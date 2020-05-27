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    Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi

    Bilim insanları kanser oluşumunu engelleyen ve potansiyel olarak tedavilerde kullanılabilecek PP2A adlı protein keşfetti. PP2A adlı proteinin fosfat gruplarını kopartmakla görevli olduğu belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi
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    Kanserin oluşumu ve patogenezi oldukça kompleks mekanizmalar ve reaksiyonlar ile seyredebiliyor, kanser hakkında bilgilerimiz modern tıp sayesinde oldukça artmasına rağmen bazı basamaklar ve durumlar hala gizemini koruyor.

    Bilim insanları kanser oluşumunu engelleyen ve potansiyel olarak tedavilerde kullanılabilecek PP2A adlı protein keşfetti.

    Bahsedilen protein PP2A olarak adlandırılmakla birlikte ilgili proteinin yaşayan bütün organizmalarda bulunduğu, diğer proteinlerden fosfat gruplarını kopartmakla görevli olduğu belirtiliyor yani diğer bir değişle ilgili protein tümör süpresör olarak işlev görüyor.

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    Bütün bu bilgilere ek olarak proteinin bu fonksiyonu nasıl gerçekleştirdiği gizemini koruyor. Hangi proteinin düzenleme işleminden sorumlu olduğu, hangi proteinin ise anti-kanser etkiye sahip olduğu da gizemini korumakla birlikte bilim insanları bu mekanizmalardan birini aydınlattı.

    ADAM17

    Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi
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    ADAM17 olarak adlandırılan ve hücre membranında yer alan, hücre büyümesini uyaran proteinleri ayırmakla yükümlü olan enzimin meme ve bağırsak kanserleri gibi kanser türlerini indükleyebildiği biliniyordu

    Araştırma ekibi PP2A adlı proteinin ADAM17 enzimini inaktive ettiği yani tümör süpresör olarak rol oynadığı tespit edildi. ADAM17 enzimi membranın dış yüzeyinde görev alırken PP2A proteininin, ADAM17 enziminin hücrenin iç yüzeyinde bulunan bölgesine saldırdığı, fosfat gruplarını ayırdığı ve ADAM17 enzimini inaktive ettiği keşfedildi.

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    Yapılan laboratuvar testlerinde PP2A'nın ADAM17 inhibisyonundan yararlanıldı ve farelerde tümör büyümesi başarıyla inhibe edildi.

    Yeni araştırma EMBO Journal dergisinde yayımlandı.



    https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2020/05/researchers-discover-how-protein-can-inhibit-cancer-development-in-mice/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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