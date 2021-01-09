Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi

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Gelişen tıp ile çeşitli kanser tedavilerinin de etkinliği oldukça artmakla birlikte bir tedavi her ne kadar kusursuz olursa olsun genelde hekimler kanser için ''iyileşti'' kelimesini kullanmaya imtina ediyor çünkü farklı türde kanserlerin farklı türde rekürrens ( nüksetme ) riski bulunuyor ve kanserli hücreler uzun yıllar boyunca latent kalıp yıllar sonra relapsa sebep olabiliyor.

Bütün bunlara ek olarak halen daha kanserli hücrelerin bu mekanizması alanında uzman onkologlar için dahi gizemini korumakla birlikte bazı ilaçların bu duruma sebep olabileceğine yönelik çeşitli araştırmalar da mevcut.

Kanser

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Journal Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bazı kanser hücreleri kemoterapinin dekstrüktif etkisinden korunmak için uyku haline benzer savunma mekanizması durumuna geçebiliyor. Bilim insanları söz edilen hücre mekanizmalarını kış uykusuna yatan hayvanlara benzetiyor.

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Tümör hücrelerinin tıpki bir organizma gibi bütünlük içinde hareket ettiğini belirten araştırmacılar bahsi geçen hücrelerin enerji tasarrufunda bulunduğunu ve bu sayede hayatta kalma olasılıklarını artırdığını öne sürüyor.

İnsana ait kolorektal kanser hücreleri preklinik laboratuvar araştırmalarında kullanıldı ve kemoterapi alan hücrelerin bahsi geçen duruma geçtiği tespit edildi. Bahsi geçen mekanizmalar fare embriyolarının embriyonik diyapozadı verilen ve embriyonun blastokist aşamasında oldukça düşük metabolizma aktivitesiyle seyretmesini sağlayan döneme benzetiliyor. Ayrıca 100'ü aşkın memelide söz edilen durumun görülebildiğinin ve bu mekanizmaların otofajiye ( Otofaji veya otofagositoz, hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesidir. ) benzer yolaklarla seyrettiğini ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

Bilim insanları kanser hücrelerinin otofaji benzeri mekanizmalarla uyku haline benzer duruma geçtiğini ve otofaji mekanizmaları engellenen kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerine karşı kendilerini koruyamadıklar, uyku haline geçemediğini keşfetti diğer bir deyişle otofaji mekanizmaları engellenen kanser hücrelerine kemoterapi uygulandığında kanser hücreleri efektif bir şekilde öldürülmüş oluyor.

Yeni araştırma kanser patogenezleri açısından oldukça yeni sonuçlar sunmakla birlikte gelecekte yürütülecek olan araştırmaların da önünü aralayabilir.

Yeni araştırma Cell adlı dergide yayımlandı.

https://www.uhn.ca/Corporate/News/PressReleases/Pages/Cancer_cells_hibernate_like_bears_to_evade_harsh_chemotherapy.aspx

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