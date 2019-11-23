Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor

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Fas'ın başkenti Rabat’ta gerçekleşen Afrika Blockchain Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ülkenin merkez bankası valisi Abdellatif Jouahri, Fas’ın finansal hizmetlere erişimi artırmak için finansal teknolojiyi kullanacaklarını söyledi. Bu fintech uygulamasının ülkenin finansal katılım stratejisi ve özellikle yetersiz hizmet alan vatandaşları hedef aldığını belirtti.

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Jouahri ayrıca, blockchain teknolojisi de dahil olmak üzere fintechin uygulanmasının, Fas'ın “tüm bireylere ve işletmelere, ekonomik ve sosyal katılımı teşvik etmek için resmi finansal ürün ve hizmetlere adil bir erişim sağlama” hedefine ulaşmalarında yardımcı olacağını söyledi ve blockchaini son on yılın açık ara en yıkıcı teknolojisi olarak adlandırdı.

Spesifik olarak, merkez bankası, hizmet almayan vatandaşlara finansal hizmetler getirmek, gayri nakdi işlemler ve takas açısından elverişli koşullar geliştirmek için düşük maliyetli modeller oluşturma niyetinde.

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Fas, son zamanlarda merkezi olmayan muhasebe teknolojilerini test ediyor. Bu bahar, Quartz blockchainini kullanarak çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptı.

Geçtiğimiz eylül ayındaki haberlere göre de, Fas, Amerikan Bitcoin madencilik şirketi Soluna ile ortaklaşa 36 megawatt'lık bir kripto madenciliği çiftliği kuracağını açıkladı. Enerji satın alma sözleşmesi olarak bilinen program, şirketin bölgede bir ayak izi oluşturmasını sağlayacak ve gelecek yıllarda sınır ötesi satışlarını genişletme olasılığını arttıracak.

https://cointelegraph.com/news/morocco-plans-to-expand-access-to-financial-services-with-fintech