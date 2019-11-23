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    Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak toplanan bütün kamudaki dataları veri.gov.tr sitesinde halka açacaklarını belirtti.
    7 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak
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    Yapay zeka, ıOT vb. teknolojiler geliştirmek isteyenlerin gerçek veri ihtiyacını gidermek için AçıkVeri projesi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurumlarından toplanan anonimleştirilmiş ve mahremiyeti sağlanmış veriler veri.gov.tr adresinden vatandaşların kullanımına sunulacak.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak topladığımız bütün kamudaki dataları veri.gov.tr adında halkımıza açacağız. Artık bu verilerin herkes tarafından toplanması ve herkesin yapay zeka uygulamalarını geliştirmesini istiyoruz." dedi.

    Dünyada veriyi toplama, işleme, koruma ve paylaşma konusunun önemli bir gündem maddesi haline geldiğini ifade eden Koç, "Dünyada her yıl toplanan veri 41 zetabyte data üretiliyor, yani 41 trilyon gigabyte büyüklüğünde. Türkiye'de yılda üretilen data 500 exabyte, yani 500 milyar gigabyte büyüklüğünde. Peki bunların veriden değere dönüşmesi için ne yapmalıyız? Milli ve yerli bir bakış açısıyla yaklaşarak ilerlemeliyiz. Nasıl ki ülkemizin her karış toprağı canımız pahasına değerliyse aynı şekilde her byte verimize de aynı şekilde önem vermeli ve özen göstermeliyiz." diye konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor"

    Kişisel verilerinin korunması ve  gizliliğinin sağlanması için Federated Learning ve Differential Privacy gibi teknolojiler referans alınacak. AçıkVeri projesindeki veriler yeni teknoloji geliştirmelerinde kullanılabileceği gibi akademik makalelerde, politika geliştirmede, sosyal analizlerde de kullanılabilecek. 



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kamudaki-datalar-verigovtr-ile-vatandasa-acilacak/1651029 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    astralll 6 sa.
    Bedava veri... "Knime" gibi yapay zeka tabanlı programları kullananlar için büyük fırsat...
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    yorumculuklar 6 sa.
    Sonunda güzel bir adım... Müthiş miktarda veri işlenmeden ve değerlendirilemeden arada kaynayıp gidiyordu, sadece akademi kullanımına izinle açılsa bile efsane olur merkezi bir yerde olması. Umarım belediyeler, özellikle İBB, bu sürece katılır. Türkiye'nin en sağlam veri miktarına sahip kurumlarından...
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