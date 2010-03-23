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Justintv uygulaması, iPhone için yayınlandı

Justintv'nin iPhone uygulaması yayınlandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İnternet'in bilinen sitelerinden justintv'nin iPhone uygulaması yayınlandı. Web sitesi üzerindeki bütün içeriğe iPhone uygulaması üzerinde de erişim sağlanabilmesi için üzerinde yoğun bir çalışma yapıldığı belirtilen justintv uygulamasını kullanarak yayınlanan videolara puan sıralamasına göre veya arama seçeneği ile ulaşabileciğiniz söyleniyor.

Video ve kanalların yatay modda izlendiği ifade edilirken ses çıkışı için kulaklık zorunluluğunun bulunmadığı söylendi. Favori kanalların ve yayınların sık kullanılanlar olarak kayıt edilebileceği ve yapılacak versiyon güncellemesinden sonra da favori kanalların yayına girip girmediği hakkında uyarı mesajlarının yollanacağı belirtiliyor.

 

 

 


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ElfenLaid 9 yıl
Ben bu uygulamayı indirdim ama sadece Youtube gibi videolar var. Bundan tv falan izlemem mümkün mü ? Macları falan izleyebiliyoruz demişsiniz bunun için ne yapmam gerekiyor?

Edit: sanırım çözdüm izlemek istediğimiz macı aratarak bulacaz.
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Cem 9 yıl
Aradaki mesajları silmişler. Bunların hiç birinde hakaret vb. şeyler olmamasına rağmen silinmiş, ancak haberdeki trajı komik hata düzeltilmemiş. Milletin mesajlarını silene kadar sasürlü olan yerleri düzeltseydiniz ya. 4 saatten fazladır orada duruyor haber ancak miiletin mesajlarını silmekten başka birşey yapılmaış konuda. Bari konuyu komple silin yada taşıyın, düzeltilene kadar orada kalsın düzeltildikten sonra tekrar yayınlarsınız diyecem ama o da yapılmayacak. Anca benim ve diğerlerinin mesajlarını silin.
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