Kahramanmaraş’a AB desteğiyle 15 elektrikli otobüs alınacak

Tam Boyutta Gör 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Depremde büyük zarar gören ve altyapısı sekteye uğrayan Kahramanmaraş, yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Avrupa Birliği (AB) de, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım alt yapısının kurulması da dahil olmak üzere Kahramanmaraş’ta yeniden yapılanma çalışmalarına destek veriyor.

7,8 milyon euroluk proje kapsamında 15 elektrikli otobüs alınacak ve kente 7 şarj istasyonu kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen projenin bütçesinin yüzde 85’i AB tarafından karşılanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Biz IPA II kapsamında AB destekli Kahramanmaraş Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Akıllı Bisiklet Yolu Projesi’ni (SUMP-Kahramanmaraş) yürütürken, depremler şehrimizin ulaşım altyapısındaki öncelikleri değiştirdi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesini acil bir ihtiyaç haline getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu ile görüşmelerimizin sonucunda SUMP Kahramanmaraş Projesi’ni, bütçesini iki katına çıkararak Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi’ne çevirmeye karar verdik.”

MAN Türkiye, kullandığı elektriğin %45’ini güneşten alacak 23 sa. önce eklendi

Otobüsler yeni yerleşim bölgelerinde kullanılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, “Kahramanmaraş’ta ulaşımın yüzde 95’i, 351 özel halk otobüsü tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait sadece 64 otobüs var. Biz AB desteğiyle alacağımız 15 elektrikli otobüsü, yeni kalıcı konutların yapıldığı bölgeler ile kent merkezi arasında kullanmayı planlıyoruz. Hem bu bölgelere yerleşecek insanların toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız, hem de çevreci bir yatırım yapmış olacağız” açıklamasını yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, deprem sonrasındaki AB destekleri konusunda şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye ilk günden itibaren destek oluyoruz. 21 AB üyesi devlet, AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılan diğer 4 devletle birlikte 32 arama ve kurtarma ekibi, yedi sağlık ekibi ve beş sahra hastanesini hizmete sundu. Tıbbi yardım ve gıda yardımı sağlandı. Mart ayında ‘Türkiye ve Suriye’deki insanlar için el ele’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda uluslararası toplum tarafından toplam 7 milyar euro taahhüt edildi. Deprem sonrası altyapı iyileştirme projelerine katkı sunmaya da büyük önem veriyoruz. Elektrikli otobüs projesi de bunun kanıtı.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Kahramanmaraş’a AB desteğiyle 15 elektrikli otobüs alınacak