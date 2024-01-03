Jüpiter’in volkanik uydusu Io, daha önce hiç böyle görüntülenmemişti

NASA’nın 5 Ağustos 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, 30 Aralık 2023 tarihinde Jüpiter'in volkanik uydusu Io’nun 1.500 kilometre yakınından geçti. Öte yandan bu Io’ya yapılan en yakın geçiş değil. Daha önce NASA'nın Galileo uzay aracı Io'nun güney kutbunun 181 kilometre üzerinden geçmişti.
Io'dan yeni görüntüler
Bu güçlü gelgit etkisi nedeniyle Ay büyüklüğündeki Io, onlarca kilometre yukarıya lav püskürten aktif yüzlerce volkana ev sahipliği yapıyor. Uydunun atmosferinden uzaya saçılan bazı parçaların Jüpiter'in manyetik alanları tarafından hapsedilerek gezegenin etrafında sıcak bir plazma çemberi oluşturduğu belirtiliyor. Haliyle Io’nun volkanları esasında tüm Jovian sistemini etkiliyor, bu da onu araştırmak için değerli bir yer haline getiriyor.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.