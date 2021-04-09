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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı

    Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarda ciddi ekran sorunları ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar cihazlarında ekran donması ve titreme gibi can sıkıcı problemler yaşadıklarını söylüyorlar.
    09 Nisan 2021, 22:00 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Tüketicilerden büyük ilgi gören cihazlarda ciddi ekran sorunları ortaya çıkmaya başladı. Redmi Note 10 sahipleri akıllı telefonlarının ekranıyla ilgili çok sayıda şikayetle gündeme geldiler.

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    Seri kapsamında piyasaya sürülen bazı modellerde ekran donması meydana geliyor. Herşey bununla da sınırlı değil. Kullanıcılar panelin dokunmaya zayıf tepki verdiğini, ayrıca ekran 120 Hz modundayken veya karanlık mod etkinleştirildiğinde güçlü bir titremenin oluştuğunu ifade ediyorlar.

    Ekran değişimi sorunu çözmedi

    Kullanıcılardan biri, Redmi Note 10'un ekranıyla ilgili sorun yaşadıktan sonra cihazını yetkili servise götürdüğünü söyledi. Ekran değişimi yapılmasına rağmen sorunun ortadan kalkmamış. Bu da söz konusu problemlerin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığına işaret ediyor.

    Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı
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    Muhtemelen şirketin yayınlayacağı bir sonraki güncelleme Redmi Note 10 serisindeki ekran sorunlarını çözecek. Zira donanım kaynaklı bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Tam olarak fikir sahibi olabilmemiz için yazılım güncellemesini beklememiz gerekecek.



    https://www.gizchina.com/2021/04/09/redmi-note-10-models-have-a-lot-of-screen-issues/
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    haktan24 4 gün ( Mesaj Silindi )
    peynir ekmek gibi telefon cıkarıyorlar cok normal bu sorunların olması nefes almak yok xiaomi de az dursa yerinde yine sorunlar olabilir ama tutabilene aşk olsun xiaomi yi ...
    peynir ekmek gibi telefon cıkarıyorlar cok normal bu sorunların olması nefes almak yok xiaomi de az dursa yerinde yine sorunlar olabilir ama tutabilene aşk olsu...
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    S sendomi (metin alkan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    xiaomi yazılım konusunda berbat telefonu aldıktan sonra başın belada demektir.
    stabilite açısından en iyi telefonlar yazılım konusunda one plus,oppo,vivo
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    H hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    20 tane model çıkaracağına 10 çıkar adam gibi destek ver. ekran parlaklık için bu modeli sevmiştim gene hüsran
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    M Musty3535123 4 gün ( Mesaj Silindi )
    xiaomi ilk yazılım işiyle kuruldu, sonra kendi telefonunu çıkardı. eskiden her cuma güne güncelleme gelirdi telefonlarına. yazılım konusunda çok iyiydi. tabi o zamanlar fiyatta iyiydi. sonra ünlenince fiyatta arttı, telefon modelide zibil gibi çıkarınca yazılım konusuda kötüleşti.
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    S sendomi (metin alkan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    xiaomi yazılım konusunda berbat telefonu aldıktan sonra başın belada demektir.
    stabilite açısından en iyi telefonlar yazılım konusunda one plus,oppo,vivo
    Yanıtla +4
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    B Barcelona97 (Yusuf BAŞ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ucuz etin yahnisi olmaz...
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    haktan24 4 gün ( Mesaj Silindi )
    peynir ekmek gibi telefon cıkarıyorlar cok normal bu sorunların olması nefes almak yok xiaomi de az dursa yerinde yine sorunlar olabilir ama tutabilene aşk olsun xiaomi yi ...
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