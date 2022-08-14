Tornado Cash geliştiricisi gözaltına alındı

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Son dönemde kripto para dünyasında meydana gelen siber saldırı olaylarından sonra saldırganların çaldıkları varlıkları gizlilik odaklı Tornado Cash üzerinden aklaması yetkilileri harekete geçirmişti. ABD platformu kara listeye alınca sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. TORN kripto parası da büyük değer kaybetti. Şimdi önemli bir haber daha geldi.

Tornado Cash geliştiricisi gözaltında

Hollanda finansal suçlar yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Tornado Cash ile ilişkili bir geliştirici Cuma günü gözaltına alındı. 29 yaşındaki geliştiricinin Amsterdam şehrinde gözaltına alındığı ve operasyonun tek kişi ile sınırlı olduğu belirtildi.

Tornado Cash kara listeye alındı 5 gün önce eklendi

Ağırlıklı olarak Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından kullanıldığı ve 7 milyar dolar civarında bir meblağın aklandığı ifade edilen Tornado Cash ile ilişkili tüm cüzdanların erişimine de yasak getirilmişti.

Henüz bu kişi platformun asıl geliştiricisi mi bilinmiyor. Sadece bir kişinin gözaltına alınması diğer geliştiricilerin yurt dışında yaşadığı ihtimalini güçlendiriyor. Diğer ülkelerin de soruşturma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Diğer taraftan kripto para topluluğu asıl kara para aklamanın VISA gibi geleneksel yöntemler ile yapıldığını ve hükümetlerin hedef şaşırttığını iddia ediyor.

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