen Overture, New York-Londra arası yolculuğu yarı yarıya kısaltacak.

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