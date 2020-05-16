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    Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi

    Araştırmacılar MİDAS aşamasını araştırmak amacıyla kemik, servikal, kolon kanserleri hücrelerini içeren deney modellerinde çalışma yaptı ve hangi proteinlerin MİDAS aşamasında rol aldığını belirledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi
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    Hücre bölünmesi vücudumuzda ve canlı organizmalarda gerçekleşen en önemli biyolojik olaylardan birini oluşturmakla birlikte bu olayın hatalı olması sonucunda kanser patogenezi gelişebiliyor. University of Copanhagen kurumundan bir grup araştırmacı hücre bölünmesinde anahtar rolü oynayan bir tür proteinin gelecekte kanser tedavilerinde kullanılabileceğini düşünüyor.

    Hücre bölünmesinin iki farklı aşaması bulunuyor.a İlk aşamayı S fazı olarak adlandırılan aşama oluşturuyor ve S fazında DNA kendisini eşliyor. Daha sonra ise mitoz aşaması tamamlanıyor ve genetik olarak ana hücrenin DNA'sıyla birebir aynı olan iki farklı hücre oluşmuş oluşuyor.

    MİDAS
     

    Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi
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    S fazı genelde normal olarak işliyor ve hücreler hatasız bir biçimde tamamnlıyor ancak S fazı planlandığı gibi yürümezse hücreler DNA'larını mitotik DNA sentezi ( MİDAS ) adı verilen süreç ile replike edebiliyor.

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    Normalde sağlıklı hücreler MİDAS olarak adlandırılan replikasyon fazına çok fazla katılmıyor çünkü genel olarak sağlıklı hücrelerin S fazı düzgün ve hatasız bir biçimde işliyor ancak araştırmacıların keşiflerine göre kanserleri hücreler MİDAS adı verilen aşamayı oldukça fazla kullanıyor, bu durum da MİDAS adlı aşamayı potansiyel kanser tedavisi hedefi haline getiriyor.

    Copanhagen araştırmacıları MİDAS aşamasını daha detaylı araştırmak amacıyla kemik, servikal ve kolon kanserleri hücrelerini içeren deney modellerinde çalışma yaptı ve hangi proteinlerin MİDAS aşamasında görev aldığını belirledi.

    Ayrıca Bkz. "Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi"

    RTEL1 adı verilen ve replikasyon aşamasında promotör olarak görev alan proteinin MİDAS aşamasında kritik öneme sahip olduğu ve bilinen kanser türlerinin yaklaşık %80'inde görev aldığı, proteinin inhibisyonunun potansiyel kanser tedavilerinde kullanılabileceği keşfedildi.

    Ayrıca RTEL1 adlı proteinin sağlıklı hücrelerin de hücre bölünmesinde rol aldığı belirtiliyor. Bu sebeple yeni proteinin hedef olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılıyor.

    Yeni araştırma Nature Structural & Molecular Biology dergisinde yayımlandı.



    https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2020/05/researchers-find-protein-that-helps-cancer-cells-to-survive/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 3 sa. yeni yorumcu
    Çıkma olasılığı düşük ama her hücre bölünmesinde tehlike riski olabiliyor.
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