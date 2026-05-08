KAAN için 24 uçaklık yeni üretim hattı kuruluyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN’da üretim kapasitesini büyütecek yeni bir atılıyor. TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, yürütülen çalışmalar kapsamında yılda ek 24 savaş uçağı üretimine imkan sağlayacak yeni bir üretim alanının planlandığını açıkladı.

KAAN’ın temelleri 2010’da atıldı

Milli Muharip Uçak projesinin başlangıcına ilişkin bilgiler de paylaşan Zengin, çalışmaların 2010 yılında başladığını, 2015 yılında ise çift motorlu ve tek pilotlu tasarımın seçilmesiyle projenin somut biçimde şekillenmeye başladığını söyledi.

KAAN’ın geliştirilme sürecinde en önemli hedeflerden birinin tamamen yerli ve milli bir savaş uçağı ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Zengin, bu nedenle kritik test altyapılarının da Türkiye’de kurulmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Özellikle savaş uçaklarında kullanılan teknolojilerin güvenliği nedeniyle bazı testlerin yurt dışında gerçekleştirilemediğine dikkat çekildi.

KAAN için inşa edilen test tesislerine ilişkin teknik detaylar da oturumda paylaşıldı. Zengin’in verdiği bilgilere göre TUSAŞ bünyesinde kurulan bazı tesisler dünya genelinde yalnızca birkaç ülkede bulunuyor.

Bunlardan biri olan Yıldırım Test Tesisi, savaş uçaklarının yıldırım çarpmasına karşı dayanıklılığını test etmek amacıyla kullanılıyor. Tesiste uçağa yaklaşık 3,5 milyon volt elektrik yüklenerek gerçek yıldırım etkisi simüle ediliyor. Zengin, bu ölçekte bir altyapının ABD, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıdaki ülkede bulunduğunu, Türkiye’nin bu alanda dünyadaki birkaç ülkeden biri haline geldiğini söyledi.

Bir diğer kritik altyapı olan Tam Yansımasız Test Tesisi ise savaş uçaklarında yer alan radar, anten ve elektronik sistemlerin elektromanyetik etkileşimlerini analiz etmek için kullanılıyor. KAAN üzerinde bulunan çok sayıdaki elektronik sistemin birbirini nasıl etkilediğinin bu merkezde incelendiği belirtildi.

Aerodinamik testler için kurulan rüzgar tüneli de dikkat çeken yatırımlar arasında yer aldı. Zengin, TUSAŞ bünyesinde inşa edilen tesisin Avrupa’nın ikinci büyük ses altı rüzgar tüneli olduğunu ifade etti. Bu tesiste KAAN’ın matematiksel modellerinin test edildiği ve aerodinamik davranışlarının analiz edildiği kaydedildi.

Yeni üretim alanı kurulacak

Tam Boyutta Gör KAAN’ın geliştirme takvimine ilişkin güncel bilgiler de paylaşan Zengin, prototip üretiminin 2022 yılında başladığını, ilk uçuşun ise 2024 yılında başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

KAAN’ın montaj hattında artık düşük yoğunluklu seri üretim aşamasına geçildiğini açıklayan Zengin, mevcut üretim altyapısıyla yılda 6 ila 9 adet KAAN üretilebilecek kapasiteye ulaşıldığını söyledi. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri için 20 uçaklık sözleşmenin imzalandığına dikkat çekildi.

2030 yılına kadar 20 adet KAAN envantere girecek

Bu kapasiteyi daha da artırmak için yeni üretim alanı planlandığını belirten Zengin, yılda ek 24 savaş uçağı üretimine imkan verecek tesisin aşamalı olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Prototip çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Zengin, ikinci prototipin birkaç ay içinde uçurulacağını söyledi. Hangarda iki farklı KAAN prototipinin daha montaj sürecinde olduğunu aktaran Zengin, üçüncü prototipin gelecek ay iniş takımları üzerine çıkacak aşamaya ulaşacağını, dördüncü prototipin ise yıl sonuna doğru aynı seviyeye geleceğini belirtti.

