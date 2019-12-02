Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı

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Ülkemizde çeşitli isimlerle adlandırılan ve dünya genelinde ise Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen alışveriş gününün istatistikleri yayınlandı. Adobe'un verileri, alışverişlerin büyük kısmının mobil cihazlarla yapıldığını gösteriyor.

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İnternet satışları tavan yaptı

Adobe alışveriş verileri, çevrimiçi Black Friday alışverişlerinin yüzde 39'unun akıllı telefonlarla yapıldığını gösteriyor. Bu geçen sene yüzde 33 olan oranın yukarıya doğru tırmanması demek. Ayrıca 2018 yılında cep telefonlarından yapılan harcamalar 2.1 milyar dolarken, bu yıl ise bu rakamın 2.9 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Black Friday alışverişlerinin sadece mobil cihazlarda rekor kırmakla kalmadığını da belirtmemiz gerek.

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Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl 6.2 milyar dolar olan internet tabanlı Black Friday alışverişleri bu yıl 7.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kırılan bu rekorun en dikkat çeken noktası ise kişi başına düşen ortalama alışveriş tutarının 168 dolar olması. Adobe'a göre alışveriş yapmak için PC başına geçmek yerine telefonlarını kullanmayı daha konforlu ve rahat buluyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu yüzdelerin gittikçe artacağını beklemek ise yanlış olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2019/12/01/39-percent-black-friday-purchases-made-with-phones/