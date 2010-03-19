JVC'den Bluetooth destekli HD kayıt cihazı: Everio HM550

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Bir zamanlara damgasına vuran VHS'nin yaratıcısı Japonya merkezli JVC, ürün gamının Bluetooth'lu ilk HD video kamerasını duyurdu. Everio HM550'nin Bluetooth desteği sayesinde akıllı telefonunuzu kayıt ve yakınlaştırma yapabileceğiniz bir uzaktan kumanda olarak kullanabilir yada Bluetooth'lu GPS alıcısı sayesinde videolarınıza konumunuzu etiketleyebilirsiniz. Ayrıca HM550'i AD2P destekli kablosuz kulaklığınızla birlikte de kullanabilirsiniz.

10.6 megapiksellik arka aydınlatmalı CMOS sensörü ile düşük ışıklı ortamlarda dahi yüksek çözünürlükte kaliteli videolar çekebilen HM550, 9 megapiksellik fotoğraf çekimi yapabiliyor. 16x'lik dinamik yakınlaştırma yapabilen HM550'nin üzerinde 32GB'lık depolama alanı bulunurken, SDHC kart girişi ile bu kapasite arttırılabiliyor.

Renk alternatifinin bulunmadığı Everio HM550, 800 dolardan Amerika'da satışa sunuldu.