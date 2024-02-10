NASA, Jüpiter'in “hırpalanmış” uydusu Io’nun etkileyici görselini yayınladı

Bir tarafını Güneş, bir tarafını Jüpiter aydınlatıyor
Juno yörünge aracı Aralık ayında Io'nun yanından geçtiğinde, 20 yıl önceki Galileo görevinden bu yana uyduya en yakın uçuşu gerçekleştirmişti. Aynı zamanda 4,300 km'den 15 km/piksel çözünürlük sağlayabilen JunoCam sayesinde fotoğraflama kabiliyetinde Galileo’ya göre çağ atlamış gibi görünüyor. Juno, Io'nun güney yarımküresi üzerinden geçerken, JunoCam uzaya kükürt bulutları püskürten aktif yanardağlar da dahil olmak üzere uydunun birçok özelliğinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayarak Dünya’ya gönderdi. Görüntü, Jüpiter’in çekimi ve aktif onlarca yanardağ tarafından hırpalanmış Io’nun yüzeyini açıkça gösteriyor.
Benzer bir şeyi Yeni Ay sırasında da görebilirsiniz. Ay'ın tamamen karanlıkta olması gerekirken, aslında Dünya ışığı tarafından çok loş bir şekilde aydınlatılır. Elbette Jüpiter'in çapı Dünya'nın on bir katı olduğundan, Io neredeyse Güneş'ten aldığı kadar ışık alabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.