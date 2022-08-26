Johns Hopkins Üniversitesi, tartışma yaratan Tornado Cash’i GitHub’a yükledi

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Blockchain teknolojisi son dönemde birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu noktada bu teknolojilerin geliştiricilerine olan ilgi de hızla artış gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Mathew Green, kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddiasıyla engellenmesi sonrası gündeme gelen Ethereum (ETH) mikseri Tornado Cash’in kodunu GitHub‘a yeniden yüklediğini açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi profesörü Mathew Green, öğrencilere eğitim amaçlı olarak Tornado Cash‘in kodunu GitHub’a yükledi. Green, 24 Ağustos’ta yayınlanan GitHub sayfasında, kodu yükleme hareketinin kripto para gizliliği gibi unsurlara odaklanan öğretim ve araştırmayı kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Tornado Cash soruşturması derinleşiyor 1 hf. önce eklendi

Johns Hopkins Üniversitesi profesörü Mathew Green konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Kripto para gizliliği ve ZK teknolojisi ile ilgili kavramları öğretmek için Tornado Cash ve Tornado Nova kaynak kodunu kapsamlı bir şekilde kullandım. Öğrencilerim koddan harika projeler inşa ettiler. Bu kaynak kodunun kaybolması veya kullanılabilirliğinin azalması bilimsel ve teknik topluluklar için zararlı olacaktır”

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