Hırvatistan, 91 milyon dolara Bayraktar TB2 satın aldı

Hırvatistan, Bayraktar TB2 satın aldı
Perşembe günü yapılan açıklamada Hırvatistan, 2026 yılına kadar Bayraktar TB2 silahlı insansız hava sistemi satın almayı kabul ettiğini söyledi. 6 insansız hava aracının yanı sıra çeşitli ekipman ve uzmanların eğitimini de içeren anlaşmanın Hırvatistan ordusunun çağdaş tehditlere başarılı bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağı belirtildi.
Hırvatistan, ABD'den yaklaşık 290 milyon dolar değerinde sekiz adet HIMARS füze sisteminin satın alınmasını da desteklemiş ve savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar atmıştı. Hırvatistan hükümeti ayrıca Almanya'dan 50 adede kadar Leopard tankı satın almak için hazırlıklara da başlamış durumda. Hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Hırvatistan, Nisan ayında Fransa'dan satın aldığı 12 savaş uçağının ilk partisi olan altı Rafale savaş uçağını teslim almıştı.
“Acil ve önemli”
Savunma Bakanı Ivan Anusic Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğunu söyledi: "Hırvatistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, silahlı Bayraktar TB2 sisteminin öncelikli ve acil olarak tedarik edilmesi ihtiyacını dile getirdi ve Baykar, “kapsamlı paket” modeline dayalı Bayraktar TB2 konfigürasyonu için bilgilendirici bir teklif ve bir öneri sundu.” Baykar, TB2’lerde keşif için elektro-optik kameralara da yer verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir