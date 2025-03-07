Özel jet patlaması: Türkiye lüks havacılıkta zirveye uçuyor! En pahalısı kimde?

- Türkiye, özel jet sıralamasında 13. basamağa yükseldi
- En pahalı jet kimde?
- İş insanları hangi jeti kullanıyor?
- İki jet sahibi iş insanları
- Tek jet sahibi iş insanları
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Özellikle Mısır, Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlara yönelen Türk iş dünyası, ticari bağlantılarını güçlendirmek ve zaman yönetimini optimize etmek için özel jetlere yöneliyor. Fiyatları 8 milyon ila 80 milyon dolar arasında değişen bu lüks hava araçlarına olan ilginin, özellikle 2023 ve 2024 yıllarında zirveye ulaştığı görülüyor.
Türkiye, özel jet sıralamasında 13. basamağa yükseldi
Havacılık veri analiz şirketi WingX’in verilerine göre Türkiye, 2023’te 110 özel jetle dünyada 25’inci sıradayken, geçen yıl yüzde 43,6’lık artışla 158 özel jete ulaşarak 13. sıraya yükseldi. Özellikle uzun menzilli ve 10 koltuk üzeri kapasiteli jetlerin sayısındaki artış dikkat çekti. 2023’te 86 olan bu tip uçakların sayısı 2024’te 95’e çıkarak Türkiye’yi dünya sıralamasında 11’inci konuma taşıdı.
En pahalı jet kimde?
Onu 79 milyon dolarlık Gulfstream G700 ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar takip ediyor. 65 milyon dolarlık Gulfstream G650 ise Cengiz Holding’in filosunda yer alarak Türkiye’deki en pahalı üçüncü iş jeti oluyor.
İş insanları hangi jeti kullanıyor?
İki jet sahibi iş insanları
- Cemal Kalyoncu: Bombardier Global 5500 (43 milyon $) & Bombardier Challenger 605 (9,95 milyon $)
- Mehmet Cengiz: Gulfstream G650 (65 milyon $) & Cessna Citation Latitude (19,5 milyon $)
- Ömer Koç: Dassault Falcon 8X (62 milyon $) & Dassault Falcon 6X (57 milyon $)
- Fuat Tosyalı: Dassault Falcon 7X (53 milyon $) & Dassault Falcon 2000S (16 milyon $)
Tek jet sahibi iş insanları
- Mehmet Nazif Günal: Bombardier Global 8000 (80 milyon $) (Henüz teslim edilmedi)
- Mehmet Ali Aydınlar: Gulfstream G700 (79 milyon $)
- Ferit Şahenk: Gulfstream G550 (60 milyon $)
- Nihat Özdemir & Ahmet Yahya Kiğılı: Dassault Falcon 7X (53 milyon $)
- Adil Sani Konukoğlu: Dassault Falcon 2000S (16 milyon $)
- Acun Ilıcalı & Hüseyin Başaran: Bombardier Global XRS (13 milyon $)
- Hüseyin Arslan: Dassault Falcon 900EX (17 milyon $)
- Ahmet Çalık & Mehmet Erdemoğlu: Bombardier Challenger 605 (9,95 milyon $)
- Selçuk Bayraktar & Murat Özyeğin: Bombardier Challenger 650 (32 milyon $)
- Erman Ilıcak, Fettah Tamince, Yıldırım Demirören & Mehmet Tara: Gulfstream G450 (9,5 milyon $)
- Aydın Doğan & Abdulkadir Konukoğlu: Dassault Falcon 2000LXS (36 milyon $)
- Fikret Öztürk: Dassault Falcon 2000 (8 milyon $)
- Nurettin Çarmıklı: Dassault Falcon 2000LX (12,75 milyon $)
- Serdar Bilgili: Dassault Falcon 900DX (12 milyon $)
- Cemil Kazancı & Cihan Kamer: Embraer Legacy 650 (18,9 milyon $)
- Lucien Arkas: Bombardier Challenger 3500 (22 milyon $)
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