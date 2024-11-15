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    Anlık Bildirim

    Hırvatistan, 91 milyon dolara Bayraktar TB2 satın aldı

    Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki için onay verdi. Hırvatistan, satın alınacak Bayraktar TB2 sistemleri için yaklaşık 91 milyon dolar ödeme yapacak.
    Hırvatistan, 91 milyon dolara Bayraktar TB2 satın aldı Tam Boyutta Gör
    Hırvatistan, parlamento komitesinin ABD yapımı roket sistemlerinin satın alınmasını desteklemesinden birkaç gün sonra, 86 milyon avroluk (91 milyon dolar) bir anlaşmayla Türkiye'den Baykar yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın almaya karar verdi. Bayraktar TB2’lerin acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

    Hırvatistan, Bayraktar TB2 satın aldı

    Perşembe günü yapılan açıklamada Hırvatistan, 2026 yılına kadar Bayraktar TB2 silahlı insansız hava sistemi satın almayı kabul ettiğini söyledi. 6 insansız hava aracının yanı sıra çeşitli ekipman ve uzmanların eğitimini de içeren anlaşmanın Hırvatistan ordusunun çağdaş tehditlere başarılı bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağı belirtildi.

    Hırvatistan, ABD'den yaklaşık 290 milyon dolar değerinde sekiz adet HIMARS füze sisteminin satın alınmasını da desteklemiş ve savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar atmıştı. Hırvatistan hükümeti ayrıca Almanya'dan 50 adede kadar Leopard tankı satın almak için hazırlıklara da başlamış durumda. Hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Hırvatistan, Nisan ayında Fransa'dan satın aldığı 12 savaş uçağının ilk partisi olan altı Rafale savaş uçağını teslim almıştı.

    “Acil ve önemli”

    Savunma Bakanı Ivan Anusic Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğunu söyledi: "Hırvatistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, silahlı Bayraktar TB2 sisteminin öncelikli ve acil olarak tedarik edilmesi ihtiyacını dile getirdi ve Baykar, “kapsamlı paket” modeline dayalı Bayraktar TB2 konfigürasyonu için bilgilendirici bir teklif ve bir öneri sundu.” Baykar, TB2’lerde keşif için elektro-optik kameralara da yer verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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