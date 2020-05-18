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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı

    Poco çok yakında ilk tam kablosuz kulaklığını piyasaya sürecek. Sosyal medya hesabında bir anket başlatan şirket, kulaklığın ismini kullanıcıların belirlemesini istiyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı
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    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olarak yola devam eden Poco geçtiğimiz günlerde F2 Pro akıllı telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise ilk tam kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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    Şirketin genel müdürü kulaklıkların neredeyse hazır olduğunu ve şimdi isim belirleme zamanının geldiğini söyledi. Twitter'da bir anket başlatan Manmohan Chandolu, kullanıcılardan aşağıdaki isimlerden biri için oy kullanmalarını istedi:

    • Poco Move Buds
    • Poco Klip Buds
    • Poco Pop Buds
    • Poco Funkz

    Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı
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    Realme Buds Air'a rakip olacak

    Ne yazık ki kablosuz kulaklığın özellikleriyle ilgili henüz bir detay yok. Muhtemelen, Realme Buds Air ile rekabet edecek bir model olacak. Ayrıca 100 dolardan daha ucuz bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://twitter.com/cmanmohan/status/1262253903774576640 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bloody02 (murat yılmaz) 4 sa.
    Pocolatte . Kahve keyfi tadinda kulakliklar :p
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    veteriner69 7 sa.
    Piccolo. (mini flüt)
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 8 sa.
    baydı artık kaç markaya bölündü bu xiaomi yok redmi yok poco yok normal xiaomi...
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    retarget 8 sa. yeni yorumcu
    poco poco :P
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    evlbleef 8 sa. yeni yorumcu
    Airpocos
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