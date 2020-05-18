Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Realme, ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında resmiyet kazanacak Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri açığa çıktı.
    12 sa.
    1,4b
    6
    3
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Flipkart henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan Realme TV'nin yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Hintli e-ticaret platformunun internet sitesinde paylaşılan görseller akıllı televizyonun bazı özelliklerini açığa çıkardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize"

    Realme TV, çok ince çerçevelerle çevrili bir ekrana taşıyor. Ayrıca görüntü kalitesini artıran Chroma Boost Picture Engine görüntü işleme teknolojisine sahip. Maksimum ekran parlaklığının ise 400 cd/m2 (nit) olduğunu belirtelim.

    Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Dolby Audio desteği sunacak

    Akıllı televizyon daha önce hiçbir TV'de kullanılmayan 64 bit MediaTek işlemciden güç alacak. Aynı zamanda toplam 24 watt gücünde dört hoparlör ve Dolby Audio desteği ile gelecek. Böylelikle yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunacak.

    Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Realme TV'nin 25 Mayıs tarihinde duyurulması bekleniyor. Akıllı televizyonla ilgili diğer tüm detayları ve fiyat etiketini bir hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.



    https://www.flipkart.com/launching-realme-smart-led-tv-store Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Yerli üretici ile anlaşırlarsa gelir. Oda Vestel olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    race_2007 (yener my) 9 sa. asalet03
    Ülkemize gelmesi zor gelsede fiyatı çok yüksek olacak. Beyaz eşya dahil birçok ürüne ek gümrük vergisi getirildi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. 2si Bilmez | Normal-Leşme! 4 sa. Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak 4 sa. iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler 5 sa. 18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor 5 sa. 2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor 6 sa. Monster'da Bu Hafta - Hellblade: Senua's Sacrifice 6 sa. The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 7 sa. Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık 7 sa. Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu 8 sa. Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı 8 sa. Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi 8 sa. Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı 9 sa. Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor 9 sa. Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir 9 sa. Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor 10 sa. Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu 10 sa. Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı 11 sa. Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı 11 sa. Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı Sonraki Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede 13 sa. ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize 13 sa. Daha uygun 5G telefonlar için MediaTek Dimensity 820 duyuruldu 14 sa. Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S 15 sa. WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu 16 sa. Huawei’ye bir darbe de Kirin yonga setinden gelebilir 17 sa. Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor 22 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, 'gizemli' uzay aracı X-37B'yi yörüngeye gönderdi 1 gün GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi 1 gün Resident Evil serisi, dünya çapında 100 milyondan fazla kopya sattı 1 gün Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu 1 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor 1 gün NASA, Ay’ın keşfi ile ilgili temel prensipleri anlattığı Artemis Mutabakatı’nı duyurdu 1 gün Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor 1 gün Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir 1 gün Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir 1 gün Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs 1 gün Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı 1 gün Edison Mail hatası iOS kullanıcılarının yabancıların e-postalarını görmesine izin verdi 1 gün Avrupa'daki süper bilgisayarlar, kripto para madencileri tarfından hacklendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi