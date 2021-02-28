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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanada merkezli Bombardier, siber saldırıya uğradı

    Kanadalı Bombardier fidye yazılımcılarının saldırısına uğradı. Şirketin GlobalEye erken ikaz ve kontrol uçağına ait veriler de ele geçirilen bilgiler arasında yer alıyor.
    28 Şubat 2021, 00:30 (4 sa.)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Kanada merkezli Bombardier, siber saldırıya uğradı
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    Kanada merkezli havacılık şirketi Bombardier, içinde çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilere ait bilgilerin ele geçirildiği bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Ancak hackerların ele geçirdiği bilgiler arasında havadan erken ikaz ve kontrol uçak sistemlerine yönelik veriler olduğu da belirtiliyor.

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    Fidye yazılımcıları tarafından düzenlenen siber saldırı sonucu ele geçirilen bilgiler arasında belki de en önemlisi şirketin İsveç merkezli Saab ile geliştirdiği GlobalEye erken ikaz ve kontrol uçağına ait veriler bulunuyor. Fidyecilerin uçağa ait teknik özellikler ile mekanik sistemlere ait tabloları dark web üzerinden paylaştığı da ifade edilmekte.

    Siber saldırının ise Accellion FTA web sunucusu yazılımındaki sıfır gün açığının hackerlar tarafından fark edilmesi sonucu gerçekleştiği belirtilmiş. Söz konusu yazılım, elektronik posta aracılığıyla müşterilere gönderilmesi mümkün olmayan büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için kullanılıyor.

    Kanada merkezli Bombardier, siber saldırıya uğradı
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    GlobalEye erken ikaz ve kontrol uçağının müşterileri arasında Meksika, Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler var. Uçak, şirketin Bombardier 6000 uzun menzilli iş jeti platformu ile Saab’ın Erieye hava radar sensörünün birleşimi sonucu ortaya çıkan bir ürün. Firma, çok sayıda çok uluslu şirketler, kısmi mülkiyet sağlayıcıları, hükümetler ve özel şahıslarla hizmet veren dünya çapında yaklaşık 4 bin 900 uçaktan oluşan bir filonun sağlayıcısı konumunda.



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35634849/hackers-leak-details-of-military-spy-plane/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bombardier bombardımanı herhalde..
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