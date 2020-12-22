Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi

Günümüzde kanser tedavileri ivme kazanmış ve kanser tedavisi için birçok ilaç geliştirilmiş olmasına rağmen ilaçlar sağlıklı hücrelere de zarar verebiliyor. Şimdi ise Ludwid Maximillian University of Munich ( LMU ) araştırmacıları içerisinde bulunan ilaçları selektif ( seçici ) olarak tümör dokusuna salan nano partiküller geliştirdi.

Geliştirilen partiküllerin tümör hücrelerine selektif hareket göstermesi için amorf yapıda özellik gösteren partiküllerin dışı porlara sahip lipid tabakası ile kaplandı. Bu sayede parçacıkların immün ( bağışıklık ) sistemi uyarmadan tümör hücreleri tarafından absorbe edileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi

Nano parçacıklar

Tam Boyutta Gör

Geliştirilen parçacıklar hücre içerisine alındıklarında içlerindeki lipid tabakanını yıkıldığı ve kalsiyum ile sitrattan zengin ilaç yükünün ilgili hücreye salındığı öne sürülüyor böylece kanser hücreleri direkt olarak elimine edilmiş ve öldürülmüş oluyor.

Geliştirilen parçacıklar laboratuvar ortamında test edildi ve farelerde oldukça agresif seyreden plevral ( akciğer zarı ) kanserler üzerinde test edildi. Yapılan çalışmalara göre yeni yöntemin tümör boyutlarını %40 ila %60 oranında küçülttüğü belirtilmekle birlikte yeni yöntemin şu anda hangi mekanizmalar sebebiyle sağlıklı hücrelerde toksisite yaratmadığı henüz kesin değil. Bilim insanları bu konu hakkındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

Yeni araştırma Chem adlı dergide yayımlandı.

https://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2020/engelke_nanoparticles.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.