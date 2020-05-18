Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Flipkart henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan Realme TV'nin yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Hintli e-ticaret platformunun internet sitesinde paylaşılan görseller akıllı televizyonun bazı özelliklerini açığa çıkardı.

İlginizi Çekebilir

Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max

Ayrıca Bkz. "ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize"

Realme TV, çok ince çerçevelerle çevrili bir ekrana taşıyor. Ayrıca görüntü kalitesini artıran Chroma Boost Picture Engine görüntü işleme teknolojisine sahip. Maksimum ekran parlaklığının ise 400 cd/m2 (nit) olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Dolby Audio desteği sunacak

Akıllı televizyon daha önce hiçbir TV'de kullanılmayan 64 bit MediaTek işlemciden güç alacak. Aynı zamanda toplam 24 watt gücünde dört hoparlör ve Dolby Audio desteği ile gelecek. Böylelikle yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunacak.

Tam Boyutta Gör

Realme TV'nin 25 Mayıs tarihinde duyurulması bekleniyor. Akıllı televizyonla ilgili diğer tüm detayları ve fiyat etiketini bir hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.flipkart.com/launching-realme-smart-led-tv-store

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.