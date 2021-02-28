Kanada merkezli Bombardier, siber saldırıya uğradı

Tam Boyutta Gör Kanada merkezli havacılık şirketi Bombardier, içinde çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilere ait bilgilerin ele geçirildiği bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Ancak hackerların ele geçirdiği bilgiler arasında havadan erken ikaz ve kontrol uçak sistemlerine yönelik veriler olduğu da belirtiliyor.

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Fidye yazılımcıları tarafından düzenlenen siber saldırı sonucu ele geçirilen bilgiler arasında belki de en önemlisi şirketin İsveç merkezli Saab ile geliştirdiği GlobalEye erken ikaz ve kontrol uçağına ait veriler bulunuyor. Fidyecilerin uçağa ait teknik özellikler ile mekanik sistemlere ait tabloları dark web üzerinden paylaştığı da ifade edilmekte.

Siber saldırının ise Accellion FTA web sunucusu yazılımındaki sıfır gün açığının hackerlar tarafından fark edilmesi sonucu gerçekleştiği belirtilmiş. Söz konusu yazılım, elektronik posta aracılığıyla müşterilere gönderilmesi mümkün olmayan büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için kullanılıyor.

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GlobalEye erken ikaz ve kontrol uçağının müşterileri arasında Meksika, Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler var. Uçak, şirketin Bombardier 6000 uzun menzilli iş jeti platformu ile Saab’ın Erieye hava radar sensörünün birleşimi sonucu ortaya çıkan bir ürün. Firma, çok sayıda çok uluslu şirketler, kısmi mülkiyet sağlayıcıları, hükümetler ve özel şahıslarla hizmet veren dünya çapında yaklaşık 4 bin 900 uçaktan oluşan bir filonun sağlayıcısı konumunda.

https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35634849/hackers-leak-details-of-military-spy-plane/

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