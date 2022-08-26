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    Johns Hopkins Üniversitesi, tartışma yaratan Tornado Cash’i GitHub’a yükledi

    Gizli şekilde kripto para transferi sağladığı için kara para aklamaya aracılık ettiği iddialarıyla yasaklananan Tornadao Cash, Johns Hopkins Üniversitesi'nin GitHub’a klasörüne yükledi.
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    Johns Hopkins Üniversitesi, Tornado Cash’i GitHub’a yükledi
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    Blockchain teknolojisi son dönemde birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu noktada bu teknolojilerin geliştiricilerine olan ilgi de hızla artış gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Mathew Green, kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddiasıyla engellenmesi sonrası gündeme gelen Ethereum (ETH) mikseri Tornado Cash’in kodunu GitHub‘a yeniden yüklediğini açıkladı. 

    Johns Hopkins Üniversitesi profesörü Mathew Green, öğrencilere eğitim amaçlı olarak Tornado Cash‘in kodunu GitHub’a yükledi. Green, 24 Ağustos’ta yayınlanan GitHub sayfasında, kodu yükleme hareketinin kripto para gizliliği gibi unsurlara odaklanan öğretim ve araştırmayı kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

    Johns Hopkins Üniversitesi profesörü Mathew Green konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Kripto para gizliliği ve ZK teknolojisi ile ilgili kavramları öğretmek için Tornado Cash ve Tornado Nova kaynak kodunu kapsamlı bir şekilde kullandım. Öğrencilerim koddan harika projeler inşa ettiler. Bu kaynak kodunun kaybolması veya kullanılabilirliğinin azalması bilimsel ve teknik topluluklar için zararlı olacaktır” 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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