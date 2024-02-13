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    Kahramanmaraş’a AB desteğiyle 15 elektrikli otobüs alınacak

    Depremde büyük zarar gören Kahramanmaraş, yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu kapsamda, AB desteğiyle kente 15 elektrikli otobüs alınacak ve 7 şarj istasyonu kurulacak.
    Kahramanmaraş’a AB desteğiyle 15 elektrikli otobüs alınacak Tam Boyutta Gör
    11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Depremde büyük zarar gören ve altyapısı sekteye uğrayan Kahramanmaraş, yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Avrupa Birliği (AB) de, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım alt yapısının kurulması da dahil olmak üzere Kahramanmaraş’ta yeniden yapılanma çalışmalarına destek veriyor.

    7,8 milyon euroluk proje kapsamında 15 elektrikli otobüs alınacak ve kente 7 şarj istasyonu kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen projenin bütçesinin yüzde 85’i AB tarafından karşılanacak.

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Biz IPA II kapsamında AB destekli Kahramanmaraş Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Akıllı Bisiklet Yolu Projesi’ni (SUMP-Kahramanmaraş) yürütürken, depremler şehrimizin ulaşım altyapısındaki öncelikleri değiştirdi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesini acil bir ihtiyaç haline getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu ile görüşmelerimizin sonucunda SUMP Kahramanmaraş Projesi’ni, bütçesini iki katına çıkararak Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi’ne çevirmeye karar verdik.

    Otobüsler yeni yerleşim bölgelerinde kullanılacak

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, “Kahramanmaraş’ta ulaşımın yüzde 95’i, 351 özel halk otobüsü tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait sadece 64 otobüs var. Biz AB desteğiyle alacağımız 15 elektrikli otobüsü, yeni kalıcı konutların yapıldığı bölgeler ile kent merkezi arasında kullanmayı planlıyoruz. Hem bu bölgelere yerleşecek insanların toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız, hem de çevreci bir yatırım yapmış olacağız” açıklamasını yaptı.

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, deprem sonrasındaki AB destekleri konusunda şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye ilk günden itibaren destek oluyoruz. 21 AB üyesi devlet, AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılan diğer 4 devletle birlikte 32 arama ve kurtarma ekibi, yedi sağlık ekibi ve beş sahra hastanesini hizmete sundu. Tıbbi yardım ve gıda yardımı sağlandı. Mart ayında ‘Türkiye ve Suriye’deki insanlar için el ele’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda uluslararası toplum tarafından toplam 7 milyar euro taahhüt edildi. Deprem sonrası altyapı iyileştirme projelerine katkı sunmaya da büyük önem veriyoruz. Elektrikli otobüs projesi de bunun kanıtı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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