Justintv uygulaması, iPhone için yayınlandı

İnternet'in bilinen sitelerinden justintv'nin iPhone uygulaması yayınlandı. Web sitesi üzerindeki bütün içeriğe iPhone uygulaması üzerinde de erişim sağlanabilmesi için üzerinde yoğun bir çalışma yapıldığı belirtilen justintv uygulamasını kullanarak yayınlanan videolara puan sıralamasına göre veya arama seçeneği ile ulaşabileciğiniz söyleniyor.

Video ve kanalların yatay modda izlendiği ifade edilirken ses çıkışı için kulaklık zorunluluğunun bulunmadığı söylendi. Favori kanalların ve yayınların sık kullanılanlar olarak kayıt edilebileceği ve yapılacak versiyon güncellemesinden sonra da favori kanalların yayına girip girmediği hakkında uyarı mesajlarının yollanacağı belirtiliyor.