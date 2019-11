Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka, ıOT vb. teknolojiler geliştirmek isteyenlerin gerçek veri ihtiyacını gidermek için AçıkVeri projesi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurumlarından toplanan anonimleştirilmiş ve mahremiyeti sağlanmış veriler veri.gov.tr adresinden vatandaşların kullanımına sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak topladığımız bütün kamudaki dataları veri.gov.tr adında halkımıza açacağız. Artık bu verilerin herkes tarafından toplanması ve herkesin yapay zeka uygulamalarını geliştirmesini istiyoruz." dedi.

Dünyada veriyi toplama, işleme, koruma ve paylaşma konusunun önemli bir gündem maddesi haline geldiğini ifade eden Koç, "Dünyada her yıl toplanan veri 41 zetabyte data üretiliyor, yani 41 trilyon gigabyte büyüklüğünde. Türkiye'de yılda üretilen data 500 exabyte, yani 500 milyar gigabyte büyüklüğünde. Peki bunların veriden değere dönüşmesi için ne yapmalıyız? Milli ve yerli bir bakış açısıyla yaklaşarak ilerlemeliyiz. Nasıl ki ülkemizin her karış toprağı canımız pahasına değerliyse aynı şekilde her byte verimize de aynı şekilde önem vermeli ve özen göstermeliyiz." diye konuştu.

Kişisel verilerinin korunması ve gizliliğinin sağlanması için Federated Learning ve Differential Privacy gibi teknolojiler referans alınacak. AçıkVeri projesindeki veriler yeni teknoloji geliştirmelerinde kullanılabileceği gibi akademik makalelerde, politika geliştirmede, sosyal analizlerde de kullanılabilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kamudaki-datalar-verigovtr-ile-vatandasa-acilacak/1651029