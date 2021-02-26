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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45

    Golf GTI Clubsport'u temel alan bu özel versiyon önümüzdeki hafta seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. İşte yeni Golf GTI Clubsport 45'in özellikleri:
    26 Şubat 2021, 22:30 (6 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45
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    Kısa süre önce görselleri sızdırılan yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 bugün resmi olarak tanıtıldı. Alman marka, 1976 yılından bu yana piyasada olan Golf GTI'ın 45'inci yılını bu özel versiyonla kutluyor.

    Golf'ün bu özel versiyonu adından da anlaşılabileceği üzere Golf GTI Clubsport versiyonunu temel alıyor. Tasarım olarak ayırt edilmesini sağlayan detaylar ise siyah renkli tavan ve arka spoyler, özel yarış paketi, siyah ve kırmızının buluştuğu 19 inç Scottsdale alaşımlı jantlar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka kapıların alt kısmında yer alan '45' çıkartmaları da göze çarpan detaylardan.

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    Yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport 45'in özellikleri arasında yer alan yarış paketi ise spor egzoz sistemini beraberinde getirmekle birlikte maksimum sürat kısmındaki 250 km/s limitini de kaldırıyor. Söz konusu modelde matrix LED farlar standart olarak gelirken, iç mekanda ise premium spor koltuklar ve merkezdeki kolunda 45 rozeti bulunan direksiyon dikkat çekiyor.

    Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45
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    Kabuğun içi standart Golf GTI Clubsport ile aynı. Bu da demek oluyor ki 7 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere güç veren, 296 beygir ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli üniteden söz ediyoruz. 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlayan ateşli hatch'in şanzımanındaki vites oranları da standart GTI'dakine göre daha kısa.

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    Öte yandan tüm Golf GTI Clubsport modellerinde elektronik XDS sistemi yerine VAQ elektromekanik kilitli ön diferansiyel bulunuyor. Adaptif süspansiyon sistemi de Nurburgring pistine özel yeni bir mod içermekle kalmayıp sürücüye Comfort ve Sport modları arasında 15 farklı seviye sunarak tercih ettiği süspansiyon ayarını yapmasını sağlıyor.

    Yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 versiyonu bazı Avrupa ülkelerinde 1 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 47,790 euro olarak belirlenmiş. Karşılaştırma açısından standart GTI Clubsport'un Almanya'daki başlangıç fiyatı 41,265 euro. Golf R ise 49,260 euro'dan başlıyor.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    R road35 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizde 1.0 life dsg ile %50 gelir mi diye bekliyoruz işte.



    Bu arada gelmeyecek:))
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    daswagen (Daswagen ) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O ney kardeş yarısını bana ver diyeceğim ve 2.0 yerine 1.0’ ına razı olacağım.



    Bu arada otomobil tarihinin büyük iskenderi Golf’ün segmentinin banisi, referansı ve de yarım asırdırda lideri olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatayım.
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    cocainbar (Cocain bar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bununla beles alaman otobanlarinda kokleyecen. Yilan gibi kayar
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    R road35 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizde 1.0 life dsg ile %50 gelir mi diye bekliyoruz işte.



    Bu arada gelmeyecek:))
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