Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jüpiter’in volkanik uydusu Io, daha önce hiç böyle görüntülenmemişti

    NASA’nın 5 Ağustos 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı Jüpiter'in volkanik uydusu Io'yu muhteşem yeni görüntülerle daha önce hiç olmadığı gibi gözler önüne seriyor.
    Jüpiter’in volkanik uydusu Io, daha önce böyle görüntülenmemişti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in yörüngesinde yaptığı 57. uçuş sırasında gezegenin uydusu Io'ya son yirmi yılda herhangi bir görevin yaklaştığından daha fazla yaklaştı. Güneş sistemindeki en volkanik cisim olan Io’nun sadece 1.500 kilometre yakınından geçen Juno, şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntüler yakalamayı başardı.

    NASA’nın 5 Ağustos 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, 30 Aralık 2023 tarihinde Jüpiter'in volkanik uydusu Io’nun 1.500 kilometre yakınından geçti. Öte yandan bu Io’ya yapılan en yakın geçiş değil. Daha önce NASA'nın Galileo uzay aracı Io'nun güney kutbunun 181 kilometre üzerinden geçmişti.

    Io'dan yeni görüntüler

    Jüpiter’in volkanik uydusu Io, daha önce böyle görüntülenmemişti Tam Boyutta Gör
    Jüpiter ve uydu sistemine 2,8 milyar kilometrelik bir yolculuktan sonra 4 Temmuz 2016'da ulaşan Juno, bazıları siyah beyaz, bazıları ise renkli görüntüler yakaladı. Ancak bu yakın geçişin amacı sadece inanılmaz görüntüler çekmek değil, aynı zamanda Io ve volkanizması hakkında önemli veriler toplamaktı. NASA ve Juno görev yetkilileri Io’daki volkanların ne sıklıkla patladıklarını, ne kadar parlak ve sıcak olduklarını, lav akışının şeklinin nasıl değiştiğini ve Io'nun faaliyetinin Jüpiter'in manyetosferindeki yüklü parçacıkların akışıyla bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.
    Jüpiter’in volkanik uydusu Io, daha önce böyle görüntülenmemişti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre Io, Güneş sisteminin en volkanik cismi olma özelliğini, Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in muazzam yerçekiminin yanı sıra diğer büyük Jovian uyduları Europa, Ganymede ve Callisto'nun yerçekimsel etkisinden alıyor. Jovian uyduları ve Jüpiter birlikte Io'yu çekip iterek gelgit kuvvetleri oluşturuyorlar. Bu gelgit kuvvetleri o kadar büyüktür ki, Io'nun yüzeyinin 100 metre kadar yükselip alçalmasına neden oluyor.

    Bu güçlü gelgit etkisi nedeniyle Ay büyüklüğündeki Io, onlarca kilometre yukarıya lav püskürten aktif yüzlerce volkana ev sahipliği yapıyor. Uydunun atmosferinden uzaya saçılan bazı parçaların Jüpiter'in manyetik alanları tarafından hapsedilerek gezegenin etrafında sıcak bir plazma çemberi oluşturduğu belirtiliyor. Haliyle Io’nun volkanları esasında tüm Jovian sistemini etkiliyor, bu da onu araştırmak için değerli bir yer haline getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ride 5 türkçe yama karoseri taşıyıcı parçalar çatlak tamiri gta 4 altyazı açma akrilik tezgah kullanıcı yorumları 195 55 r16 yerine 205 55 r16 olurmu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D15
    Huawei Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız