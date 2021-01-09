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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi

    Journal Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bazı kanser hücreleri kemoterapinin dekstrüktif etkisinden korunmak için uyku haline benzer savunma mekanizması durumuna geçebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi
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    Gelişen tıp ile çeşitli kanser tedavilerinin de etkinliği oldukça artmakla birlikte bir tedavi her ne kadar kusursuz olursa olsun genelde hekimler kanser için ''iyileşti'' kelimesini kullanmaya imtina ediyor çünkü farklı türde kanserlerin farklı türde rekürrens ( nüksetme ) riski bulunuyor ve kanserli hücreler uzun yıllar boyunca latent kalıp yıllar sonra relapsa sebep olabiliyor.

    Bütün bunlara ek olarak halen daha kanserli hücrelerin bu mekanizması alanında uzman onkologlar için dahi gizemini korumakla birlikte bazı ilaçların bu duruma sebep olabileceğine yönelik çeşitli araştırmalar da mevcut.

    Kanser

    Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi
    Tam Boyutta Gör

    Journal Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bazı kanser hücreleri kemoterapinin dekstrüktif etkisinden korunmak için uyku haline benzer savunma mekanizması durumuna geçebiliyor. Bilim insanları söz edilen hücre mekanizmalarını kış uykusuna yatan hayvanlara benzetiyor.

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    Tümör hücrelerinin tıpki bir organizma gibi bütünlük içinde hareket ettiğini belirten araştırmacılar bahsi geçen hücrelerin enerji tasarrufunda bulunduğunu ve bu sayede hayatta kalma olasılıklarını artırdığını öne sürüyor.

    İnsana ait kolorektal kanser hücreleri preklinik laboratuvar araştırmalarında kullanıldı ve kemoterapi alan hücrelerin bahsi geçen duruma geçtiği tespit edildi. Bahsi geçen mekanizmalar fare embriyolarının embriyonik diyapozadı verilen ve embriyonun blastokist aşamasında oldukça düşük metabolizma aktivitesiyle seyretmesini sağlayan döneme benzetiliyor. Ayrıca 100'ü aşkın memelide söz edilen durumun görülebildiğinin ve bu mekanizmaların otofajiye Otofaji veya otofagositoz, hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesidir. )  benzer yolaklarla seyrettiğini ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

    Bilim insanları kanser hücrelerinin otofaji benzeri mekanizmalarla uyku haline benzer duruma geçtiğini ve otofaji mekanizmaları engellenen kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerine karşı kendilerini koruyamadıklar, uyku haline geçemediğini keşfetti diğer bir deyişle otofaji mekanizmaları engellenen kanser hücrelerine kemoterapi uygulandığında kanser hücreleri efektif bir şekilde öldürülmüş oluyor.

    Yeni araştırma kanser patogenezleri açısından oldukça yeni sonuçlar sunmakla birlikte gelecekte yürütülecek olan araştırmaların da önünü aralayabilir.

    Yeni araştırma Cell adlı dergide yayımlandı.



    https://www.uhn.ca/Corporate/News/PressReleases/Pages/Cancer_cells_hibernate_like_bears_to_evade_harsh_chemotherapy.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    20 yıl önce kalp damar açma cerraisi baypast geldi !
    şimdi ! yaradan toplu götürü vergi usulu uyguluyor.
    daha sonra kanser tedavisi yaparsınız.
    covid 2025 çok yakında sinemalarda ve sokaklarda ve toplu taşımada nefes solunan her yerde fregmanını görüceğiz gibi !

    doğanın bir dengesi var. denge bozulmaz
    toplu geri iadenin faizi herkese yansır...
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    bytradm (adem ademy) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilim,tekno kapitalizme teslim.
    orda tek amaç var. max kar.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    kansere çare var olduğunu hissediyorum AMA ilaç şirketleri bunu buldurmuyor , baktı ki biri bulacak , bumm .....
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    symbiat (symbiat karalama) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    cevirdiginiz haberi bir okuyun Allah askina ya.... chicken translate den hallice is yapiyorsunuz
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