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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı

    Kablosuz kulaklıkları kirlerinden arındıracak mini çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı. Cardlax EarBuds Washer birçok kablosuz kulaklık modeliyle uyumlu.
    10 Nisan 2021, 16:00 (4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı
    Tam Boyutta Gör

    Kablosuz kulaklıklar yoğun kullanımla birlikte sıklıkla kirlenebiliyor. Mini çamaşır makinesini andıran Cardlax EarBuds Washer bu soruna çözüm getirmek için tasarlandı. Kitlesel fonlama sürecinde olan ürün oldukça kullanışlı görünüyor.

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    Cardlax EarBuds Washer, kare şeklinde beyaz bir gövdeye sahip. Temizlik işlemi için kulaklıklar öncelikle dönen fırçaya tutularak kabaca kirlerinden arındırılıyor. Daha sonra anti-bakteriyel temizlik solüsyonu püskürtülerek kalan kiri ortadan kaldırması için makinenin içerisindeki dönen tamburun üzerine yerleştiriliyor.

    Birçok markanın ürünüyle uyumlu

    Cardlax EarBuds Washer'ın arkasındaki ekip cihazın sadece AirPods'ları desteklemediğini aynı zamanda Bose, Samsung, Jabra ve ECHO gibi diğer üreticilerin kablosuz kulaklıklarının %99'uyla da uyumlu olduğunu söylüyor.

    Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı

    Kablosuz kulaklıkların temizlenmesi için tasarlanan bu mini çamaşır makinesinin şu anki fiyatı 33 dolar. Perakende satış fiyatı ise 59 dolar olacak. Cardlax EarBuds Washer'ın Haziran ayı itibarıyla alıcılara gönderilmesi planlanıyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/776550505/cardlax-an-automatic-cleaning-pod-for-wireless-earbuds
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    fotodan midem bulandi aq. kulağını bile temizlemekten aciz olunca.
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    bullx 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yıllardır kulaklık kullanmama rağmen hiç kulak kiri problemim olmadı, o birazda kullanıcının pisliği bence.
    Yanıtla +2
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel ürün beğendim umarım yaygınlaşır. Kablolu kulaklıkları atabiliyor muyuz acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Çare makas. ?
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aylar önce burda haberi yapılan telefona takılan ateş ölçere yatırım yaptım Kickstarterden hala bekliyoruz. Artık daha temkinli davranıyorum
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