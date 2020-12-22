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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi

    Geliştirilen partiküllerin tümör hücrelerine selektif hareket göstermesi için amorf yapıda özellik gösteren partiküllerin dışı porlara sahip lipid tabakası ile kaplandı. Böylece selektivite sağlandı.
    22 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi
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    Günümüzde kanser tedavileri ivme kazanmış ve kanser tedavisi için birçok ilaç geliştirilmiş olmasına rağmen ilaçlar sağlıklı hücrelere de zarar verebiliyor. Şimdi ise Ludwid Maximillian University of Munich ( LMU ) araştırmacıları içerisinde bulunan ilaçları selektif ( seçici ) olarak tümör dokusuna salan nano partiküller geliştirdi.

    Geliştirilen partiküllerin tümör hücrelerine selektif hareket göstermesi için amorf yapıda özellik gösteren partiküllerin dışı porlara sahip lipid tabakası ile kaplandı. Bu sayede parçacıkların immün ( bağışıklık ) sistemi uyarmadan tümör hücreleri tarafından absorbe edileceği belirtiliyor.

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    Nano parçacıklar

    Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi
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    Geliştirilen parçacıklar hücre içerisine alındıklarında içlerindeki lipid tabakanını yıkıldığı ve kalsiyum ile sitrattan zengin ilaç yükünün ilgili hücreye salındığı öne sürülüyor böylece kanser hücreleri direkt olarak elimine edilmiş ve öldürülmüş oluyor.

    Geliştirilen parçacıklar laboratuvar ortamında test edildi ve farelerde oldukça agresif seyreden plevral ( akciğer zarı ) kanserler üzerinde test edildi. Yapılan çalışmalara göre yeni yöntemin tümör boyutlarını %40 ila %60 oranında küçülttüğü belirtilmekle birlikte yeni yöntemin şu anda hangi mekanizmalar sebebiyle sağlıklı hücrelerde toksisite yaratmadığı henüz kesin değil. Bilim insanları bu konu hakkındaki çalışmalarını sürdürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

    Yeni araştırma Chem adlı dergide yayımlandı.



    https://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2020/engelke_nanoparticles.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    El alem nanoteknoloji parçacıkları katlayıp kanserli hücreyi yok eden ilaç yapiyor . Biz ise 500 yıldır orucu bozan şeyleri öğrenemedik. Ramazan gelsin ayni sorular yine ekranlardan sorulacak.
    El alem nanoteknoloji parçacıkları katlayıp kanserli hücreyi yok eden ilaç yapiyor . Biz ise 500 yıldır orucu bozan şeyleri öğrenemedik. Ramazan gelsin ayni sor...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    nightdrive (Osman Aga) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geliştirilen partiküllerin tümör hücrelerine selektif hareket göstermesi için amorf yapıda özellik gösteren partiküllerin dışı porlara sahip lipid tabakası ile kaplandı. Böylece selektivite sağlandı.
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    El alem nanoteknoloji parçacıkları katlayıp kanserli hücreyi yok eden ilaç yapiyor . Biz ise 500 yıldır orucu bozan şeyleri öğrenemedik. Ramazan gelsin ayni sorular yine ekranlardan sorulacak.
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