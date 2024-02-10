NASA, Jüpiter'in “hırpalanmış” uydusu Io’nun etkileyici görselini yayınladı

Tam Boyutta Gör NASA, Juno derin uzay sondasının 30 Aralık 2023'te Jüpiter'in uydusu Io ile yakın karşılaşması sırasında çektiği yüksek çözünürlüklü ve son derece detaylı bir görüntüyü yayınladı. Volkanik uydunun görüntüsü sadece dikkat çekici detayları değil, aynı zamanda olağan bir aydınlatma türünü de gösteriyor.

Bir tarafını Güneş, bir tarafını Jüpiter aydınlatıyor

Juno yörünge aracı Aralık ayında Io'nun yanından geçtiğinde, 20 yıl önceki Galileo görevinden bu yana uyduya en yakın uçuşu gerçekleştirmişti. Aynı zamanda 4,300 km'den 15 km/piksel çözünürlük sağlayabilen JunoCam sayesinde fotoğraflama kabiliyetinde Galileo’ya göre çağ atlamış gibi görünüyor. Juno, Io'nun güney yarımküresi üzerinden geçerken, JunoCam uzaya kükürt bulutları püskürten aktif yanardağlar da dahil olmak üzere uydunun birçok özelliğinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayarak Dünya’ya gönderdi. Görüntü, Jüpiter’in çekimi ve aktif onlarca yanardağ tarafından hırpalanmış Io’nun yüzeyini açıkça gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ancak işlenmiş son görüntü tuhaf bir olguyu gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar yayınlanan yüzlerce gezegen ve uydu fotoğraflarında genelde cismin bir tarafının yıldız tarafında aydınlatıldığını ve diğer tarafının da kapkaranlık olduğunu gördük. Yeni görüntü Io'nun bir tarafının parlak bir şekilde aydınlatıldığını gösteriyor, ancak gece tarafı da ilginç bir şekilde neredeyse aynı derecede parlak. Bu durum, parlak tarafın Güneş tarafından aydınlatılması, diğer tarafın ise "Jüptershine", yani Jüpiter tarafından Io'ya yansıtılan güneş ışığı tarafından aydınlatılmasından oluşuyor.

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Benzer bir şeyi Yeni Ay sırasında da görebilirsiniz. Ay'ın tamamen karanlıkta olması gerekirken, aslında Dünya ışığı tarafından çok loş bir şekilde aydınlatılır. Elbette Jüpiter'in çapı Dünya'nın on bir katı olduğundan, Io neredeyse Güneş'ten aldığı kadar ışık alabiliyor.

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