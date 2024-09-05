Bluetooth 6.0 tanıtıldı: “Bul” sistemlerinde santimetre hassasiyeti

Bluetooth 6.0 özellikleri
Bluetooth 6.0 bünyesinde yer alan en önemli özellik olan Bluetooth Channel Sounding cihazlar arasında mesafe farkındalığını artırarak kullanıcı deneyiminde devrim yaratıyor. Örneğin, kaybolan eşyaların daha hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan "Find My" çözümleri, bu özellik sayesinde çok daha etkili hale geliyor zira santimetre düzeyinde hassasiyet sunuyor. Dijital anahtar çözümlerinde ise, yalnızca belirli bir mesafedeki yetkili kullanıcıların kapıları açabilmesini sağlayarak güvenlik artırılıyor.
Decision-Based Advertising Filtering ve Monitoring Advertisers özellikleri ise Bluetooth cihazının tarama verimliliğini artırıyor. Bu yenilikler veri paketlerini taramak için harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda cihazların menzile girip çıktığını izlemek için ana bilgisayar denetleyici arabirimini (HCI) kullanıyor.
Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), büyük veri çerçevelerinin daha küçük paketler halinde iletilmesini sağlıyor. Yeni güncelleme ile ISOAL, düşük gecikme gerektiren uygulamalar için çerçeve modlarını optimize ediyor ve daha yüksek güvenilirlik sağlıyor. Bu iyileştirme, özellikle düşük gecikme süresinin önemli olduğu ses uygulamalarında büyük fark yaratacak.
Apple için faydası büyük olacak
Her ne kadar Bluetooth 6.0, geliştiriciler ve donanım üreticileri için erişilebilir durumda olsa da, son kullanıcıların bu teknolojiyi deneyimlemesi için bir süre daha beklemek gerekecek. Teknolojinin test edilmesi ve donanımların yeni sürüme uygun hale getirilmesi zaman alacağından Apple ve diğer firmaların bu sürümü en erken bir yıl içerisinde cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.bluetooth.com/blog/now-available-new-version-of-the-bluetooth-core-specification/ https://wccftech.com/bluetooth-6-0-launch-brings-a-new-channel-sounding-feature-that-could-help-apples-find-my-app-with-centimeter-level-accuracy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.