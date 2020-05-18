Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı

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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olarak yola devam eden Poco geçtiğimiz günlerde F2 Pro akıllı telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise ilk tam kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Şirketin genel müdürü kulaklıkların neredeyse hazır olduğunu ve şimdi isim belirleme zamanının geldiğini söyledi. Twitter'da bir anket başlatan Manmohan Chandolu, kullanıcılardan aşağıdaki isimlerden biri için oy kullanmalarını istedi:

Poco Move Buds

Poco Klip Buds

Poco Pop Buds

Poco Funkz

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Realme Buds Air'a rakip olacak

Ne yazık ki kablosuz kulaklığın özellikleriyle ilgili henüz bir detay yok. Muhtemelen, Realme Buds Air ile rekabet edecek bir model olacak. Ayrıca 100 dolardan daha ucuz bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://twitter.com/cmanmohan/status/1262253903774576640

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