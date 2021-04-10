Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı

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Kablosuz kulaklıklar yoğun kullanımla birlikte sıklıkla kirlenebiliyor. Mini çamaşır makinesini andıran Cardlax EarBuds Washer bu soruna çözüm getirmek için tasarlandı. Kitlesel fonlama sürecinde olan ürün oldukça kullanışlı görünüyor.

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Cardlax EarBuds Washer, kare şeklinde beyaz bir gövdeye sahip. Temizlik işlemi için kulaklıklar öncelikle dönen fırçaya tutularak kabaca kirlerinden arındırılıyor. Daha sonra anti-bakteriyel temizlik solüsyonu püskürtülerek kalan kiri ortadan kaldırması için makinenin içerisindeki dönen tamburun üzerine yerleştiriliyor.

Birçok markanın ürünüyle uyumlu

Cardlax EarBuds Washer'ın arkasındaki ekip cihazın sadece AirPods'ları desteklemediğini aynı zamanda Bose, Samsung, Jabra ve ECHO gibi diğer üreticilerin kablosuz kulaklıklarının %99'uyla da uyumlu olduğunu söylüyor.

Kablosuz kulaklıkların temizlenmesi için tasarlanan bu mini çamaşır makinesinin şu anki fiyatı 33 dolar. Perakende satış fiyatı ise 59 dolar olacak. Cardlax EarBuds Washer'ın Haziran ayı itibarıyla alıcılara gönderilmesi planlanıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/776550505/cardlax-an-automatic-cleaning-pod-for-wireless-earbuds

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