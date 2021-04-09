Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Tüketicilerden büyük ilgi gören cihazlarda ciddi ekran sorunları ortaya çıkmaya başladı. Redmi Note 10 sahipleri akıllı telefonlarının ekranıyla ilgili çok sayıda şikayetle gündeme geldiler.

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Seri kapsamında piyasaya sürülen bazı modellerde ekran donması meydana geliyor. Herşey bununla da sınırlı değil. Kullanıcılar panelin dokunmaya zayıf tepki verdiğini, ayrıca ekran 120 Hz modundayken veya karanlık mod etkinleştirildiğinde güçlü bir titremenin oluştuğunu ifade ediyorlar.

Ekran değişimi sorunu çözmedi

Kullanıcılardan biri, Redmi Note 10'un ekranıyla ilgili sorun yaşadıktan sonra cihazını yetkili servise götürdüğünü söyledi. Ekran değişimi yapılmasına rağmen sorunun ortadan kalkmamış. Bu da söz konusu problemlerin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığına işaret ediyor.

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Muhtemelen şirketin yayınlayacağı bir sonraki güncelleme Redmi Note 10 serisindeki ekran sorunlarını çözecek. Zira donanım kaynaklı bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Tam olarak fikir sahibi olabilmemiz için yazılım güncellemesini beklememiz gerekecek.

https://www.gizchina.com/2021/04/09/redmi-note-10-models-have-a-lot-of-screen-issues/

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