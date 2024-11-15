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Tam Boyutta Gör Hırvatistan, parlamento komitesinin ABD yapımı roket sistemlerinin satın alınmasını desteklemesinden birkaç gün sonra, 86 milyon avroluk (91 milyon dolar) bir anlaşmayla Türkiye'den Baykar yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın almaya karar verdi. Bayraktar TB2’lerin acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Hırvatistan, Bayraktar TB2 satın aldı

Perşembe günü yapılan açıklamada Hırvatistan, 2026 yılına kadar Bayraktar TB2 silahlı insansız hava sistemi satın almayı kabul ettiğini söyledi. 6 insansız hava aracının yanı sıra çeşitli ekipman ve uzmanların eğitimini de içeren anlaşmanın Hırvatistan ordusunun çağdaş tehditlere başarılı bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağı belirtildi.

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Hırvatistan, ABD'den yaklaşık 290 milyon dolar değerinde sekiz adet HIMARS füze sisteminin satın alınmasını da desteklemiş ve savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar atmıştı. Hırvatistan hükümeti ayrıca Almanya'dan 50 adede kadar Leopard tankı satın almak için hazırlıklara da başlamış durumda. Hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Hırvatistan, Nisan ayında Fransa'dan satın aldığı 12 savaş uçağının ilk partisi olan altı Rafale savaş uçağını teslim almıştı.

“Acil ve önemli”

Savunma Bakanı Ivan Anusic Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğunu söyledi: "Hırvatistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, silahlı Bayraktar TB2 sisteminin öncelikli ve acil olarak tedarik edilmesi ihtiyacını dile getirdi ve Baykar, “kapsamlı paket” modeline dayalı Bayraktar TB2 konfigürasyonu için bilgilendirici bir teklif ve bir öneri sundu.” Baykar, TB2’lerde keşif için elektro-optik kameralara da yer verecek.

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Hırvatistan, 91 milyon dolara Bayraktar TB2 satın aldı