Bluetooth 6.0 tanıtıldı: “Bul” sistemlerinde santimetre hassasiyeti

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Tam Boyutta Gör Bluetooth teknolojisi, kablosuz iletişimi güçlendiren yenilikçi çözümleriyle her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu bağlamda Bluetooth Special Interest Group (SIG), Bluetooth Core Specification’ın 6.0 (Bluetooth 6.0) sürümünü resmen yayınladı. Bu yeni sürüm, Bluetooth Channel Sounding ve Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) gibi birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor.

Bluetooth 6.0 özellikleri

Bluetooth 6.0 bünyesinde yer alan en önemli özellik olan Bluetooth Channel Sounding cihazlar arasında mesafe farkındalığını artırarak kullanıcı deneyiminde devrim yaratıyor. Örneğin, kaybolan eşyaların daha hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan "Find My" çözümleri, bu özellik sayesinde çok daha etkili hale geliyor zira santimetre düzeyinde hassasiyet sunuyor. Dijital anahtar çözümlerinde ise, yalnızca belirli bir mesafedeki yetkili kullanıcıların kapıları açabilmesini sağlayarak güvenlik artırılıyor.

Decision-Based Advertising Filtering ve Monitoring Advertisers özellikleri ise Bluetooth cihazının tarama verimliliğini artırıyor. Bu yenilikler veri paketlerini taramak için harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda cihazların menzile girip çıktığını izlemek için ana bilgisayar denetleyici arabirimini (HCI) kullanıyor.

Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), büyük veri çerçevelerinin daha küçük paketler halinde iletilmesini sağlıyor. Yeni güncelleme ile ISOAL, düşük gecikme gerektiren uygulamalar için çerçeve modlarını optimize ediyor ve daha yüksek güvenilirlik sağlıyor. Bu iyileştirme, özellikle düşük gecikme süresinin önemli olduğu ses uygulamalarında büyük fark yaratacak.

Apple için faydası büyük olacak

Tam Boyutta Gör Apple, Find My uygulaması ile Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini kullanarak kaybolan cihazların konumunu bulmayı sağlayan bir özellik sunuyor. Ancak Bluetooth 6.0 ile gelen yenilikler, bu özelliği daha da geliştirme potansiyeline sahip. Bluetooth 6.0, UWB desteği olmayan cihazlarda dahi bu hassasiyeti sunarak Apple TV kumandası gibi aksesuarların bulunmasında önemli bir rol oynayabilir. Şu anda bu özellik iPhone 11 ve sonraki modellerde mevcutken, Bluetooth 6.0 sayesinde daha geniş bir cihaz yelpazesi bu avantajdan faydalanabilecek.

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Her ne kadar Bluetooth 6.0, geliştiriciler ve donanım üreticileri için erişilebilir durumda olsa da, son kullanıcıların bu teknolojiyi deneyimlemesi için bir süre daha beklemek gerekecek. Teknolojinin test edilmesi ve donanımların yeni sürüme uygun hale getirilmesi zaman alacağından Apple ve diğer firmaların bu sürümü en erken bir yıl içerisinde cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.

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