Kahramanmaraş’a AB desteğiyle 15 elektrikli otobüs alınacak

7,8 milyon euroluk proje kapsamında 15 elektrikli otobüs alınacak ve kente 7 şarj istasyonu kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen projenin bütçesinin yüzde 85’i AB tarafından karşılanacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Biz IPA II kapsamında AB destekli Kahramanmaraş Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Akıllı Bisiklet Yolu Projesi’ni (SUMP-Kahramanmaraş) yürütürken, depremler şehrimizin ulaşım altyapısındaki öncelikleri değiştirdi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesini acil bir ihtiyaç haline getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu ile görüşmelerimizin sonucunda SUMP Kahramanmaraş Projesi’ni, bütçesini iki katına çıkararak Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi’ne çevirmeye karar verdik.”
Otobüsler yeni yerleşim bölgelerinde kullanılacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, “Kahramanmaraş’ta ulaşımın yüzde 95’i, 351 özel halk otobüsü tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait sadece 64 otobüs var. Biz AB desteğiyle alacağımız 15 elektrikli otobüsü, yeni kalıcı konutların yapıldığı bölgeler ile kent merkezi arasında kullanmayı planlıyoruz. Hem bu bölgelere yerleşecek insanların toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız, hem de çevreci bir yatırım yapmış olacağız” açıklamasını yaptı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, deprem sonrasındaki AB destekleri konusunda şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye ilk günden itibaren destek oluyoruz. 21 AB üyesi devlet, AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılan diğer 4 devletle birlikte 32 arama ve kurtarma ekibi, yedi sağlık ekibi ve beş sahra hastanesini hizmete sundu. Tıbbi yardım ve gıda yardımı sağlandı. Mart ayında ‘Türkiye ve Suriye’deki insanlar için el ele’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda uluslararası toplum tarafından toplam 7 milyar euro taahhüt edildi. Deprem sonrası altyapı iyileştirme projelerine katkı sunmaya da büyük önem veriyoruz. Elektrikli otobüs projesi de bunun kanıtı.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.