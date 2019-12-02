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    Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı

    Noel alışveriş sezonunun başlangıcı sayılan Kara Cuma'nın istatistikleri yayınlandı. Adobe verilerine göre, yapılan çılgınca harcamaların yüzde 39'u telefon üzerinden yapıldı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı
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    Ülkemizde çeşitli isimlerle adlandırılan ve dünya genelinde ise Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen alışveriş gününün istatistikleri yayınlandı. Adobe'un verileri, alışverişlerin büyük kısmının mobil cihazlarla yapıldığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor"

    İnternet satışları tavan yaptı

    Adobe alışveriş verileri, çevrimiçi Black Friday alışverişlerinin yüzde 39'unun akıllı telefonlarla yapıldığını gösteriyor. Bu geçen sene yüzde 33 olan oranın yukarıya doğru tırmanması demek. Ayrıca 2018 yılında cep telefonlarından yapılan harcamalar 2.1 milyar dolarken, bu yıl ise bu rakamın 2.9 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Black Friday alışverişlerinin sadece mobil cihazlarda rekor kırmakla kalmadığını da belirtmemiz gerek.

    Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı
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    Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl 6.2 milyar dolar olan internet tabanlı Black Friday alışverişleri bu yıl 7.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kırılan bu rekorun en dikkat çeken noktası ise kişi başına düşen ortalama alışveriş tutarının 168 dolar olması. Adobe'a göre alışveriş yapmak için PC başına geçmek yerine telefonlarını kullanmayı daha konforlu ve rahat buluyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu yüzdelerin gittikçe artacağını beklemek ise yanlış olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2019/12/01/39-percent-black-friday-purchases-made-with-phones/ Yorum Yaz
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    refko 1 hf.
    Kapitalizm 2.0
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    Ohol Oula 1 hf. en beğenilen
    Oturduğu yerden alışverişe iyi alıştık..
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    Technotronic 1 hf.
    10 gündür bekliyorum hala kargoya verilmedi ürünüm.
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    LLithya 1 hf.
    Kargolarda bi ulaşsaydı artık iyiydi
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    mgokhanozen 1 hf.
    Az kesinlikle. Hala bilgisayara geçip alışveriş yapmaya çalışmak hamallık.
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    nicosia 1 hf.
    Artık kıyafeti, elektronik eşyayı geçtim market alışverişini bile internetten yapar olduk. Nereye varacak bakalım bu tenbelliğimizin sonu.
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    yaki83 1 hf.
    Kargolar bitik berbat. İnternet alisverisin yuzde 10 diyorlar. O yuzde 10 bikti artik.. kulaklik alanlar sahte geldi. Kargolar hala dagitilmis degil . Sahte bozuk urun geldimi iade etmek ayri bi sikinti.. bi takim cakal esnaf interneti kesfettigi icin internet ortaminda cok guvensiz bir hal aldi artik.. internette butik ve durust satici bu cakal esnaflar yuzunden madur olacak ve sadece sığ bi alanda kalacak internet satisi..
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Ben asıl Türkiye'deki rakamları merak ediyorum
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    Ohol Oula 1 hf. en beğenilen
    Oturduğu yerden alışverişe iyi alıştık..
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    refko 1 hf.
    Kapitalizm 2.0
    Yanıtla +5
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