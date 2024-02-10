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    Anlık Bildirim

    NASA, Jüpiter'in “hırpalanmış” uydusu Io’nun etkileyici görselini yayınladı

    NASA, Juno derin uzay sondasının 30 Aralık 2023'te Jüpiter'in uydusu Io ile yakın karşılaşması sırasında çektiği yüksek çözünürlüklü bir görüntüyü yayınladı. Görüntüde aktif volkanlar görülebiliyor.
    NASA, Jüpiter'in uydusu Io’nun etkileyici görselini yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA, Juno derin uzay sondasının 30 Aralık 2023'te Jüpiter'in uydusu Io ile yakın karşılaşması sırasında çektiği yüksek çözünürlüklü ve son derece detaylı bir görüntüyü yayınladı. Volkanik uydunun görüntüsü sadece dikkat çekici detayları değil, aynı zamanda olağan bir aydınlatma türünü de gösteriyor.

    Bir tarafını Güneş, bir tarafını Jüpiter aydınlatıyor

    Juno yörünge aracı Aralık ayında Io'nun yanından geçtiğinde, 20 yıl önceki Galileo görevinden bu yana uyduya en yakın uçuşu gerçekleştirmişti. Aynı zamanda 4,300 km'den 15 km/piksel çözünürlük sağlayabilen JunoCam sayesinde fotoğraflama kabiliyetinde Galileo’ya göre çağ atlamış gibi görünüyor. Juno, Io'nun güney yarımküresi üzerinden geçerken, JunoCam uzaya kükürt bulutları püskürten aktif yanardağlar da dahil olmak üzere uydunun birçok özelliğinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayarak Dünya’ya gönderdi. Görüntü, Jüpiter’in çekimi ve aktif onlarca yanardağ tarafından hırpalanmış Io’nun yüzeyini açıkça gösteriyor.

    NASA, Jüpiter'in uydusu Io’nun etkileyici görselini yayınladı Tam Boyutta Gör
    Ancak işlenmiş son görüntü tuhaf bir olguyu gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar yayınlanan yüzlerce gezegen ve uydu fotoğraflarında genelde cismin bir tarafının yıldız tarafında aydınlatıldığını ve diğer tarafının da kapkaranlık olduğunu gördük. Yeni görüntü Io'nun bir tarafının parlak bir şekilde aydınlatıldığını gösteriyor, ancak gece tarafı da ilginç bir şekilde neredeyse aynı derecede parlak. Bu durum, parlak tarafın Güneş tarafından aydınlatılması, diğer tarafın ise "Jüptershine", yani Jüpiter tarafından Io'ya yansıtılan güneş ışığı tarafından aydınlatılmasından oluşuyor.

    Benzer bir şeyi Yeni Ay sırasında da görebilirsiniz. Ay'ın tamamen karanlıkta olması gerekirken, aslında Dünya ışığı tarafından çok loş bir şekilde aydınlatılır. Elbette Jüpiter'in çapı Dünya'nın on bir katı olduğundan, Io neredeyse Güneş'ten aldığı kadar ışık alabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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