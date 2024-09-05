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    Bluetooth 6.0 tanıtıldı: “Bul” sistemlerinde santimetre hassasiyeti

    Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) tarafından resmen tanıtılan Bluetooth 6.0 ile birlikte Apple’ın ve diğerlerinin “Bul” sistemleri santimetre hassasiyetine kavuşacak.
    Bluetooth 6.0 ile “Bul” sistemlerinde santimetre hassasiyeti Tam Boyutta Gör
    Bluetooth teknolojisi, kablosuz iletişimi güçlendiren yenilikçi çözümleriyle her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu bağlamda Bluetooth Special Interest Group (SIG), Bluetooth Core Specification’ın 6.0 (Bluetooth 6.0) sürümünü resmen yayınladı. Bu yeni sürüm, Bluetooth Channel Sounding ve Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) gibi birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor.

    Bluetooth 6.0 özellikleri

    Bluetooth 6.0 bünyesinde yer alan en önemli özellik olan Bluetooth Channel Sounding cihazlar arasında mesafe farkındalığını artırarak kullanıcı deneyiminde devrim yaratıyor. Örneğin, kaybolan eşyaların daha hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan "Find My" çözümleri, bu özellik sayesinde çok daha etkili hale geliyor zira santimetre düzeyinde hassasiyet sunuyor. Dijital anahtar çözümlerinde ise, yalnızca belirli bir mesafedeki yetkili kullanıcıların kapıları açabilmesini sağlayarak güvenlik artırılıyor.

    Decision-Based Advertising Filtering ve Monitoring Advertisers özellikleri ise Bluetooth cihazının tarama verimliliğini artırıyor. Bu yenilikler veri paketlerini taramak için harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda cihazların menzile girip çıktığını izlemek için ana bilgisayar denetleyici arabirimini (HCI) kullanıyor.

    Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), büyük veri çerçevelerinin daha küçük paketler halinde iletilmesini sağlıyor. Yeni güncelleme ile ISOAL, düşük gecikme gerektiren uygulamalar için çerçeve modlarını optimize ediyor ve daha yüksek güvenilirlik sağlıyor. Bu iyileştirme, özellikle düşük gecikme süresinin önemli olduğu ses uygulamalarında büyük fark yaratacak.

    Apple için faydası büyük olacak

    Bluetooth 6.0 ile “Bul” sistemlerinde santimetre hassasiyeti Tam Boyutta Gör
    Apple, Find My uygulaması ile Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini kullanarak kaybolan cihazların konumunu bulmayı sağlayan bir özellik sunuyor. Ancak Bluetooth 6.0 ile gelen yenilikler, bu özelliği daha da geliştirme potansiyeline sahip. Bluetooth 6.0, UWB desteği olmayan cihazlarda dahi bu hassasiyeti sunarak Apple TV kumandası gibi aksesuarların bulunmasında önemli bir rol oynayabilir. Şu anda bu özellik iPhone 11 ve sonraki modellerde mevcutken, Bluetooth 6.0 sayesinde daha geniş bir cihaz yelpazesi bu avantajdan faydalanabilecek.

    Her ne kadar Bluetooth 6.0, geliştiriciler ve donanım üreticileri için erişilebilir durumda olsa da, son kullanıcıların bu teknolojiyi deneyimlemesi için bir süre daha beklemek gerekecek. Teknolojinin test edilmesi ve donanımların yeni sürüme uygun hale getirilmesi zaman alacağından Apple ve diğer firmaların bu sürümü en erken bir yıl içerisinde cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.bluetooth.com/blog/now-available-new-version-of-the-bluetooth-core-specification/ https://wccftech.com/bluetooth-6-0-launch-brings-a-new-channel-sounding-feature-that-could-help-apples-find-my-app-with-centimeter-level-accuracy/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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